Проявляется только у вакцинированных: назван новый симптом коронавируса

Исследователи рекомендуют при появлении любых симптомов коронавируса оставаться дома и пройти тест на COVID-19, даже если человек вакцинирован.
Даже после вакцинации от коронавируса остается риск заражения COVID-19, хотя вакцины и обеспечивают существенную защиту от болезни. Основным симптомом коронавируса у привитых людей является частое чихание.
Как свидетельствуют данные ученых, опубликованные в приложении для эпидемиологических исследований коронавируса ZOE COVID Symptom Study, чихание обычно не является симптомом COVID-19 и, скорее всего, является признаком обычной простуды или аллергии, однако может быть и симптомом коронавируса у людей, которые были вакцинированы, пишет Express.
"Несмотря на то, что многие люди с COVID-19 могут чихать, это не окончательный симптом, потому что чихание очень распространено, особенно в теплые месяцы, когда люди могут страдать от сенной лихорадки", – заявили ученые.
Основные симптомы коронавируса:
- высокая температура (лихорадка);
- озноб или дрожь; постоянный кашель;
- потеря или изменение запаха (аносмия);
- потеря или изменение вкуса (дисгевзия);
- головная боль;
- утомляемость;
- больное горло;
- внезапная спутанность сознания (делирий), особенно у пожилых людей;
- кожная сыпь;
- изменения во рту или языке;
- красные и болезненные пальцы рук или ног;
- сбивчивое дыхание;
- боли в груди, мышечные боли;
- хриплый голос;
- понос, пропуск приемов пищи, боли в области живота;
- насморк.
Исследователи рекомендуют при появлении любых симптомов коронавируса оставаться дома и пройти тест на COVID-19, даже если человек вакцинирован.
Как сообщал Главред, антитела к коронавирусу могут сохраняться в организме человека вплоть до 13 месяцев после того, как человек переболел COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сотрудниками Страсбургского университетского госпиталя. Ученые отмечают, что антитела значительно снижают вероятность повторного заражения коронавирусом в течение этого периода.
Тем временем иммунолог Янко Николич-Жугич, который работает в США, сообщил, что повторное заражение коронавирусом COVID-19 возможно у человека, в иммунной системе которого есть необнаруженные генетические дефекты.