Прожить дольше: этот вкусный продукт защищает сердце

Спермидин также содержится в горохе, кукурузе, сое и цельнозерновых продуктах / Фото vkusno-i-prosto.ru

Ученые обнаружили, что выдержанные сыры, включая чеддер, бри и пармезан, могут помочь увеличить продолжительность жизни и даже предотвратить рак печени.

Исследователи из Техасского университета A&M обнаружили, что эти три сыра содержат химическое вещество под названием спермидин, которое помогает предотвратить размножение поврежденных клеток печени.

Это означает, что чеддер, бри и пармезан потенциально могут помочь предотвратить такие заболевания, как фиброз печени, состояние, при котором рубцовая ткань накапливается и повреждает орган, часто в случае рака печени.

В ходе исследования изучалось влияние сырных добавок на мышей, сообщает Express.com.uk.

Команда обнаружила, что продолжительность жизни мышей увеличилась на целых 25 процентов, когда им дали добавку. Получив эти впечатляющие результаты, ученые решили опросить 800 итальянцев об их рационе.

Было обнаружено, что у тех, кто сообщил о более высоком потреблении спермидина, более низкое кровяное давление, на 40 процентов ниже риск сердечной недостаточности и снижен риск других сердечно-сосудистых заболеваний.

Спермидин также содержится в горохе, кукурузе, сое и цельнозерновых продуктах, которые являются более полезными для здоровья вариантами.

Однако ученые также отметили важность умеренного употребления сыра.

Исследования изучали влияние конъюгированной линолевой кислоты как потенциальную пользу для здоровья.

В исследовании отмечается: "Конъюгированная линолевая кислота (жирные кислоты, содержащиеся в сыре) привлекает большое внимание с 1980-х годов из-за своей различной биологической активности. Было показано, что CLA предотвращает развитие атеросклероза, уменьшает жировые отложения при одновременном улучшении безжировой массы тела и модулирует иммунные и / или воспалительные реакции".

Этот обзор суммирует клинические испытания с участием CLA с 2012 года; обсуждаются дополнительные варианты использования CLA для решения возрастных проблем со здоровьем; и исследуются потенциальные проблемы со здоровьем CLA, включая гомеостаз глюкозы, окислительный стресс, стеатоз печени и снижение содержания молочного жира.

В другом исследовании, проведенном в Университетском колледже Дублина, было проанализировано влияние сыра на уровень холестерина. Исследователи намеревались изучить влияние молочных продуктов, таких как молоко, сыр, йогурт, сливки и масло, и то, как это влияет как на жир, так и на здоровье.

Согласно исследованию, люди, которые едят много сыра, не имеют более высокого уровня холестерина, чем те, кто не ест.

В настоящее время рекомендации по здоровью предупреждают, что употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, таких как сыр, увеличивает риск развития высокого уровня холестерина в крови, основного фактора риска сердечных заболеваний и инсультов.

Однако это не относится к риску серьезных заболеваний, а уровень холестерина не увеличивается при употреблении сыра. Было доказано, что ежедневная порция размером со спичечный коробок снижает вероятность сердечных заболеваний на 14 процентов.

Эксперты из Университета Сучжоу в Китае отметили, что витамины, минералы и белки, содержащиеся в сыре, могут помочь защитить от сердечно-сосудистых заболеваний.

Он также может содержать высокий уровень кальция, а это означает, что, хотя в нем много жира, организм усваивает его меньше.

В рамках своего исследования добровольцы, съедавшие около полутора унций (40 г) в день, увидели наибольшее снижение риска для своего здоровья.