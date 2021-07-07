УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Прием этого препарата может на одну пятую снизить ваши шансы умереть от рака

7 июля 2021, 09:16

В исследовании Элвуда участвовали пациенты с 18 различными видами рака.

Рак
Он аспирин может уменьшить распространение рака в организме / УНИАН

Новое исследование выявило потенциальные возможности аспирина спасти жизнь. Профессор Питер Элвуд и его команда из Кардиффского университета обнаружили, что обезболивающее значительно "снижает риск смерти" у онкологических больных.

Кроме того, их результаты показали, что аспирин может уменьшить распространение рака в организме.

Систематически просматривая 118 исследований, Элвуд считает, что существует "значительный объем доказательств", позволяющих предположить, что аспирин может принести пользу миллионам людей.

По данным Cancer Research UK, каждый второй житель Великобритании в течение жизни заболеет раком. "Следовательно, аспирин заслуживает серьезного рассмотрения в качестве адъювантного лечения рака", - сказал Элвуд.

В исследовании Элвуда участвовали пациенты с 18 различными видами рака, и результаты показали, что аспирин может быть полезным при лечении всех из них, пишет Express.co.uk.

Реклама

Читайте такжеСимптомы рака: профессор предупреждает о двух самых серьезных симптомах, указывающих на ваш риск

"В настоящее время имеется значительный объем доказательств, свидетельствующих о значительном снижении смертности больных раком, принимающих аспирин", - сказал Элвуд.

"И это преимущество, похоже, не ограничивается одним или несколькими видами рака", - подчеркнул Элвуд .

Как исследователи пришли к такому выводу?

Элвуд и его команда обнаружили, что у 250 000 пациентов, которые сообщили о приеме аспирина, их риск смерти от рака был примерно на 20 процентов ниже, чем у тех, кто не принимал аспирин.

Обратите внимание, что обсервационное исследование не может доказать причинно-следственную связь, то есть исследование не доказывает, что аспирин напрямую предотвращает распространение рака.

Тем не менее, исследование действительно оправдывает использование аспирина "в качестве дополнительного лечения при широком спектре рака".

"Мы также должны подчеркнуть, что аспирин не является альтернативой любому другому лечению", - предупредил Элвуд. Одним из побочных эффектов аспирина является риск кровотечения в желудочно-кишечном тракте.

Таким образом, рецензенты опубликованной работы запросили дополнительную информацию о побочных эффектах, испытываемых онкологическими больными, принимающими аспирин.

Как и ожидалось, частота кровотечений увеличивалась у онкологических больных, принимавших аспирин.

Однако "смертельные кровотечения были редкими, и ни один автор не сообщил о значительном превышении смертельных кровотечений, связанных с приемом аспирина".

Элвуд стремится к дальнейшим исследованиям в области аспирина и рака.

Он сказал, что это "несомненно будет иметь большую ценность, и следует поощрять новые исследования".

Элвуд считает, что с более чем 200 известными видами рака (по данным NHS) исследования некоторых из менее известных видов рака также будут полезны.

В настоящее время проводятся рандомизированные исследования, посвященные применению аспирина при раке кишечника, груди и простаты. В NHS отметили, что любой кашель, который продолжается три недели и более, может быть признаком рака.

Если вы заметили какие-либо новые, необычные и постоянные симптомы, независимо от того, какие они есть, NHS рекомендует записаться на прием к врачу.

Другие типичные признаки рака могут включать:

  • Изменения в привычках кишечника
  • Стойкое вздутие живота
  • Шишка в груди
  • Необъяснимая потеря веса

Если вам нужна более конкретная информация об определенных типах рака, посетите сайт Cancer Research UK.

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Прием этого препарата может на одну пятую снизить ваши шансы умереть от рака». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моде немного романтичные белые джинсы, которые идеально подходят для лета - фотоВ моде немного романтичные белые джинсы, которые идеально подходят для лета - фото Потопы, погромы и нашествие медуз: в Бердянске ураган натворил невероятной бедыПотопы, погромы и нашествие медуз: в Бердянске ураган натворил невероятной беды Гороскоп на июль 2021 для Водолея: представителям знака нужно написать завещаниеГороскоп на июль 2021 для Водолея: представителям знака нужно написать завещание Гороскоп на 4 июля 2021 всех знаков Зодиака: сердечные приступы, ДТП и "удар" по кошелькуГороскоп на 4 июля 2021 всех знаков Зодиака: сердечные приступы, ДТП и "удар" по кошельку С Днем поцелуев: красивые поздравления, картинки и история праздникаС Днем поцелуев: красивые поздравления, картинки и история праздника

