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Психологи указали на 4 скрытых признака насилия в отношениях

12 декабря 2020, 19:33

Эмоциональное насилие часто предшествует жестоким оскорбительным отношениям.

Насилие
Эмоциональное насилие часто предшествует жестоким оскорбительным отношениям. / lb.ua

Оскорбительные и абьюзивные отношения часто изображаются как приступы физического насилия. Но не все насилие носит физический характер.

Эмоциональное насилие часто предшествует жестоким оскорбительным отношениям. Это также может быть незаметным, что затрудняет определение того, являются ли отношения оскорбительными или нет.

Insider поговорил с терапевтами о том, как распознать едва уловимые признаки жестоких отношений.

Отношения могут начаться сладко с "любовной бомбежки"

Одним из первых признаков того, что у вас могут быть оскорбительные отношения, является поведение, называемое любовной бомбардировкой, когда обидчик осыпает своего партнера любовью, подарками и вниманием, чтобы приручить.

Оскорбительные отношения могут начаться быстро и сильно, заставляя партнера полагаться на обидчика.

"Поездки, подарки, события, постоянный контакт или просто слишком много информации и слишком большой интерес в целом", - говорит Рамани Дурвасула, лицензированный клинический психолог и эксперт по нарциссизму. "Нарциссические отношения часто начинаются слишком быстро - за этим следует цикл обесценивания, отказа, взлетов и падений", - добавляет он.

Оскорбительные отношения наполнены газлайтингом

Фаза медового месяца в период интенсивных любовных бомбардировок может быстро смениться интенсивной депрессией.

Джор-Эль Карабальо, терапевт и соучредитель Viva Wellness в Нью-Йорке, рассказал, что практика, называемая газлайтингом, обычно распространена в оскорбительных отношениях.

"Газлайтинг просто пытается заставить кого-то поверить в то, что все, что они видят, на самом деле неправда. Это может иметь место даже в самых простых обстоятельствах, когда жестокий партнер, настаивает на том, что его партнер оставил грязную тарелку в раковине, в то время, когда он сделал это сам и знает об этом", - говорит эксперт.

Насильники используют газлайтинг, чтобы заставить жертв усомниться в их восприятии реальности, что мешает им увидеть жестокое поведение своего партнера.

"Газлайтинг дает контролирующему партнеру больше возможностей в будущем контролировать и использовать свою силу для своих собственных эгоистичных потребностей", - сказал Карабальо.

Абьюзеры контролируют отношения жертв с внешним миром

Обидчики могут начать с малого, говоря своему партнеру, чтобы он не виделся с конкретным другом или отписался от бывшего, но это может быстро обостриться.

"Очевидно, важно изучить, как вы можете взаимодействовать с другими людьми в Интернете и как это заставляет другого чувствовать себя, но партнер, не позволяющий вам использовать социальные сети или вести какие-либо беседы, например, является серьезным предупреждающим знаком", - говорит Карабальо.

Часто обидчики начинают ограничивать способы взаимодействия жертвы с семьей и друзьями, чтобы изолировать их от внешнего мира.

"Тот, кто постоянно выражает негативное отношение к другу или члену семьи, которого вы любите и о котором заботитесь, может также демонстрировать тенденцию к контролю и изоляции в долгосрочной перспективе", - сказал Карабальо.

Они могут использовать расовую и гендерную идентичность, чтобы ухудшить самочувствие своих жертв

Карабалло сказал, что личность обидчика может сыграть значительную роль в оскорбительных отношениях, поскольку они могут использовать свою социальную власть, чтобы получить власть в отношениях.

"Белый партнер может делать комментарии о "подходящем" поведении темнокожему партнеру, который более публично реагирует на попытки контролировать поведение своего партнера", - сказал Карабальо.

Это может привести к тому, что маргинализированные люди, такие как трансгендерные люди, темнокожие женщины и инвалиды, столкнутся с непропорционально высоким уровнем жестокого обращения с меньшим количеством возможностей для побега.

отношения
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