Психолог назвала залог крепких и долгих отношений

Умение находить общий язык – залог крепких и долгих взаимоотношений, сообщила психолог / Reuters

Психолог Екатерина Клюшниченко поделилась, что залогом долгих и крепких отношений является умение договариваться.

В отношениях нужно идти на компромиссы, их можно назвать "взаимной уступкой" – требования и желания ни одной из сторон не удовлетворяются полностью, рассказала эксперт в интервью УНИАН.

По ее словам, пытаясь достичь компромисса, нужно проявлять мудрость, а не жертвенность.

"…Когда пара сталкивается с трудностями и решает их мудро, уважая при этом друг друга, видя ценности своего партнера и не обесценивая их, то такие отношения всегда переходят на новый, более качественный, осознанный уровень", – отметила психолог.

Собеседница добавила, что постоянные уступки под давлением того, кто более авторитетен в отношениях, – это не компромисс.

Ранее Екатерина Клюшниченко предупреждала, что из-за конфликтов у партнера может исчезнуть желание заниматься сексом.

Психолог поделилась, что сексуальное влечение также может пропасть из-за стресса, недосыпания, физической слабости, депрессии, тревожного состояния или страхов.

Справка. Екатерина Клюшниченко училась в Национальном педагогическом университете им. М. Драгоманова, окончила курсы когнитивно-поведенческой терапии и курсы системной терапии, говорится на cdn.upsihologa.com.ua.