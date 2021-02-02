Профилактика рака: помидоры и их польза для здоровья

Они также являются отличным источником витамина С, калия, фолиевой кислоты и витамина К. / УНИАН

Помидор (Solanum lycopersicum) - плод семейства пасленовых. Несмотря на то, что с ботанической точки зрения это фрукт, его обычно едят и готовят как овощ.

Помидоры являются основным пищевым источником антиоксиданта ликопина, который имеет множество преимуществ для здоровья, включая снижение риска сердечных заболеваний и рака.

Они также являются отличным источником витамина С, калия, фолиевой кислоты и витамина К.

Обычно зрелые помидоры становятся красными, но также могут быть разных цветов, включая желтый, оранжевый, зеленый и фиолетовый. Более того, существует множество подвидов томатов разной формы и вкуса.

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В этой статье рассказывается все, что вам нужно знать о помидорах.

Питательные вещества

Содержание воды в помидорах составляет около 95%. Остальные 5% состоят в основном из углеводов и клетчатки.

Вот питательные вещества в небольшом (100-граммовом) сыром помидоре, по информации U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE:

Калорийность: 18

Вода: 95%

Белок: 0,9 грамма

Углеводы: 3,9 грамма

Сахар: 2,6 грамма

Клетчатка: 1,2 грамма

Жиры: 0,2 грамма

Углеводы

Углеводы составляют 4% сырых помидоров, что составляет менее 5 граммов углеводов для среднего образца (123 грамма).

Простые сахара, такие как глюкоза и фруктоза, составляют почти 70% углеводов.

Клетчаика

Помидоры являются хорошим источником клетчатки, их содержание составляет около 1,5 грамма на помидор среднего размера.

Большинство волокон (87%) в томатах нерастворимы в виде гемицеллюлозы, целлюлозы и лигнина, сообщает Science Direct.

Витамины и минералы

Помидоры являются хорошим источником нескольких витаминов и минералов:

Витамин С. Этот витамин является важным питательным веществом и антиоксидантом. Один помидор среднего размера может обеспечить около 28% рекомендуемой суточной нормы потребления (РСНП).

Калий

Калий, важный минерал, полезен для контроля артериального давления и профилактики сердечных заболеваний.

Витамин К1

Витамин К, также известный как филлохинон, важен для свертывания крови и здоровья костей.

Фолиевая кислота (витамин B9)

Один из витаминов группы B, фолиевая кислота, важен для нормального роста тканей и функционирования клеток. Это особенно важно для беременных женщин.

Другие растительные соединения

Содержание витаминов и растительных соединений в томатах может сильно различаться в зависимости от сорта и периода отбора проб.

Основными растительными соединениями томатов являются:

Ликопин . Красный пигмент и антиоксидант, ликопин, был тщательно изучен на предмет его благотворного воздействия на здоровье, сказано на сайте PubMed.

. Красный пигмент и антиоксидант, ликопин, был тщательно изучен на предмет его благотворного воздействия на здоровье, сказано на сайте PubMed. Бета-каротин . Бета-каротин, антиоксидант, который часто придает продуктам желтый или оранжевый оттенок, превращается в витамин А.

. Бета-каротин, антиоксидант, который часто придает продуктам желтый или оранжевый оттенок, превращается в витамин А. Нарингенин . Было показано, что этот флавоноид, содержащийся в кожуре томатов, уменьшает воспаление и защищает от различных заболеваний у мышей.

. Было показано, что этот флавоноид, содержащийся в кожуре томатов, уменьшает воспаление и защищает от различных заболеваний у мышей. Хлорогеновая кислота . Мощное антиоксидантное соединение, хлорогеновая кислота может снизить кровяное давление у людей с повышенным уровнем.

Хлорофиллы и каротиноиды, такие как ликопин, ответственны за насыщенный цвет томатов.

Когда начинается процесс созревания, хлорофилл (зеленый) разлагается и синтезируются каротиноиды (красный)

Польза помидоров для здоровья

Употребление помидоров и продуктов на их основе связано с улучшением здоровья кожи и снижением риска сердечных заболеваний и рака.

Здоровье сердца

Сердечные заболевания, включая сердечные приступы и инсульты, являются самой распространенной причиной смерти в мире.

Исследование, проведенное с участием мужчин среднего возраста, связывало низкий уровень ликопина и бета-каротина в крови с повышенным риском сердечных приступов и инсультов.

Все больше данных клинических испытаний показывают, что добавление ликопина может помочь снизить уровень холестерина ЛПНП (плохой).

Клинические исследования продуктов из томатов показывают их преимущества против воспаления и маркеров окислительного стресса.

Они также оказывают защитное действие на внутренний слой кровеносных сосудов и могут снизить риск свертывания крови.

Профилактика рака

Рак - это неконтролируемый рост аномальных клеток, которые распространяются за пределы своих нормальных границ, часто вторгаясь в другие части тела.

Наблюдательные исследования выявили связь между помидорами и продуктами из томатов и меньшее количество случаев рака простаты, легких и желудка.

В то время как высокое содержание ликопина считается ответственным, необходимы высококачественные исследования на людях, чтобы подтвердить причину этих преимуществ.

Исследование на женщинах показывает, что высокие концентрации каротиноидов, которые в больших количествах содержатся в помидорах, могут защитить от рака груди.

Здоровье кожи

Помидоры считаются полезными для здоровья кожи.

Продукты на основе томатов, богатые ликопином и другими растительными соединениями, могут защитить от солнечных ожогов.

Безопасность и побочные эффекты

Помидоры обычно хорошо переносятся, а аллергия на помидоры встречается очень редко.

Аллергия

Хотя аллергия на помидоры встречается редко, люди с аллергией на пыльцу трав с большей вероятностью будут иметь аллергию на помидоры.

Это состояние называется синдромом пищевой аллергии на пыльцу или синдромом оральной аллергии.

При синдроме оральной аллергии ваша иммунная система атакует фруктовые и овощные белки, похожие на пыльцу, что приводит к аллергическим реакциям, таким как зуд во рту, першение в горле или отек во рту или горле (50).

Люди с аллергией на латекс также могут испытывать перекрестную реактивность с помидорами.