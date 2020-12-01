"Прошу вас, отнеситесь к вирусу серьезно": врачи выявили еще одно неприятное осложнение COVID-19

Наиболее частые долгосрочные симптомы включают усталость, одышку, кашель, боли в суставах и груди. / Фото Reuters

Большинство людей, заразившихся COVID-19, выживают после вируса - доказано, что у тех, у кого есть сопутствующие заболевания, такие как диабет, возникают осложнения. Но тем, кто выжил после вируса, не всегда гарантировано полное выздоровление.

"В то время как большинство людей с COVID-19 выздоравливают и возвращаются к нормальному состоянию здоровья, у некоторых пациентов симптомы могут сохраняться в течение недель или даже месяцев после выздоровления от острого заболевания", - объясняют Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

"Даже люди, которые не госпитализированы и имеют легкое заболевание, могут испытывать стойкие или поздние симптомы".

Наиболее частые долгосрочные симптомы включают усталость, одышку, кашель, боли в суставах и груди.

Но теперь экпсерты предупреждают об еще одном побочном эффекте вируса - внезапной потере зубов.

Стоматологи заявили, что COVID-19 может раздражать десны из-за воспаления, и было несколько случаев, когда люди теряли зубы в результате.

По данным The New York Times, в этом месяце одна женщина потеряла зуб, дав положительный результат на вирус весной.

43-летняя Сара Хемили из Нью-Йорка заметила, что ее зуб шатается, прежде чем потерять его, когда ела мороженое.

Но теперь экпсерты предупреждают об еще одном побочном эффекте вируса - внезапной потере зубов. / Фото Reuters

В отчете также подробно описывается случай 12-летнего мальчика, который потерял один из постоянных зубов через несколько месяцев после легкой формы заболевания COVID. В отличие от женщины, у которой в анамнезе были проблемы с зубами, у ребенка были нормальные здоровые зубы.

Его мать, Диана Беррент, призвала людей серьезно отнестись к вирусу. "Мой 12-летний сын только что потерял передний зуб, а другие его зубы шатаются. Это произошло из-за повреждения сосудов через 9 месяцев после Ковида", - сказала она.

"О, мой бог. Пожалуйста. Прошу вас, отнеситесь к этому серьезно. Для себя. Для ваших детей. Для всех", - призвала она.

Остается неясным, была ли потеря зубов вызвана COVID-19, но в настоящее время проводятся исследования для дальнейшего изучения симптомов длительного COVID-19.

Перечислены другие зарегистрированные долгосрочные симптомы вируса, но он CDC как:

Затруднения с мышлением и концентрацией (иногда также называемые "мозговой туман")

Депрессия

Боль в мышцах

Головная боль

Перемежающаяся лихорадка

Учащенное сердцебиение

Более серьезные долгосрочные осложнения встречаются реже, но о них сообщалось.

Они включают:

Сердечно-сосудистая система: воспаление сердечной мышцы

Респираторные органы: нарушение функции легких.

Со стороны почек: острое повреждение почек.

Дерматологические: сыпь, выпадение волос.

Неврологические: проблемы со вкусом и запахом, проблемы со сном, трудности с концентрацией внимания, проблемы с памятью.

Психиатрические: депрессия, беспокойство, перепады настроения.

Лучший способ предотвратить долгосрочные осложнения, вызванные вирусом, - это предотвратить заражение COVID-19.

Всем рекомендуется носить что-нибудь, что закрывает нос и рот в местах, где трудно держаться подальше от других людей.

Старайтесь держаться на расстоянии не менее двух метров от тех, с кем вы не живете, и часто мойте руки водой с мылом, советует NHS.

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