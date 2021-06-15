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Предупреждение о боли в спине: упражнения, которых следует избегать

15 июня 2021, 22:20

Боль в спине - распространенное заболевание, которое обычно проходит самостоятельно.

Плечо_массаж_спина
Вот несколько упражнений, которых следует избегать, чтобы снизить риск боли в спинеРixabay

Типы боли в спине могут варьироваться от тупой, постоянной до внезапной, острой или стреляющей боли. Какую бы боль вы ни испытали, она может полностью разрушить вашу жизнь.

Но вы не должны мириться с этим. Вот несколько упражнений, которых следует избегать, чтобы снизить риск боли в спине.

Это может быть вызвано неудобным сном, поднятием тяжелых предметов, неправильной осанкой или даже незначительной травмой, пишет Express.co.uk.

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Все более малоподвижный образ жизни людей не помог ситуации - работа в течение долгих часов сидя может обернуться только катастрофой для вашей спины.

По данным NHS, боль в спине - распространенное заболевание, которое обычно проходит самостоятельно в течение нескольких недель или месяцев.

Но есть некоторые упражнения, которые вы можете выполнять, чтобы облегчить боль, а некоторых следует избегать полностью.

Существуют разные формы боли в спине, и сначала вы должны определить, какой у вас тип.

Некоторые упражнения могут быть полезны при одном типе боли, в то время как другие могут еще больше усилить боль.

Лучшие и худшие растяжки и упражнения от боли в пояснице

Когда вы лежите на диване и страдаете от боли в спине, упражнения могут быть далекими от ваших мыслей, но упражнения полезны при болях в пояснице, хотя не все.

Следует избегать прикосновений стопами стоя, так как они увеличивают нагрузку на связки и диски позвоночника.

Они также могут вызывать чрезмерное растяжение мышц нижней части спины и подколенного сухожилия.

С другой стороны, частичные скручивания могут помочь укрепить мышцы спины.

Важно начинать их осторожно и прислушиваться к своему телу.

  • Любой дискомфорт, ощущаемый в начале этих упражнений, должен быть умеренным и исчезать по мере того, как мышцы становятся сильнее.
  • Если вначале боль более чем слабая и продолжается более 15 минут во время упражнения, вам следует остановиться и обратиться к врачу.
  • Избегайте длительного сидения, когда у вас болит поясница.

Лучшие и худшие виды спорта

Следует избегать любых видов спорта, которые внезапно вызывают сотрясение позвоночника.

Пациентам следует избегать игры в гольф, тенниса и футбола, поскольку они требуют быстрых поворотов и сгибаний.

Джо Уикс способствовал росту популярности HIIT-классов, но этих коротких программ упражнений высокой интенсивности следует избегать, если вы страдаете от болей в спине, поскольку они могут дергать позвоночник.

Некоторые виды спорта безопаснее, чем другие, для людей с болями в спине, они даже могут быть полезны.

Плавание - идеальный выбор, так как оно не нагружает вашу спину. Ходьба - еще один безопасный выбор для пациентов.

Но оба эти действия следует выполнять с осторожностью.

Вам следует позаботиться о том, чтобы не пытаться бегать до того, как вы научитесь ходить, это может быть слишком заманчиво, чтобы ускорить ваше восстановление.

Но для лечения боли в спине может потребоваться время, если вы ускорите процесс, она может занять больше времени.

здоровье
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