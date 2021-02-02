Профилактика рака: помидоры и их польза для здоровья

Они также являются отличным источником витамина С, калия, фолиевой кислоты и витамина К.
Помидор (Solanum lycopersicum) - плод семейства пасленовых. Несмотря на то, что с ботанической точки зрения это фрукт, его обычно едят и готовят как овощ.
Помидоры являются основным пищевым источником антиоксиданта ликопина, который имеет множество преимуществ для здоровья, включая снижение риска сердечных заболеваний и рака.
Они также являются отличным источником витамина С, калия, фолиевой кислоты и витамина К.
Обычно зрелые помидоры становятся красными, но также могут быть разных цветов, включая желтый, оранжевый, зеленый и фиолетовый. Более того, существует множество подвидов томатов разной формы и вкуса.
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В этой статье рассказывается все, что вам нужно знать о помидорах.
Питательные вещества
Содержание воды в помидорах составляет около 95%. Остальные 5% состоят в основном из углеводов и клетчатки.
Вот питательные вещества в небольшом (100-граммовом) сыром помидоре, по информации U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE:
- Калорийность: 18
- Вода: 95%
- Белок: 0,9 грамма
- Углеводы: 3,9 грамма
- Сахар: 2,6 грамма
- Клетчатка: 1,2 грамма
- Жиры: 0,2 грамма
Углеводы
Углеводы составляют 4% сырых помидоров, что составляет менее 5 граммов углеводов для среднего образца (123 грамма).
Простые сахара, такие как глюкоза и фруктоза, составляют почти 70% углеводов.
Клетчаика
Помидоры являются хорошим источником клетчатки, их содержание составляет около 1,5 грамма на помидор среднего размера.
Большинство волокон (87%) в томатах нерастворимы в виде гемицеллюлозы, целлюлозы и лигнина, сообщает Science Direct.
Витамины и минералы
Помидоры являются хорошим источником нескольких витаминов и минералов:
Витамин С. Этот витамин является важным питательным веществом и антиоксидантом. Один помидор среднего размера может обеспечить около 28% рекомендуемой суточной нормы потребления (РСНП).
Калий
Калий, важный минерал, полезен для контроля артериального давления и профилактики сердечных заболеваний.
Витамин К1
Витамин К, также известный как филлохинон, важен для свертывания крови и здоровья костей.
Фолиевая кислота (витамин B9)
Один из витаминов группы B, фолиевая кислота, важен для нормального роста тканей и функционирования клеток. Это особенно важно для беременных женщин.
Другие растительные соединения
Содержание витаминов и растительных соединений в томатах может сильно различаться в зависимости от сорта и периода отбора проб.
Основными растительными соединениями томатов являются:
- Ликопин. Красный пигмент и антиоксидант, ликопин, был тщательно изучен на предмет его благотворного воздействия на здоровье, сказано на сайте PubMed.
- Бета-каротин. Бета-каротин, антиоксидант, который часто придает продуктам желтый или оранжевый оттенок, превращается в витамин А.
- Нарингенин. Было показано, что этот флавоноид, содержащийся в кожуре томатов, уменьшает воспаление и защищает от различных заболеваний у мышей.
- Хлорогеновая кислота. Мощное антиоксидантное соединение, хлорогеновая кислота может снизить кровяное давление у людей с повышенным уровнем.
Хлорофиллы и каротиноиды, такие как ликопин, ответственны за насыщенный цвет томатов.
Когда начинается процесс созревания, хлорофилл (зеленый) разлагается и синтезируются каротиноиды (красный)
Польза помидоров для здоровья
Употребление помидоров и продуктов на их основе связано с улучшением здоровья кожи и снижением риска сердечных заболеваний и рака.
Здоровье сердца
Сердечные заболевания, включая сердечные приступы и инсульты, являются самой распространенной причиной смерти в мире.
Исследование, проведенное с участием мужчин среднего возраста, связывало низкий уровень ликопина и бета-каротина в крови с повышенным риском сердечных приступов и инсультов.
Все больше данных клинических испытаний показывают, что добавление ликопина может помочь снизить уровень холестерина ЛПНП (плохой).
Клинические исследования продуктов из томатов показывают их преимущества против воспаления и маркеров окислительного стресса.
Они также оказывают защитное действие на внутренний слой кровеносных сосудов и могут снизить риск свертывания крови.
Профилактика рака
Рак - это неконтролируемый рост аномальных клеток, которые распространяются за пределы своих нормальных границ, часто вторгаясь в другие части тела.
Наблюдательные исследования выявили связь между помидорами и продуктами из томатов и меньшее количество случаев рака простаты, легких и желудка.
В то время как высокое содержание ликопина считается ответственным, необходимы высококачественные исследования на людях, чтобы подтвердить причину этих преимуществ.
Исследование на женщинах показывает, что высокие концентрации каротиноидов, которые в больших количествах содержатся в помидорах, могут защитить от рака груди.
Здоровье кожи
Помидоры считаются полезными для здоровья кожи.
Продукты на основе томатов, богатые ликопином и другими растительными соединениями, могут защитить от солнечных ожогов.
Безопасность и побочные эффекты
Помидоры обычно хорошо переносятся, а аллергия на помидоры встречается очень редко.
Аллергия
Хотя аллергия на помидоры встречается редко, люди с аллергией на пыльцу трав с большей вероятностью будут иметь аллергию на помидоры.
Это состояние называется синдромом пищевой аллергии на пыльцу или синдромом оральной аллергии.
При синдроме оральной аллергии ваша иммунная система атакует фруктовые и овощные белки, похожие на пыльцу, что приводит к аллергическим реакциям, таким как зуд во рту, першение в горле или отек во рту или горле (50).
Люди с аллергией на латекс также могут испытывать перекрестную реактивность с помидорами.