УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Признаки низкого уровня кислорода в крови: на что обратить внимание

11 марта 2021, 22:05

Уровень кислорода в крови человека является показателем того, насколько хорошо организм распределяет кислород.

пульсоксиметр
Уровень кислорода в крови человека является показателем того, насколько хорошо организм распределяет кислород / УНИАН

Уровень кислорода в крови - это количество кислорода, циркулирующего в крови. Большая часть кислорода переносится эритроцитами, которые собирают кислород из легких и доставляют его во все части тела.

Организм внимательно следит за уровнем кислорода в крови, чтобы поддерживать его в определенном диапазоне, чтобы кислорода было достаточно для потребностей каждой клетки в организме, пишет Medical News Today.

Уровень кислорода в крови человека является показателем того, насколько хорошо организм распределяет кислород от легких к клеткам, и может иметь важное значение для здоровья человека.

Читайте такжеМариупольские больницы получили 18 млн гривен на кислород

Нормальный и низкий уровень кислорода в крови

Уровни кислорода в крови можно измерить с помощью пульсоксиметра. Нормальный уровень кислорода в крови колеблется от 75 до 100 миллиметров ртутного столба (мм рт. Ст.).

Уровень кислорода в крови ниже 60 мм рт. Ст. Считается низким и может потребовать дополнительных добавок кислорода в зависимости от решения врача и конкретного случая.

Когда уровень кислорода в крови слишком низкий по сравнению со средним уровнем у здорового человека, это может быть признаком состояния, известного как гипоксемия. Это означает, что организму трудно доставлять кислород ко всем своим клеткам, тканям и органам.

Как измеряется уровень кислорода в крови?

Самый эффективный способ контролировать уровень кислорода в крови - это анализ газов артериальной крови или ABG. Для этого теста кровь берется из артерии, обычно на запястье. Эта процедура очень точная, но может быть немного болезненной.

Тест ГКД может быть затруднен в домашних условиях, поэтому человек может захотеть сделать альтернативный тест, используя небольшое устройство, известное как пульсоксиметр.

Пульсоксиметр - это небольшой зажим, который часто надевают на палец, хотя его также можно использовать на ухе или пальце ноги. Он косвенно измеряет кислород в крови по поглощению света через пульс человека.

Хотя тест пульсоксиметром проще, быстрее и безболезненен, он не так точен, как тест ABG. Это связано с тем, что на него могут влиять такие факторы, как грязные пальцы, яркий свет, лак для ногтей и плохое кровообращение в конечностях.

Для людей, желающих приобрести пульсоксиметр, в Интернете доступен ряд простых в использовании устройств.

Симптомы низкого уровня кислорода в крови

Одышка и учащенное сердцебиение - потенциальные симптомы низкого уровня кислорода в крови.

Низкий уровень кислорода в крови может привести к нарушению кровообращения и вызвать следующие симптомы:

  • Одышка
  • Головная боль
  • Беспокойство
  • Головокружение
  • Учащенное дыхание
  • Грудная боль
  • Путаница
  • Высокое кровяное давление
  • Отсутствие координации
  • Зрительные расстройства
  • Чувство эйфории
  • Быстрое сердцебиение
  • Причины

Гипоксемия или уровень кислорода ниже нормального могут быть вызваны:

  • недостаточно кислорода в воздухе
  • неспособность легких вдыхать и отправлять кислород ко всем клеткам и тканям
  • неспособность кровотока циркулировать в легких, собирать кислород и транспортировать его по телу

Вышеуказанным факторам могут способствовать несколько заболеваний и ситуаций, в том числе:

  • астма
  • пороки сердца, в том числе врожденные пороки сердца
  • большая высота
  • анемия
  • хроническая обструктивная болезнь легких или ХОБ
  • Линтерстициальное заболевание легких
  • Эмфизема
  • Острый респираторный дистресс-синдром или ОРДС
  • Пневмония
  • Закупорка артерии в легком, например, из-за тромба
  • Легочный фиброз или рубцевание и повреждение легких
  • наличие воздуха или газа в груди, что вызывает коллапс легких
  • избыток жидкости в легких
  • апноэ во сне, при котором дыхание прерывается во время сна
  • определенные лекарства, в том числе некоторые наркотики и обезболивающие

Когда обратиться к врачу

Люди должны обратиться к врачу, если они:

  • испытывают сильную и внезапную одышку
  • испытывают одышку в состоянии покоя
  • у вас сильная одышка, которая усиливается во время упражнений или физической активности
  • внезапно просыпаться с одышкой или чувством удушья
  • находятся на большой высоте (выше 2400 метров) и испытывают сильную одышку с кашлем, учащенным сердцебиением и задержкой жидкости

Лечение

Отказ от курения и избегание мест, где курят другие, может помочь улучшить низкий уровень кислорода в крови. Лечение низкого уровня кислорода в крови включает получение дополнительного кислорода. Это можно делать дома, когда это называется домашней кислородной терапией или ГОРЯЧЕЙ.

Существует ряд устройств для доставки и мониторинга HOT, но некоторые из них считаются лекарствами и требуют рецепта.

