Психологи назвали 5 мифов о воспитании подростков

В вопросах воспитания детей есть несколько простых ответов/Pixabay

Воспитание подростка сопряжено с уникальными проблемами, такими как помощь тинейджеру в первых романтических отношениях и укрепление его вновь обретенной независимости.

Более того, обращаться за советом в Интернет может быть рискованно, поскольку существует множество мифов о том, как воспитывать подростков в благоприятной, но эффективной форме.

"Многие из мифов о воспитании детей, которые до сих пор существуют, дают нам, казалось бы, простые ответы на то, что чаще всего приходится решать сложные головоломки", - говорит Эллен О'Доннелл, доктор философии, детский психолог из Бостона, которого цитирует Insider.

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"По правде говоря, в вопросах воспитания детей есть несколько простых ответов. Требуется больше времени и энергии, чтобы понять, почему ваш конкретный ребенок ведет себя так, с чем он может бороться и как вы должны реагировать", - говорит она.

Здесь мы предлагаем взгляды двух детских психологов на некоторые из наиболее распространенных мифов о воспитании подростков.

Миф 1. Разговор с детьми о сексе побуждает их к этому еще больше

Многие родители ошибочно полагают, что обсуждение секса со своими детьми или обучение их методам контрацепции будет мотивировать их стать более сексуально активными, говорит Леа Лис, доктор медицинских наук, сертифицированный детский психолог из Нью-Йорка.

Однако исследование 2019 года показало, что, когда подростки ведут здоровые разговоры о сексе со своими родителями, это может помочь снизить вероятность того, что они будут участвовать в рискованном сексуальном поведении, которое может привести к незапланированной беременности и ИППП.

Миф 2: мальчики останутся мальчиками

Это старое выражение, впервые записанное в 1589 году, кажется радикальным обобщением, основанным на устаревших стереотипах.

"Идея о том, что мальчики не могут помочь себе и "рождены для того, чтобы быть плохими", не только полностью неверна, но и увековечивает мифы о гендере, - говорит Лис.

Лис говорит, что полагаться на такой образ мышления может быть особенно вредно, когда речь идет о воспитании мальчиков-подростков, поскольку гормоны растут, а уровень тестостерона у них увеличивается в десять раз.

По данным Американской психологической ассоциации (APA), приверженность "традиционной идеологии маскулинности" ограничивает психологическое развитие мужчин, сдерживает их поведение, вызывает гендерно-ролевой конфликт и отрицательно влияет как на их психическое, так и на физическое здоровье.

APA также сообщает, что отстаивание этих негативных мужских идеалов увеличивает шансы того, что мальчики будут участвовать в нападении, издевательствах и / или физической и словесной агрессии.

Миф 3: пожалеешь розгу - испортишь ребенка

Лис говорит, что телесные наказания могут вместо этого оправдать агрессивное или насильственное поведение детей, в то время как О'Доннелл добавляет, что они могут подорвать доверие в отношениях родителей и подростков.

Исследование 2006 года показало, что подростки, которые с большей вероятностью участвовали в драках и издевательствах, сообщали, что их родители использовали телесные наказания в качестве дисциплинарного метода, тогда как подростки, которые считали, что их родители не одобряют физическое насилие, реже прибегали к такому негативному поведению.

Вместо того, чтобы физически наказывать вашего подростка, когда он плохо себя ведет, APA рекомендует сосредоточиться на похвале за положительное поведение и активно игнорировать его, если он не говорит с вами уважительно.

Однако, если ваш подросток ведет себя так, что подвергает опасности себя или других, Центры по контролю и профилактике заболеваний не рекомендуют игнорировать вашего подростка. Вместо этого дайте им понять, что их поведение нехорошо, и добейтесь негативных последствий - например, лишения одной из их привилегий.

Миф 4: Хорошие родители не выходят из себя

Эксперты советуют не придерживаться нереалистичных стандартов. Как несовершенный человек, вы можете иногда терять контроль, когда чувствуете себя подавленным или когда ваш подросток нажимает на ваши слабые места. Вместо того, чтобы поддаваться стыду или чувству вины, они предлагают признаться подростку и извиниться перед ним за свое поведение.

"Осознайте, как вам следовало поступить иначе, - говорит О'Доннелл. "Решайте проблемы вместе, так каждый из вас будет добиваться большего в следующий раз".

В некоторых случаях - когда поведение подростка неприемлемо, но не представляет опасности ни для кого, ни для себя - Лис говорит, что лучше игнорировать своего подростка, когда он плохо себя ведет, чем кричать на него, - что может усилить негативное поведение, направленное на привлечение внимания, например, высказывание спорных моментов, заявления, чтобы спровоцировать реакцию.

Исследование, проведенное в 2013 году, показало, что "суровая словесная дисциплина" особенно разрушительна для подростков и детей, которые с большей вероятностью будут иметь поведенческие проблемы и реагировать, если на них кричать.

Помните: если вы чувствуете, что разочарование нарастает, это нормально - отойти от ситуации и успокоиться.

Миф 5: драка на глазах у подростка вредна для его психического здоровья

Эксперты сходятся во мнении, что нецелесообразно ожидать, что вы и ваш супруг никогда не будете спорить перед детьми. По словам О'Доннелла, ключ к успеху - это моделирование здорового разрешения конфликтов.

"Эти ситуации могут быть одними из величайших уроков жизни", - говорит Лис.

Исследование, проведенное в 2006 году с участием детей в возрасте от 9 до 18 лет, показало, что родительский конфликт не причинит вреда, если он будет разрешен. Однако, когда эти конфликты оставались неразрешенными, поведение детей сопровождалось депрессией, тревогой и / или проблемами поведения.

Корреляция между разногласиями между родителями и эмоциональной незащищенностью у подростков была даже сильнее, чем у детей младшего возраста. Ведущий автор исследования пришел к выводу, что родителям всегда следует работать над поиском решения своих ссор и сообщать об этом решении своим подросткам.