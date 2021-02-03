Пробиотики: что нужно знать об "агентах" здоровья

Внутри вас живет 39–300 триллионов бактерий/Pixabay

Считается, что количество бактерий в вашем теле превышает количество клеток в соотношении 10:1. Однако недавнее исследование показывает, что это соотношение ближе к 1:1, сообщает National Human Genome Research Institute.

По этим оценкам, внутри вас живет 39–300 триллионов бактерий. Какая бы оценка ни была наиболее точной, это, безусловно, большое число.

Многие из этих бактерий обитают в кишечнике, и большинство из них совершенно безвредны. Некоторые из них полезны, а небольшое количество может вызвать заболевание.

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Наличие правильных кишечных бактерий связано с многочисленными преимуществами для здоровья, включая следующие:

потеря веса

улучшенное пищеварение

усиленная иммунная функция

более здоровая кожа

снижение риска некоторых заболеваний

Пробиотики, которые представляют собой определенный тип полезных бактерий, приносят пользу для здоровья при употреблении в пищу.

Их часто принимают в качестве добавок, которые должны способствовать заселению кишечника хорошими микроорганизмами.

В этой статье рассматривается польза пробиотиков для здоровья.

Что такое пробиотики?

Пробиотики - это живые микроорганизмы, которые при приеме внутрь приносят пользу для здоровья.

Тем не менее, научное сообщество часто расходится во мнениях относительно того, каковы преимущества, а также какие штаммы бактерий ответственны за это.

Пробиотики обычно представляют собой бактерии, но некоторые типы дрожжей также могут действовать как пробиотики. В кишечнике изучаются и другие микроорганизмы, включая вирусы, грибы, археи и гельминты.

Вы можете получить пробиотики из добавок, а также из продуктов, приготовленных путем бактериального брожения.

Пробиотические продукты включают йогурт, кефир, квашеную капусту, темпе и кимчи. / Фото pixabay.com

Пробиотические продукты включают йогурт, кефир, квашеную капусту, темпе и кимчи. Пробиотики не следует путать с пребиотиками, которые представляют собой углеводы, часто пищевые волокна, которые помогают питать полезные бактерии, уже находящиеся в кишечнике.

Продукты, содержащие как пребиотики, так и пробиотики, называются синбиотиками. Синбиотические продукты обычно содержат полезные бактерии и некоторую пищу для бактерий (пребиотики), все в одной добавке.

Наиболее распространенными пробиотическими бактериями являются лактобациллы и бифидобактерии. Другими распространенными видами являются Saccharomyces, Streptococcus, Enterococcus, Escherichia и Bacillus.

Каждый род состоит из разных видов, и у каждого вида много штаммов. На этикетках вы увидите пробиотики, идентифицируемые по их конкретному штамму (включая род), вид, подвид, если он есть, и буквенно-цифровой код штамма.

Было обнаружено, что разные пробиотики помогают при разных состояниях здоровья. Поэтому выбор правильного типа - или типов - пробиотиков очень важен.

Некоторые добавки, известные как пробиотики широкого спектра действия или мульти-пробиотики, объединяют разные виды в одном продукте.

Хотя доказательства многообещающие, необходимы дополнительные исследования о пользе пробиотиков для здоровья. Некоторые исследователи предупреждают о возможных негативных эффектах "темной стороны" пробиотиков и призывают к осторожности и строгому регулированию, сообщает Future Science.

Важность микроорганизмов для кишечника

Сложное сообщество микроорганизмов в кишечнике называется кишечной флорой, кишечной микробиотой или кишечным микробиомом.

Микробиота кишечника включает бактерии, вирусы, грибы, археи и гельминты, причем подавляющее большинство составляют бактерии. В вашем кишечнике обитает сложная экосистема из 300–500 видов бактерий.

Большая часть кишечной флоры находится в толстой или толстой кишке, которая является последней частью пищеварительного тракта.

Удивительно, но метаболическая активность кишечной флоры напоминает активность органа. По этой причине некоторые ученые называют кишечную флору "забытым органом".

Флора кишечника выполняет множество важных функций для здоровья. Она производит витамины, включая витамин К и некоторые витамины группы В.

Он также превращает волокна в короткоцепочечные жиры, такие как бутират, пропионат и ацетат, которые питают стенку кишечника и выполняют многие метаболические функции.

Эти жиры также стимулируют вашу иммунную систему и укрепляют стенку кишечника. Это может помочь предотвратить попадание нежелательных веществ в ваш организм и спровоцировать иммунный ответ.

Флора кишечника очень чувствительна к вашему рациону, и исследования показывают, что несбалансированная флора кишечника связана с многочисленными заболеваниями.

Считается, что эти заболевания включают ожирение, диабет 2 типа, метаболический синдром, болезни сердца, колоректальный рак, болезнь Альцгеймера и депрессию.

Пробиотики и пребиотические волокна могут помочь исправить этот баланс, обеспечивая оптимальное функционирование вашего "забытого органа".

Влияние на здоровье пищеварительной системы

Пробиотики широко исследуются на предмет их влияния на здоровье пищеварительной системы.

Данные свидетельствуют о том, что добавки с пробиотиками могут помочь вылечить диарею, связанную с антибиотиками.

Когда люди принимают антибиотики, особенно в течение длительного времени, они часто испытывают диарею - даже спустя долгое время после того, как инфекция была ликвидирована.

Это потому, что антибиотики убивают многие естественные бактерии в кишечнике, которые сдвигают баланс кишечника и позволяют вредным бактериям процветать.

Пробиотики также могут помочь бороться с синдромом раздраженного кишечника (СРК), распространенным расстройством пищеварения, уменьшением газов, вздутием живота, запорами, диареей и другими симптомами.

