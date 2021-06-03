Против рака и холестерина: названы удивительные свойства специи

Однако его стоит принимать с осторожностью / Pixabay

Черный перец и его алкалоидный компонент пиперин связаны со многими преимуществами для здоровья, включая противовоспалительные эффекты и потенциальные противораковые свойства.

Люди использовали перец в традиционной медицине на протяжении тысяч лет, особенно в Аюрведе, надежном источнике, традиционной индийской системе медицины. Люди использовали его в основном для лечения нарушений менструального цикла и заболеваний ушей, носа и горла.

Однако употребление слишком большого количества черного перца может вызвать побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, поэтому людям нужно быть осторожными, чтобы не употреблять слишком много.

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В настоящее время нет никаких диетических рекомендаций относительно того, сколько черного перца следует употреблять человеку любого пола или возрастной группы.

Однако в Руководстве по питанию для американцев: 2020–2025 гг. отмечается, что добавление трав и специй может помочь придать блюду аромат, когда человек пытается снизить потребление сахара, натрия и насыщенных жиров с пищей.

Польза для здоровья

Черный перец обладает несколькими потенциальными преимуществами для здоровья организма и мозга, и многие из них происходят из соединения черного перца пиперина.

С высоким содержанием антиоксидантов

Пиперин, растительное соединение черного перца, обладает сильными антиоксидантными свойствами.

Организм создает свободные радикалы, нестабильные молекулы, которые могут повреждать клетки как естественным образом, так и в ответ на стрессы окружающей среды. Избыточное повреждение свободными радикалами может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая воспалительные заболевания, болезни сердца и некоторые виды рака.

Исследования показали, что диета с высоким содержанием антиоксидантов может уменьшить повреждение свободными радикалами. Например, в одном обзоре исследований в пробирках и на грызунах было обнаружено, что добавки черного перца и пиперина могут предотвращать или замедлять развитие свободных радикалов и связанных с ними заболеваний, таких как атеросклероз, диабет и рак.

Противовоспалительные свойства

Хотя нет обширных исследований на людях, посвященных противовоспалительным свойствам черного перца и пиперина, несколько исследований на грызунах показывают, что пиперин может помочь облегчить воспаление.

Например, во время одного исследования, которое было направлено на изучение того, может ли пиперин подавлять сердечное повреждение, связанное с доксорубицином, противораковым препаратом, исследователи обнаружили, что у лабораторных мышей, которым вводили пиперин, наблюдалось уменьшение воспаления.

Другое исследование на грызунах предполагает, что противовоспалительные свойства пиперина могут помочь защитить повреждение почечной ткани, связанное с ишемией-реперфузией. Ишемия-реперфузия относится к повреждению тканей, которое происходит, когда часть тела не получает достаточно кислорода.

Исследователи также обнаружили, что определенные добавки пиперина могут помочь уменьшить хроническое воспаление, которое испытывают люди с метаболическим синдромом, но необходимы дополнительные исследования на людях.

Антибактериальные свойства

Несколько обзоров и исследований указывают на антибактериальный потенциал пиперина.

Например, после небольшого обзора исследований, посвященных антибактериальным свойствам черного перца в отношении грамположительных бактерий, таких как Staphylococcus aureus, исследователи пришли к выводу, что пряность может стать мощным ингредиентом для будущих методов лечения как инфекционных заболеваний, так и патогенов пищевого происхождения.

В другом крупномасштабном обзоре были изучены лабораторные исследования и исследования на людях, включающие многие фармакологические свойства пиперина, включая антибактериальные свойства.

Противораковые свойства

Хотя на сегодняшний день не проводилось никаких исследований на людях, несколько лабораторных исследований показывают, что пиперин в черном перце может обладать противораковыми свойствами.

Например, в одном всеобъемлющем обзоре специй и лечения рака отмечается, что исследования показали, что пиперин подавляет репликацию раковых клеток при раке груди, простаты и толстой кишки.

Точно так же это вещество показало себя многообещающим в качестве терапевтического средства при лечении остеосаркомы, типа рака костей. Однако большему количеству ученых необходимо провести больше исследований, чтобы полностью изучить этот эффект.

Повышение "хорошего холестерина"

Исследователи провели исследование поросят, которым случайным образом был назначен рацион с добавлением черного перца или без него, и отметили изменения в период их роста и откорма.

Они обнаружили, что у поросят, которые потребляли диету с добавлением черного перца, наблюдалось значительное увеличение липопротеинов высокой плотности, которые люди называют "хорошим холестерином", по сравнению с другими поросятами.

Исследователи полагают, что эти результаты могут потребовать дальнейших исследований для изучения потенциального благоприятного воздействия на метаболизм липидов у людей.

Помощь в контроле уровня сахара в крови

Элемент, содержащий несколько биоактивных пищевых ингредиентов, включая пиперин, при инсулинорезистентности обнаружил улучшение чувствительности к инсулину. Это означает, что гормон инсулин лучше регулирует усвоение глюкозы.

Однако, поскольку добавка содержала несколько пищевых ингредиентов, неясно, дал ли один пиперин такие же результаты.

Поглощение питательных веществ и здоровье кишечника

Исследования, проведенные в 2013 году из Надежного источника, показывают, что черный перец может помочь улучшить усвоение питательных веществ, а также проявлять поведение, подобное пребиотикам, помогая регулировать кишечную микробиоту и улучшать здоровье желудочно-кишечного тракта.

Повышение функции мозга

Несколько исследований на животных показали, что пиперин может улучшать функцию мозга, особенно при симптомах, связанных с дегенеративными заболеваниями мозга, такими как болезнь Альцгеймера.

Например, исследователи обнаружили, что пиперин помогает улучшить память у крыс с болезнью Альцгеймера, а также снижает образование амилоидных бляшек. Это повреждающие фрагменты белка, которые сначала развиваются в областях мозга, связанных с памятью и когнитивными функциями.

Риски и побочные эффекты

Существует не так много научных доказательств того, что черный перец вызывает серьезные риски для здоровья и побочные эффекты.

Хотя употребление слишком большого количества черного перца может вызвать расстройство пищеварения, это касается большинства трав и специй. А употребление большого количества черного перца может вызвать жжение во рту и горле.

Тем не менее, некоторые исследования показывают, что черный перец, или, более конкретно, пиперин, потенциально может привести к побочным эффектам в определенных ситуациях.

Например, исследования с участием грызунов и людей показали, что пиперин может повысить абсорбцию некоторых лекарств, таких как антигистаминные препараты. Это может быть полезно для плохо всасываемых лекарств, но может привести к чрезмерно высокой абсорбции других лекарств.

Поэтому важно проконсультироваться с врачом о возможных лекарственных взаимодействиях, прежде чем увеличивать потребление черного перца или принимать добавки пиперина.