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Профилактика инсульта: как определить и на что нужно обратить внимание, чтобы сохранить здоровье

3 февраля 2022, 16:17

6 правил, которые помогут уберечь от этого опасного состояния.

инсульт первые признаки
Профилактика инсульта / depositphotos.com/

Сердечно-сосудистые заболевания занимают вторую строчку смертности в Украине. А осложнения инсульта могут значительно ухудшить качество жизни. Поэтому важно вовремя предотвратить развитие опасного состояния, приняв меры профилактики.

О том, что нужно употреблять в пищу, чтобы снизить риск возникновения инсульта, читайте в материале: Какой популярный овощ может снизить риск инсульта - ответ ученых.

Инсульт – что это такое и чем опасен

Инсульт – это внезапное нарушение мозгового кровообращения, которое провоцирует гибель нервных клеток и необратимые нарушения. Он может быть вызван тромбом, который закупоривает кровеносный сосуд – ишемический инсульт или кровоизлиянием вследствие разрыва стенки сосуда – геморрагический инсульт. Это смертельно опасное состояние, и любое промедление недопустимо.

Инсульт – причины

Провоцировать развитие инсульта могут несколько факторов, среди которых:

  • гипертоническая болезнь;
  • перенесенный ранее инфаркт;
  • сахарный диабет;
  • травмы головы;
  • аневризма сосудов головного мозга.

К факторам, которые повышают риск возникновения инсульта, относят лишний вес и вредные привычки. Все вышеперечисленные заболевания требуют повышенного внимания и регулярного визита к семейному врачу и специалистам.

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Профилактика инсульта

  • Контролировать артериальное давление – в большинстве случаев причиной инсульта становится именно гипертония;
  • Следить за уровнем сахара и холестерина в крови;
  • Регулярно проверять сердце;
  • Контроль веса и индекса массы тела;
  • Умеренная физическая активность – прогулки на свежем воздухе и легкие упражнения;
  • Отказ от вредных привычек – инсульт поражает курильщиков в два раза чаще.

Первые признаки инсульта

Для оказания своевременной медицинской помощи необходимо четко понимать первые признаки инсульта. При самостоятельной диагностике руководствуйтесь этими четырьмя симптомами:

  • Опущенный уголок рта, кривая улыбка;
  • Человек не может одновременно поднять руки;
  • Невозможность быстро повторить простую фразу, речь замедленная, с запинками;
  • Кончик языка отклоняется в сторону очага инсульта.

При наличии этих симптомов незамедлительно вызывайте скорую помощь.

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