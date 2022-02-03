Профилактика инсульта: как определить и на что нужно обратить внимание, чтобы сохранить здоровье

Профилактика инсульта / depositphotos.com/

Сердечно-сосудистые заболевания занимают вторую строчку смертности в Украине. А осложнения инсульта могут значительно ухудшить качество жизни. Поэтому важно вовремя предотвратить развитие опасного состояния, приняв меры профилактики.

О том, что нужно употреблять в пищу, чтобы снизить риск возникновения инсульта, читайте в материале: Какой популярный овощ может снизить риск инсульта - ответ ученых.

Инсульт – что это такое и чем опасен

Инсульт – это внезапное нарушение мозгового кровообращения, которое провоцирует гибель нервных клеток и необратимые нарушения. Он может быть вызван тромбом, который закупоривает кровеносный сосуд – ишемический инсульт или кровоизлиянием вследствие разрыва стенки сосуда – геморрагический инсульт. Это смертельно опасное состояние, и любое промедление недопустимо.

Инсульт – причины

Провоцировать развитие инсульта могут несколько факторов, среди которых:

гипертоническая болезнь;

перенесенный ранее инфаркт;

сахарный диабет;

травмы головы;

аневризма сосудов головного мозга.

К факторам, которые повышают риск возникновения инсульта, относят лишний вес и вредные привычки. Все вышеперечисленные заболевания требуют повышенного внимания и регулярного визита к семейному врачу и специалистам.

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Профилактика инсульта

Контролировать артериальное давление – в большинстве случаев причиной инсульта становится именно гипертония;

Следить за уровнем сахара и холестерина в крови;

Регулярно проверять сердце;

Контроль веса и индекса массы тела;

Умеренная физическая активность – прогулки на свежем воздухе и легкие упражнения;

Отказ от вредных привычек – инсульт поражает курильщиков в два раза чаще.

Первые признаки инсульта

Для оказания своевременной медицинской помощи необходимо четко понимать первые признаки инсульта. При самостоятельной диагностике руководствуйтесь этими четырьмя симптомами:

Опущенный уголок рта, кривая улыбка;

Человек не может одновременно поднять руки;

Невозможность быстро повторить простую фразу, речь замедленная, с запинками;

Кончик языка отклоняется в сторону очага инсульта.

При наличии этих симптомов незамедлительно вызывайте скорую помощь.

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