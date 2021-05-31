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Признаки рака: шесть предупреждающих знаков на ногах, которые говорят о растущей опухоли кожи

31 мая 2021, 08:34

Иногда меланома на стопе вызывает болезненные ощущения.

Рак
Одним возможным признаком меланомы является "болячка, похожая на диабетическую язву". / УНИАН

Меланома может стать смертельной, но при раннем обнаружении рак кожи хорошо поддается лечению.

Обратите внимание, что травма стопы - например, полученная во время футбольной тренировки (даже если это было несколько десятилетий назад) - может увеличить риск заболевания.

AAD советует всем смотреть на подошвы ног, ногти на ногах, между пальцами ног, а также на верхнюю и боковые части каждой ступни - но знаете ли вы, что искать? Одним из признаков меланомы является "коричневая или черная вертикальная линия под ногтем на пальце ноги", говорится в сообщении AAD.

Еще одним признаком рака может быть "розовато-красное пятно или нарост" в любом месте стопы.

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Также будьте осторожны, нет ли "незаживающей раны на ноге" или язвы, которая заживает, но затем возвращается.

Для любой части стопы, где когда-то была травма, будьте осторожны с любым "новым пятном или новообразованием" или "быстрорастущей массой".

Еще одним возможным признаком меланомы является "болячка, похожая на диабетическую язву".

"Иногда меланома на стопе вызывает болезненные ощущения, кровотечение или зуд, но не всегда", - сказал AAD.

Меланому на стопах также можно определить с помощью контрольного списка ABCDEs.

ABCDE относятся к изменяющейся или новой родинке на ногах, которая может быть:

  • Асимметричной - одна половина пятна не похожа на другую половину.
  • Граница - пятно имеет неправильную, зубчатую или плохо очерченную границу.
  • Цвет - есть оттенки коричневого, коричневого, черного, белого, красного или синего.
  • Диаметр - большинство меланом больше 6 мм, но некоторые меньше.
  • Развивается - пятно отличается от других отметин на теле, при этом отметка меняется по размеру, форме или цвету.

Чем так опасна меланома?

В NHS пояснили, что меланома "может распространяться на другие органы тела".

Меланомы могут развиваться не только на ногах, но и на любом участке кожи.

Чаще всего меланома у мужчин появляется на спине; у женщин это, как правило, возникает на ногах.

Ваш риск развития меланомы увеличивается, если:

  • У вас много родинок или веснушек
  • Кожа, которая легко горит
  • У вас рыжие или светлые волосы
  • У вас есть близкий родственник, у которого была меланома

По сравнению с другими видами рака, меланома кожи также часто встречается у людей в возрасте до 50 лет.

Фактически, более одного из четырех случаев рака кожи диагностируется у молодых людей.

Первый шаг, который вы должны сделать, если вы заметили на теле какие-либо необычные следы или родинки, - это записаться на прием к терапевту.

Если терапевт считает, что необходимо провести дополнительное расследование, вас направят в больницу или клинику.

Британская ассоциация дерматологов (BAD) заявила, что направления должны проходить в течение двух недель после приема врача.

В качестве альтернативы частные клиники также могут предложить скрининг на рак кожи за дополнительную плату.

здоровье
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