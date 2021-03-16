Прополис: в чем может быть опасность для здоровья

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Прополис - это смола, которую создают пчелы. Он содержит смесь пчелиной слюны, пчелиного воска и веществ из растений и деревьев. Прополис может иметь некоторую пользу для здоровья человека, но необходимы более масштабные исследования.

Пчелы используют прополис или "пчелиный клей" в качестве герметика. Исторически люди использовали его местно или в качестве пероральной добавки. Однако он может подойти не всем, сообщает Medical News Today.

В этой статье мы рассмотрим, что такое прополис, что исследования говорят о его потенциальных преимуществах и как его использовать.

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Что такое прополис

Прополис - это смолистое воскообразное вещество, которое пчелы создают, смешивая свою слюну с пчелиным воском, а также соединениями из различных растений и деревьев. Пчелы используют его, чтобы запечатать бреши в улье, чтобы не допустить вторжений. Прополис также обладает антимикробными свойствами и может защитить пчел от патогенов.

Вещества, входящие в состав прополиса, могут быть сложными. Ученые определили более 300 отдельных соединений в прополисе. Точный состав может зависеть от расположения улья.

Ориентировочно прополис обычно состоит из:

древесные и растительные смолы: 50%

пчелиный воск: 30%

пыльца: 5%

эфирные и ароматические масла: 10%

Прополис также содержит полифенолы, такие как флавоноиды, которые являются антиоксидантами.

Лечебные свойства

Один обзор 2019 года предполагает, что люди использовали прополис в качестве лекарства с 300 года до нашей эры. Древние египтяне использовали прополис для бальзамирования, а некоторые врачи использовали его во время Второй мировой войны для заживления ран.

Тот же обзор 2019 года предполагает, что он может быть:

антибактериальный

противогрибковый

противовирусный

противопротозойный, что означает, что он действует против паразитарных заболеваний, таких как лямблиоз

противовоспалительный

антиоксидант

Некоторые из веществ, присутствующих в прополисе, также могут обладать противораковыми свойствами.

Однако, хотя лабораторные исследования и исследования на животных свойств прополиса и его компонентов являются многообещающими, лишь немногие высококачественные исследования доказали его эффективность в качестве средства лечения определенных состояний у людей.

Возможное использование

Современные исследования показывают, что прополис может быть полезен при:

незначительных ранах

гигиене полости рта

воспалении

герпесе

Лечение раны

Один обзор 2015 года предполагает, что прополис может способствовать заживлению ран. Исследование на животных с диабетом на крысах показало, что прополис помогает коже вырастать новые клетки и восстанавливать себя.

Поскольку у людей с диабетом может наблюдаться медленное заживление ран, это говорит о том, что прополис может быть полезным для более быстрого заживления кожи. Поскольку прополис также убивает некоторые виды бактерий, он также может помочь предотвратить инфекцию.

Здоровье полости рта

Согласно тому же обзору 2015 года, прополис также предотвращает образование фосфата кальция, который является основным компонентом зубного налета.

Прополис и мед также обладают антибактериальными свойствами, что может сделать их полезными в качестве ингредиентов в продуктах для ухода за зубами.

Согласно одному небольшому исследованию в обзоре, прополис значительно снижает количество бактерий в слюне людей с пародонтитом.

Воспаление

Антиоксиданты в прополисе могут уменьшить воспаление, например, воспаление, вызванное артритом.

Исследования на животных протестировали прополис как противовоспалительное средство на крысах и мышах с артритом. В обоих исследованиях прополис подавлял набухание и, по-видимому, влиял на развитие воспаления.

Ученые считают, что прополис может регулировать воспалительные вещества в организме, такие как простагландины.

Герпес

Систематический обзор в журнале Complementary Therapies in Medicine предполагает, что прополис может работать как альтернативное лечение генитального или орального герпеса.

Герпес вызывается вирусом простого герпеса (ВПГ). ВПГ-1 обычно вызывает оральный герпес, который может привести к герпесу. ВПГ-2 передается половым путем и вызывает инфекцию, которая может привести к образованию болезненных волдырей на половых органах.

В обзоре исследователи проанализировали несколько испытаний меда и прополиса, сравнив их эффекты с действием ацикловира, который является распространенным лекарством от вируса простого герпеса. В 4 из 6 исследований прополис был более эффективным, чем ацикловир, для лечения кожных поражений, вызванных вирусом простого герпеса, особенно герпеса.

Однако исследователи не включили в этот обзор большое количество испытаний.

Недостаточные доказательства

Хотя в прошлом люди использовали прополис для лечения многих заболеваний, нет убедительных научных доказательств, подтверждающих их все.

Сахарный диабет

Согласно обзору 2015 года, одно более старое исследование на крысах показало, что прополис связан с более низким уровнем сахара в крови. Однако этого недостаточно, чтобы показать, что прополис может помочь в лечении диабета у людей.

Рак

Лабораторные исследования показывают, что соединения в прополисе могут подавлять рост раковых клеток или вызывать гибель раковых клеток.

Некоторые тесты in vivo показали, что флавоноиды прополиса могут подавлять развитие рака полости рта, рака легких, кожи, рака груди и т. Д.

Однако большая часть исследований в этой области проводилась с участием изолированных клеток или животных моделей.

COVID-19

Одно исследование 2020 года, опубликованное в журнале Phytotherapy Research, утверждает, что противовирусные свойства прополиса могут означать, что он работает против SARS-CoV-2. Это коронавирус, вызывающий COVID-19.

Предыдущие лабораторные исследования показали, что прополис проявляет противовирусную активность против других типов вирусов, в том числе:

риновирусы

грипп (грипп)

респираторно-синцитиальный вирус

Прополис также помогает стимулировать иммунную систему. По этим причинам исследователи предполагают, что прополис может помочь предотвратить заражение SARS-CoV-2.

Однако, хотя клинические испытания способности прополиса предотвращать COVID-19 продолжаются, в настоящее время нет никаких доказательств того, что он эффективен для этой цели.

Аллергии

В одном исследовании, опубликованном в журнале Oxidative Medicine and Cellular Longevity, отмечается, что прополис содержит соединения, которые могут оказывать противоаллергическое действие на организм.

Некоторые люди могут почувствовать пользу от использования прополиса для этой цели. Однако не так много научных доказательств того, что прополис может помочь уменьшить симптомы аллергии.

Чем может быть опасен прополис?

Прополис в разумных дозах безопасен для людей как для кожи, так и для внутреннего применения. Сообщения об аллергических реакциях редки, а случаев отравления не зарегистрировано.

Однако, поскольку прополис может содержать самые разные соединения в зависимости от того, откуда он пришел, не всегда можно быть уверенным в его содержании.

При поиске продуктов с прополисом убедитесь, что производитель провел сторонние испытания, чтобы убедиться, что прополис чист и безопасен в использовании.

Всегда консультируйтесь с врачом, прежде чем пробовать новые добавки.

Как использовать прополис

Люди могут использовать прополис несколькими способами, в том числе:

в качестве пероральной добавки

разбавленный водой как жидкость для полоскания рта

местно на коже

Перед использованием прополиса лучше всего проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что он будет безопасным для человека. Затем человек должен провести тест на прополис, чтобы убедиться, что у него нет на него аллергии.

Для использования на коже нанесите чистый прополис или средство для кожи, которое содержит прополис в качестве активного ингредиента.

Для использования во рту разведите небольшое количество прополиса в воде. Прополощите рот или некоторое время полощите горло смесью, прежде чем выплюнуть ее.

Многие готовые продукты содержат прополис в качестве активного ингредиента. В этих случаях используйте продукт, как указано на этикетке.