Какие симптомы СРК улучшаются с помощью пробиотиков? Какие пробиотики или смеси пробиотиков наиболее эффективны? Какие дозировки и продолжительность лечения пробиотиками лучше всего?Требуются ли разные типы лечения пробиотиками для разных типов СРК?

Исследователи считают ранние результаты лечения пробиотиками СРК многообещающими, но говорят, что необходимы дополнительные крупные испытания, прежде чем медицинские работники смогут уверенно назначать пробиотические препараты для лечения СРК.

Некоторые исследования также отмечают преимущества пробиотических добавок при воспалительных заболеваниях кишечника, таких как болезнь Крона и язвенный колит. Опять же, исследователи говорят, что необходимы дальнейшие исследования, прежде чем будет подтверждена эффективность лечения.

Пробиотики также могут помочь бороться с инфекциями Helicobacter pylori, которые являются одной из основных причин возникновения язв и рака желудка.

Если в настоящее время у вас есть проблемы с пищеварением, с которыми вы не можете справиться, вам стоит подумать о добавке с пробиотиками. Однако сначала обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Влияние на потерю веса

Некоторые исследования показывают, что у людей с ожирением кишечные бактерии отличаются от кишечных бактерий у худых.

Исследования показывают связь между кишечными микробами и ожирением как у младенцев, так и у взрослых. Это также показывает, что микробные изменения в кишечнике являются фактором развития ожирения во взрослом возрасте.

Поэтому многие ученые считают, что кишечные бактерии важны для определения массы тела.

Хотя необходимы дополнительные исследования, некоторые штаммы пробиотиков, по-видимому, способствуют снижению веса.

Тем не менее, исследователи советуют с осторожностью спешить с этим выводом, отмечая, что остается еще много неизвестных.

К этим неизвестным относятся:

конкретные штаммы пробиотиков, которые будут использоваться

дозировка и продолжительность лечения

долгосрочные эффекты лечения

взаимодействие возраста, пола, состояния здоровья и образа жизни

В одном исследовании 210 человек с центральным ожирением, которое характеризуется избытком жира на животе, ежедневно принимали пробиотик Lactobacillus gasseri. Участники потеряли в среднем примерно 8,5% жира на животе за 12 недель.

Когда участники перестали принимать пробиотик, они набрали жир на животе в течение 4 недель.

Имеющиеся данные также свидетельствуют о том, что Lactobacillus rhamnosus и Bifidobacterium lactis могут способствовать снижению веса и предотвращению ожирения, хотя необходимы дополнительные исследования.

Расцвет психобиотиков

Исследования последнего десятилетия показали, что кишечник и мозг связаны в систему, называемую осью кишечник-мозг. Эта ось связывает центральную нервную систему и кишечную нервную систему, последняя из которых управляет пищеварением.

Некоторые исследования показывают, что определенные микробы в кишечнике могут влиять на ваш мозг через эту ось как в здоровье, так и в болезни. Эти бактерии являются частью развивающейся области, называемой "психобиотиками".

Исследования показывают, что психобиотики могут помочь в лечении когнитивных и неврологических расстройств, таких как аутизм, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

Что это за микробы и как они взаимодействуют с мозгом, является предметом многих современных исследований, сообщает Annals of Gastroenterology.

Некоторые исследователи предполагают, что для некоторых людей добавление определенных штаммов пробиотиков может быть предпочтительнее приема психотропных препаратов, чтобы справиться с психическим стрессом, одиночеством и горем, сопровождающими текущую пандемию COVID-19.

Другие преимущества для здоровья

Есть много других преимуществ пробиотиков. Они могут помочь при следующих состояниях:

Воспаление: пробиотики уменьшают системное воспаление, ведущую причину многих заболеваний.

Депрессия и тревога: было показано, что пробиотические штаммы Lactobacillus helveticus и Bifidobacterium longum уменьшают симптомы тревоги и депрессии у людей с клинической депрессией.

Холестерин в крови: было показано, что некоторые пробиотики снижают уровень общего холестерина и холестерина ЛПНП (плохого), хотя результаты исследований остаются противоречивыми.

Артериальное давление: пробиотики также могут вызывать умеренное снижение артериального давления.

Иммунная функция: некоторые штаммы пробиотиков могут усиливать иммунную функцию, что может привести к снижению риска инфекций, в том числе тех, которые вызывают простуду.

Здоровье кожи: есть некоторые свидетельства того, что пробиотики могут быть полезны при акне, розацеа и экземе, а также при других кожных заболеваниях.

Против старения. Хотя исследования крайне ограничены, есть доказательства того, что пробиотики могут продлевать продолжительность жизни за счет увеличения способности клеток к самовоспроизводству.

Это лишь небольшая часть преимуществ пробиотиков, поскольку продолжающиеся исследования указывают на широкий спектр потенциальных эффектов для здоровья.

Безопасность и побочные эффекты

Пробиотики обычно хорошо переносятся и считаются безопасными для большинства людей. Однако правила для пробиотиков различаются, поэтому вы должны быть осторожны при выборе продукта.

Побочные эффекты пробиотиков

В первые несколько дней приема пробиотической добавки вы можете испытывать побочные эффекты, связанные с пищеварением, такие как газы и легкий дискомфорт в животе.

Однако после того, как вы приспособитесь, ваше пищеварение должно улучшиться.

У людей с ослабленной иммунной системой, включая людей с ВИЧ, СПИДом и рядом других состояний, пробиотики могут привести к опасным инфекциям.

Если у вас есть заболевание, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать пробиотические добавки.