Люди могут принимать некоторые меры по уходу за собой, чтобы уменьшить симптомы одышки и улучшить общее состояние здоровья и качество жизни. К ним относятся:

  • бросить курить
  • избегать пассивного курения в местах, где курят другие
  • придерживаться здоровой диеты с большим количеством фруктов и овощей
  • регулярно заниматься спортом

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Признаки низкого уровня кислорода в крови: на что обратить внимание». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Каскад магнитных бурь атакует сосуды: как пережитьКаскад магнитных бурь атакует сосуды: как пережить О какой болезни сигнализирует выпадение волос - ответ экспертовО какой болезни сигнализирует выпадение волос - ответ экспертов Какие сыры опасны для здоровья: врачи дали ответКакие сыры опасны для здоровья: врачи дали ответ Антираковая ягода: врачи назвали супермощный фруктАнтираковая ягода: врачи назвали супермощный фрукт Как пищевую соду правильно применять в народной медицинеКак пищевую соду правильно применять в народной медицине

Последние новости

22:10
Ляшко заявил об опасности нового штамма коронавируса в Украине
22:05
Признаки низкого уровня кислорода в крови: на что обратить внимание Видео
22:02
В ЕС пояснили, повышает ли вакцина AstraZeneca риск образования тромбов Видео
21:49
Лига Европы: Динамо проиграло дома Вильярреалу Фото Видео
21:46
В Кабмине назвали реформу, которая поможет Украине вступить в НАТО Видео
Реклама
21:19
Выяснилась причина крушение сухогруза в Черном море Видео
21:12
В ЕС рассказали о новых санкциях против России Видео
20:47
Кулеба раскрыл сценарий возвращения Крыма в Украину Видео
20:40
Данилов отреагировал на жесткие обыски на "заправках Медведчука" Видео
20:31
Появились подробности убийства 7-летней девочки на Херсонщине Видео
20:21
Секс в воде: четыре лайфхака, чтобы сделать его приятным Видео
20:16
Ученые назвали фрукт, который считают лекарством от рака груди Видео
20:11
Анонсирована новая игра в популярной серии We Were Here Видео
20:05
Скандал из-за Спутника V: в Словакии глава Минздрава ушел в отставку Видео
19:51
Как распознать критический уровень холестерина Видео
19:40
Данилов оценил вероятность нового военного нападения России на Украину Видео
19:37
СНБО утвердил важный документ по деоккупации Крыма Видео
19:32
Новолуние в марте 2021 года: главная угроза и лучшие занятия Видео
19:20
На Киев надвигается снежная буря и мороз Видео
19:12
Журналисты поделились новыми кадрами готовящегося экшена Deathloop Фото
Реклама
19:01
В Нацбанке пояснили, почему в Украине стремительно дорожают продукты Видео
18:46
У Зеленского заявили об ударе по 236 депутатам, голосовавшим по Крыму Видео
18:25
Перед введением годового тарифа на газ поставщиков нужно обеспечить доступным ресурсом – эксперт
18:21
Великий пост 2021: вкусные рецепты и рацион питания Видео
18:15
В магазине Epic Games Store началась раздача новой бесплатной игры Видео
17:53
Дело против Медведчука и Козака ведут по статье о военных преступлениях - ОГП Видео
17:47
Про Черепашек-ниндзя выйдет новая игра в стиле любимого мультика Видео
17:40
СНБО приняла решения по Мотор Сич и донецкому предприятию Видео
17:33
Песню от Беларуси забанили на Евровидении и грозят дисквалифицировать Видео
17:03
Авторы PUBG подробно рассказали о новом хардкорном режиме Видео
16:56
УЗ продлила ограничения на продажу билетов в красную зону: когда снимут Видео
16:43
Как есть свинину, чтобы не навредить организму: ученые дали ответ Видео
16:42
Санкциями против Беларуси Украина выстрелит себе в ногу мнение
16:40
Стало известно, что произошло с сайтом президента Зеленского Видео
16:24
Бренд OPPO представил самый мощный Android-смартфон на рынке Фото
16:15
На Херсонщине нашли мертвой пропавшую школьницу
16:05
Постоянная усталость и понос: о чем говорят эти симптомы Видео
16:03
Ляшко спрогнозировал "пасхальный карантин" из-за коронавируса-мутанта Видео
15:56
В Украине экология настолько грязная, что мольбы что-то поменять раздаются даже от стран-соседей - эксперт
15:39
В Кабмине рассказали, почему Россия реально не угрожает Украине
Реклама
15:33
Как можно взять кредит на карту без отказа и проверок? реклама
15:31
В ООН упрекнули Украину из-за блокады "каналов Медведчука" Видео
15:25
Китайцы победили ограничения NVIDIA на майнинг – почему это важно
15:23
Стало известно, когда и где заработает Центр противодействия дезинформации Видео
14:57
СБУ нагрянула с жесткими обысками в офисы сети "заправок Медведчука" Видео
14:55
Одно из самых веселых в Украине поздравлений с 8 марта от мужского коллектива одесского отеля NEMO взорвало сеть Видео новости компании
14:44
Тема "защиты экологии" превратилась в рассадник популизма и давления - эксперт
14:37
В магазине PlayStation стартовала распродажа "приквелов и сиквелов"
14:29
Эксперт спрогнозировал, кто рискует попасть под новые санкции Украины Видео
14:25
Еврейская Пасха или Песах 2021: что и когда празднуют иудеи Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять