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Признаки рака щитовидной железы: можно ли ее вылечить?

27 мая 2021, 13:30

Чаще всего это заболевание встречается у людей в возрасте от 30 до 60 лет.

Рак
Рак / УНИАН

Рак щитовидной железы считается редким типом рака, но по-прежнему занимает 20-е место по распространенности.

Этот тип рака поражает щитовидную железу, небольшую железу у основания шеи, которая вырабатывает гормоны и играет роль в обмене веществ, росте и развитии, пишет Express.co.uk.

Чаще всего это заболевание встречается у людей в возрасте от 30 до 60 лет, причем вероятность его развития у женщин в два-три раза выше, чем у мужчин.

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Основным признаком рака щитовидной железы является опухоль в передней части шеи, которая обычно безболезненна или опухла.

Если вы обнаружите опухоль на шее, не паникуйте, потому что только одна из 20 опухолей на шее является злокачественной.

Шишки на шее - обычное дело и часто нечто менее серьезное, но если шишка твердая, которая с трудом перемещается и со временем кажется, что она увеличивается в размерах, это, скорее всего, рак.

На сайте NHS говорится, что вам следует обратиться к терапевту, если у вас есть опухоль или шишка на передней части шеи, даже если это вряд ли рак.

Шишку могут сопровождать другие симптомы, включая опухшие железы, охриплость голоса, боль в горле, боль в шее, затрудненное глотание, затрудненное дыхание, а иногда и диарею и приливы.

Рак щитовидной железы возникает, когда в клетках щитовидной железы происходит изменение ДНК, и они начинают неконтролируемо расти, образуя уплотнение.

Трудно понять, что вызывает это изменение, но есть некоторые факторы, которые могут увеличить риск этого изменения, например, другие заболевания щитовидной железы, семейный анамнез рака щитовидной железы, лучевая терапия, ожирение, семейная аденоматоз и акромегалия.

Почти каждый 10 (девять процентов) случаев можно предотвратить, поэтому важно по возможности снизить риск, ведя здоровый образ жизни и не куря.

Можно ли вылечить рак щитовидной железы?

По данным Национальной службы здравоохранения, рак щитовидной железы обычно лечат, и во многих случаях можно полностью вылечить.

Из всех случаев рака щитовидной железы 84 процента выживают от рака щитовидной железы в течение 10 и более лет.

Основные методы лечения рака щитовидной железы включают операцию по удалению части или всей щитовидной железы, лечение радиоактивным йодом, внешнюю лучевую терапию и химиотерапию или таргетную терапию.

По окончании лечения важно посещать контрольные приемы, потому что рак щитовидной железы иногда может вернуться после лечения.

Если в ходе лечения удалить щитовидную железу, ваше тело больше не сможет вырабатывать гормон щитовидной железы.

Люди без щитовидной железы обычно принимают таблетки, содержащие синтетический гормон щитовидной железы, чтобы не допустить развития таких симптомов недостаточной активности щитовидной железы, как усталость, чувствительность к холоду, увеличение веса, запоры, депрессия, ломкость волос и ногтей, замедленные движения и мысли, мышечные боли, мышечные судороги, мышечная слабость и многое другое.

Люди могут прожить полноценную и долгую жизнь без щитовидной железы, если они принимают лекарства и продолжают посещать врача после операции.

здоровье
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