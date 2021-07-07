Прием этого препарата может на одну пятую снизить ваши шансы умереть от рака

Он аспирин может уменьшить распространение рака в организме / УНИАН

Новое исследование выявило потенциальные возможности аспирина спасти жизнь. Профессор Питер Элвуд и его команда из Кардиффского университета обнаружили, что обезболивающее значительно "снижает риск смерти" у онкологических больных.

Кроме того, их результаты показали, что аспирин может уменьшить распространение рака в организме.

Систематически просматривая 118 исследований, Элвуд считает, что существует "значительный объем доказательств", позволяющих предположить, что аспирин может принести пользу миллионам людей.

По данным Cancer Research UK, каждый второй житель Великобритании в течение жизни заболеет раком. "Следовательно, аспирин заслуживает серьезного рассмотрения в качестве адъювантного лечения рака", - сказал Элвуд.

В исследовании Элвуда участвовали пациенты с 18 различными видами рака, и результаты показали, что аспирин может быть полезным при лечении всех из них, пишет Express.co.uk.

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"В настоящее время имеется значительный объем доказательств, свидетельствующих о значительном снижении смертности больных раком, принимающих аспирин", - сказал Элвуд.

"И это преимущество, похоже, не ограничивается одним или несколькими видами рака", - подчеркнул Элвуд .

Как исследователи пришли к такому выводу?

Элвуд и его команда обнаружили, что у 250 000 пациентов, которые сообщили о приеме аспирина, их риск смерти от рака был примерно на 20 процентов ниже, чем у тех, кто не принимал аспирин.

Обратите внимание, что обсервационное исследование не может доказать причинно-следственную связь, то есть исследование не доказывает, что аспирин напрямую предотвращает распространение рака.

Тем не менее, исследование действительно оправдывает использование аспирина "в качестве дополнительного лечения при широком спектре рака".

"Мы также должны подчеркнуть, что аспирин не является альтернативой любому другому лечению", - предупредил Элвуд. Одним из побочных эффектов аспирина является риск кровотечения в желудочно-кишечном тракте.

Таким образом, рецензенты опубликованной работы запросили дополнительную информацию о побочных эффектах, испытываемых онкологическими больными, принимающими аспирин.

Как и ожидалось, частота кровотечений увеличивалась у онкологических больных, принимавших аспирин.

Однако "смертельные кровотечения были редкими, и ни один автор не сообщил о значительном превышении смертельных кровотечений, связанных с приемом аспирина".

Элвуд стремится к дальнейшим исследованиям в области аспирина и рака.

Он сказал, что это "несомненно будет иметь большую ценность, и следует поощрять новые исследования".

Элвуд считает, что с более чем 200 известными видами рака (по данным NHS) исследования некоторых из менее известных видов рака также будут полезны.

В настоящее время проводятся рандомизированные исследования, посвященные применению аспирина при раке кишечника, груди и простаты. В NHS отметили, что любой кашель, который продолжается три недели и более, может быть признаком рака.

Если вы заметили какие-либо новые, необычные и постоянные симптомы, независимо от того, какие они есть, NHS рекомендует записаться на прием к врачу.

Другие типичные признаки рака могут включать:

Изменения в привычках кишечника

Стойкое вздутие живота

Шишка в груди

Необъяснимая потеря веса

Если вам нужна более конкретная информация об определенных типах рака, посетите сайт Cancer Research UK.