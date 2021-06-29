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Проявляется только у вакцинированных: назван новый симптом коронавируса

29 июня 2021, 07:27
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Исследователи рекомендуют при появлении любых симптомов коронавируса оставаться дома и пройти тест на COVID-19, даже если человек вакцинирован.

градусник,болезнь
Вакцинация защищает от COVID-19, однако риск заражения все равно остается / УНИАН

Даже после вакцинации от коронавируса остается риск заражения COVID-19, хотя вакцины и обеспечивают существенную защиту от болезни. Основным симптомом коронавируса у привитых людей является частое чихание.

Как свидетельствуют данные ученых, опубликованные в приложении для эпидемиологических исследований коронавируса ZOE COVID Symptom Study, чихание обычно не является симптомом COVID-19 и, скорее всего, является признаком обычной простуды или аллергии, однако может быть и симптомом коронавируса у людей, которые были вакцинированы, пишет Express.

"Несмотря на то, что многие люди с COVID-19 могут чихать, это не окончательный симптом, потому что чихание очень распространено, особенно в теплые месяцы, когда люди могут страдать от сенной лихорадки", – заявили ученые.

Основные симптомы коронавируса:

  • высокая температура (лихорадка);
  • озноб или дрожь; постоянный кашель;
  • потеря или изменение запаха (аносмия);
  • потеря или изменение вкуса (дисгевзия);
  • головная боль;
  • утомляемость;
  • больное горло;
  • внезапная спутанность сознания (делирий), особенно у пожилых людей;
  • кожная сыпь;
  • изменения во рту или языке;
  • красные и болезненные пальцы рук или ног;
  • сбивчивое дыхание;
  • боли в груди, мышечные боли;
  • хриплый голос;
  • понос, пропуск приемов пищи, боли в области живота;
  • насморк.

Исследователи рекомендуют при появлении любых симптомов коронавируса оставаться дома и пройти тест на COVID-19, даже если человек вакцинирован.

Как сообщал Главред, антитела к коронавирусу могут сохраняться в организме человека вплоть до 13 месяцев после того, как человек переболел COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сотрудниками Страсбургского университетского госпиталя. Ученые отмечают, что антитела значительно снижают вероятность повторного заражения коронавирусом в течение этого периода.

Тем временем иммунолог Янко Николич-Жугич, который работает в США, сообщил, что повторное заражение коронавирусом COVID-19 возможно у человека, в иммунной системе которого есть необнаруженные генетические дефекты.

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