Приятное лекарство: ученые выяснили, как болезни можно лечить сексом

Ученые выяснили, как болезни можно лечить сексом/ Cosmo

Существует как минимум пять болезней, в лечении которых помогает регулярный секс.

Об этом сообщает ученые из Массачусетского университета (США), которые закончили долгое исследование. В первую очередь заниматься сексом рекомендуется при ожирении. Во время полового акта теряется в среднем от 100 до 120 килокалорий (это соразмерно сорокаминутной пробежке).

Далее в списке идет атеросклероз. Половой акт помогает также бороться с этим заболеванием. У мужчин от 40 до 55 лет занятия любовью уменьшают вероятность развития инфаркта вдвое.

Кроме того, половые акты помогают укрепить иммунитет и хороши в качестве профилактики при простуде. Кроме того, секс позволяет улучшить пространственное мышление.

Далее ‒ секс также помогает избежать депрессии, поскольку во время секса вырабатывается серотонин и эндорфин.

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