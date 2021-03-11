Признаки низкого уровня кислорода в крови: на что обратить внимание

Уровень кислорода в крови человека является показателем того, насколько хорошо организм распределяет кислород / УНИАН

Уровень кислорода в крови - это количество кислорода, циркулирующего в крови. Большая часть кислорода переносится эритроцитами, которые собирают кислород из легких и доставляют его во все части тела.

Организм внимательно следит за уровнем кислорода в крови, чтобы поддерживать его в определенном диапазоне, чтобы кислорода было достаточно для потребностей каждой клетки в организме, пишет Medical News Today.

Уровень кислорода в крови человека является показателем того, насколько хорошо организм распределяет кислород от легких к клеткам, и может иметь важное значение для здоровья человека.

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Нормальный и низкий уровень кислорода в крови

Уровни кислорода в крови можно измерить с помощью пульсоксиметра. Нормальный уровень кислорода в крови колеблется от 75 до 100 миллиметров ртутного столба (мм рт. Ст.).

Уровень кислорода в крови ниже 60 мм рт. Ст. Считается низким и может потребовать дополнительных добавок кислорода в зависимости от решения врача и конкретного случая.

Когда уровень кислорода в крови слишком низкий по сравнению со средним уровнем у здорового человека, это может быть признаком состояния, известного как гипоксемия. Это означает, что организму трудно доставлять кислород ко всем своим клеткам, тканям и органам.

Как измеряется уровень кислорода в крови?

Самый эффективный способ контролировать уровень кислорода в крови - это анализ газов артериальной крови или ABG. Для этого теста кровь берется из артерии, обычно на запястье. Эта процедура очень точная, но может быть немного болезненной.

Тест ГКД может быть затруднен в домашних условиях, поэтому человек может захотеть сделать альтернативный тест, используя небольшое устройство, известное как пульсоксиметр.

Пульсоксиметр - это небольшой зажим, который часто надевают на палец, хотя его также можно использовать на ухе или пальце ноги. Он косвенно измеряет кислород в крови по поглощению света через пульс человека.

Хотя тест пульсоксиметром проще, быстрее и безболезненен, он не так точен, как тест ABG. Это связано с тем, что на него могут влиять такие факторы, как грязные пальцы, яркий свет, лак для ногтей и плохое кровообращение в конечностях.

Для людей, желающих приобрести пульсоксиметр, в Интернете доступен ряд простых в использовании устройств.

Симптомы низкого уровня кислорода в крови

Одышка и учащенное сердцебиение - потенциальные симптомы низкого уровня кислорода в крови.

Низкий уровень кислорода в крови может привести к нарушению кровообращения и вызвать следующие симптомы:

Одышка

Головная боль

Беспокойство

Головокружение

Учащенное дыхание

Грудная боль

Путаница

Высокое кровяное давление

Отсутствие координации

Зрительные расстройства

Чувство эйфории

Быстрое сердцебиение

Причины

Гипоксемия или уровень кислорода ниже нормального могут быть вызваны:

недостаточно кислорода в воздухе

неспособность легких вдыхать и отправлять кислород ко всем клеткам и тканям

неспособность кровотока циркулировать в легких, собирать кислород и транспортировать его по телу

Вышеуказанным факторам могут способствовать несколько заболеваний и ситуаций, в том числе:

астма

пороки сердца, в том числе врожденные пороки сердца

большая высота

анемия

хроническая обструктивная болезнь легких или ХОБ

Линтерстициальное заболевание легких

Эмфизема

Острый респираторный дистресс-синдром или ОРДС

Пневмония

Закупорка артерии в легком, например, из-за тромба

Легочный фиброз или рубцевание и повреждение легких

наличие воздуха или газа в груди, что вызывает коллапс легких

избыток жидкости в легких

апноэ во сне, при котором дыхание прерывается во время сна

определенные лекарства, в том числе некоторые наркотики и обезболивающие

Когда обратиться к врачу

Люди должны обратиться к врачу, если они:

испытывают сильную и внезапную одышку

испытывают одышку в состоянии покоя

у вас сильная одышка, которая усиливается во время упражнений или физической активности

внезапно просыпаться с одышкой или чувством удушья

находятся на большой высоте (выше 2400 метров) и испытывают сильную одышку с кашлем, учащенным сердцебиением и задержкой жидкости

Лечение

Отказ от курения и избегание мест, где курят другие, может помочь улучшить низкий уровень кислорода в крови. Лечение низкого уровня кислорода в крови включает получение дополнительного кислорода. Это можно делать дома, когда это называется домашней кислородной терапией или ГОРЯЧЕЙ.

Существует ряд устройств для доставки и мониторинга HOT, но некоторые из них считаются лекарствами и требуют рецепта.

Люди могут принимать некоторые меры по уходу за собой, чтобы уменьшить симптомы одышки и улучшить общее состояние здоровья и качество жизни. К ним относятся: