Профилактика инсульта: как определить и на что нужно обратить внимание, чтобы сохранить здоровье

6 правил, которые помогут уберечь от этого опасного состояния.
Сердечно-сосудистые заболевания занимают вторую строчку смертности в Украине. А осложнения инсульта могут значительно ухудшить качество жизни. Поэтому важно вовремя предотвратить развитие опасного состояния, приняв меры профилактики.
О том, что нужно употреблять в пищу, чтобы снизить риск возникновения инсульта, читайте в материале: Какой популярный овощ может снизить риск инсульта - ответ ученых.
Инсульт – что это такое и чем опасен
Инсульт – это внезапное нарушение мозгового кровообращения, которое провоцирует гибель нервных клеток и необратимые нарушения. Он может быть вызван тромбом, который закупоривает кровеносный сосуд – ишемический инсульт или кровоизлиянием вследствие разрыва стенки сосуда – геморрагический инсульт. Это смертельно опасное состояние, и любое промедление недопустимо.
Инсульт – причины
Провоцировать развитие инсульта могут несколько факторов, среди которых:
- гипертоническая болезнь;
- перенесенный ранее инфаркт;
- сахарный диабет;
- травмы головы;
- аневризма сосудов головного мозга.
К факторам, которые повышают риск возникновения инсульта, относят лишний вес и вредные привычки. Все вышеперечисленные заболевания требуют повышенного внимания и регулярного визита к семейному врачу и специалистам.
Профилактика инсульта
- Контролировать артериальное давление – в большинстве случаев причиной инсульта становится именно гипертония;
- Следить за уровнем сахара и холестерина в крови;
- Регулярно проверять сердце;
- Контроль веса и индекса массы тела;
- Умеренная физическая активность – прогулки на свежем воздухе и легкие упражнения;
- Отказ от вредных привычек – инсульт поражает курильщиков в два раза чаще.
Первые признаки инсульта
Для оказания своевременной медицинской помощи необходимо четко понимать первые признаки инсульта. При самостоятельной диагностике руководствуйтесь этими четырьмя симптомами:
- Опущенный уголок рта, кривая улыбка;
- Человек не может одновременно поднять руки;
- Невозможность быстро повторить простую фразу, речь замедленная, с запинками;
- Кончик языка отклоняется в сторону очага инсульта.
При наличии этих симптомов незамедлительно вызывайте скорую помощь.
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