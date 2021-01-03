Приятное лекарство: ученые выяснили, как болезни можно лечить сексом

Оказывается, есть недуги, при которых рекомендуются регулярные половые акты.
Существует как минимум пять болезней, в лечении которых помогает регулярный секс.
Об этом сообщает ученые из Массачусетского университета (США), которые закончили долгое исследование. В первую очередь заниматься сексом рекомендуется при ожирении. Во время полового акта теряется в среднем от 100 до 120 килокалорий (это соразмерно сорокаминутной пробежке).
Далее в списке идет атеросклероз. Половой акт помогает также бороться с этим заболеванием. У мужчин от 40 до 55 лет занятия любовью уменьшают вероятность развития инфаркта вдвое.
Кроме того, половые акты помогают укрепить иммунитет и хороши в качестве профилактики при простуде. Кроме того, секс позволяет улучшить пространственное мышление.
Далее ‒ секс также помогает избежать депрессии, поскольку во время секса вырабатывается серотонин и эндорфин.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Петек Татли, жительница Стамбула (Турция) вплоть до своего 30-летия не могла заниматься сексом из-за редкого заболевания.
- У нее диагностировали вагинизм — патологию, при котором непроизвольное сокращение лобково-копчиковой мышцы делает невозможным проникновение пениса или фаллоимитатора.