Последние новости

09:21

В Польше внезапно умерла молодая украинка: у нее остался 3-летний ребенок

09:20

В ВОЗ объявили об очень опасной стадии COVID-19 и обратились к миру

09:20

Бесконечная борьба: что предвещает Тельцу гороскоп на июль 2021 Видео

09:16

Прием этого препарата может на одну пятую снизить ваши шансы умереть от рака Видео

08:37

Украину атакуют жара, дожди и грозы: прогноз погоды на 7 июля Видео

Реклама
08:26

Неужели поставят Верещук: что стоит за слухами об отставке министра обороны мнение

08:25

В Украине второй день подряд растет число новых больных и жертв COVID-19 Видео

08:13

7 июля – Рождество Иоанна Предтечи и праздник Ивана Купала: традиции и обряды

07:45

Война России с Украиной и запуск Северного потока-2: эксперт предупредил Киев об опасности Видео

07:40

Гороскоп на 7 июля 2021 для всех знаков Зодиака: кого ждет новая любовь, а кого – повышение на работе Видео

07:20

В Киеве сбежал подозреваемый в изнасиловании ребенка: копы опубликовали фото с особой приметой

07:15

Украина покажет план по возвращению Крыма: в Раде раскрыли детали саммита Крымской платформы Видео

07:09

Названы действия, которые могут противодействовать негативным последствиям плохого сна для здоровья Видео

07:03

Слава Моргенштерна не будет долгой: астролог Влад Росс предрек страшную судьбу рэперу

06:50

Крушение Ан-26 на Камчатке: спасатели начали извлекать тела погибших, названа причина трагедии

06:26

Выгодно ли Зеленскому возвращать Бандере и Шухевичу звания Героев Украины мнение

06:03

Сразу после рекордной жары ворвется осень: озвучен прогноз погоды в Киеве до конца лета

05:48

Знак Зодиака Дева – даты, худшие стороны и лучшие спутники жизни

05:40

В моду из 60-х вернулась любимая ретро-прическа Жаклин Кеннеди Видео

05:23

День ангела Ивана – поздравления с именинами и открытки с Днем Ивана

Реклама
04:56

Как по лицу определить опасный уровень холестерина в теле - ответ медика Видео

04:21

С праздником Ивана Купала 2021: красивые открытки и поздравления

03:30

Ученые рассказали, как наши дома ослабляют иммунитет Видео

02:53

Назван самый простой способ быстро похудеть без диет и спорта

02:02

Как плести венок на Ивана Купала: приметы и обряды Видео

01:30

Врачи пояснили, чем именно полезен для здоровья шоколад Видео

01:01

Глюкоза не удержала грудь в слишком откровенном купальнике и поразила поклонников

00:39

Головокружение и давление в голове: в чем причина Видео

06 июля, вторник
23:59

Арахисовое масло: друг или враг при похудении Видео

23:52

Почему ночью нельзя смотреть в окно: приметы, которые несут опасность Видео

23:18

Диетолог назвала невероятный продукт, который укрепляет иммунитет Видео

23:09

СНБО ввел санкции против украинцев из списка Минфина США - Данилов

22:46

В Тернополе автомат с игрушками чуть не убил маленькую девочку

22:44

Жить дольше: названо лучшее время для еды, которое снижает уровень сахара в крови и продлевает жизнь Видео

22:32

"Не заметил, как умерла": в Черкассах сын три недели прожил с трупом матери Видео

22:15

ОБСЕ приняла важную для Украины резолюцию против агрессии режима Путина

22:14

Доктор раскрыла четыре секрета, которые можно применить против болезни Альцгеймера Видео

21:51

Назван возможный глава посольства США в Украине Видео

21:27

В Украине вводят еще один COVID-паспорт: что важно знать Видео

21:26

5 вещей, которые каждая женщина должна успеть сделать для себя до 40 лет Видео

Реклама
21:26

Что приготовить на Ивана Купала 2021: праздничное меню и рецепты Видео

21:25

В Киеве из-под стражи сбежал педофил: появились фото злоумышленника

21:24

В Украине внезапно перестали работать сайты госструктур: в чем причина

20:59

Названы ежедневные привычки, которые приводят к смертельному заболеванию Видео

20:50

В России ФСБ повязала эстонского консула: появилась реакция МИД

20:38

Ударит +40: синоптик рассказал, когда в Украине будут самые жаркие дни Видео

20:30

Инновационные технологии: в Херсоне построили церковь из пенопласта Видео

20:12

Бил утюгом и откусил ухо: под Киевом зверски убили мужчину и выбросили тело Видео

19:49

"Не сдержал эмоций": копы 13 часов отговоривали от суицида убийцу из Днепропетровщины Видео

19:40

Из-за адских условий работы в Польше умирают украинцы

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять