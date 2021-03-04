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Пять натуральных трав против воспаления

4 марта 2021, 13:37

То, что вы едите, в том числе различные травы и специи, может повлиять на воспаление в организме.

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То, что вы едите, в том числе различные травы и специи, может повлиять на воспаление в организме./ Pixabay

Воспаление - это способ организма бороться с инфекциями и исцелять. Однако в некоторых ситуациях воспаление может выйти из-под контроля и длиться дольше, чем необходимо. Это называется хроническим воспалением, и исследования связывают его со многими заболеваниями, включая диабет и рак.

Диета играет решающую роль в вашем здоровье. То, что вы едите, в том числе различные травы и специи, может повлиять на воспаление в организме.

В этой статье рассказывается о 5 травах и специях, которые помогают бороться с воспалениями, сообщает Healthline.

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Стоит отметить, что во многих исследованиях в этой статье говорится о молекулах, называемых маркерами воспаления. Это указывает на наличие воспаления.

Таким образом, трава, которая снижает маркеры воспаления в крови, вероятно, уменьшает воспаление.

Имбирь

Имбирь (Zingiber officinale) - восхитительная пряность с острым, но сладким вкусом. Вы можете наслаждаться этой специей по-разному, например в свежем, сушеном или порошкообразном виде.

Помимо кулинарного применения имбиря, люди тысячелетиями использовали его в традиционной медицине для лечения множества заболеваний. К ним относятся простуда, мигрень, тошнота, артрит и высокое кровяное давление.

Имбирь содержит более 100 активных компонентов, таких как гингерол, шогаол, зингиберен и зингерон, и это лишь некоторые из них. Они, вероятно, несут ответственность за его воздействие на здоровье, в том числе помогают уменьшить воспаление в организме.

Исследования показали, что имбирь может снижать воспалительные маркеры, такие как TNF-α и интерлейкин 1 бета (IL-1β), а также уменьшать боль в суставах и увеличивать подвижность суставов.

Имбирь также невероятно универсален, и его легко добавлять во многие блюда, такие как жаркое, тушеное мясо и салаты.

Чеснок

Чеснок (Allium sativum) - популярная пряность с сильным запахом и вкусом. Люди использовали его в традиционной медицине на протяжении тысяч лет для лечения артрита, кашля, запора, инфекций, зубной боли и многого другого.

Большинство преимуществ чеснока для здоровья связаны с его соединениями серы, такими как аллицин, диаллилдисульфид и S-аллилцистеин, которые, по-видимому, обладают противовоспалительными свойствами.

Анализ 17 высококачественных исследований с участием более 830 участников и продолжительностью от 4 до 48 недель показал, что у людей, принимавших чесночные добавки, наблюдалось значительное снижение уровня воспалительного маркера CRP в крови.

Чеснок универсален, и его легко добавлять в блюда. Кроме того, вы можете приобрести концентрированный чеснок и добавки с экстрактом выдержанного чеснока в магазинах здорового питания.

Куркума

Куркума (Curcuma longa) - популярная в индийской кухне специя, которую люди использовали с древних времен.

Она содержит более 300 активных соединений. Главный из них - антиоксидант куркумин, обладающий мощными противовоспалительными свойствами.

Многочисленные исследования показали, что куркумин может блокировать активацию NF-κB, молекулы, которая активирует гены, способствующие воспалению.

Куркумин значительно снижает воспалительные маркеры по сравнению с приемом плацебо.

Исследования на людях с остеоартритом показали, что прием добавок куркумина обеспечивает облегчение боли, аналогичное таковому при применении обычных нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) ибупрофена и диклофенака.

К сожалению, куркума содержит всего 3% куркумина по весу, и ваш организм плохо его усваивает. Лучше всего принимать куркумин с черным перцем, так как последний содержит соединение под названием пиперин, которое может увеличить усвоение куркумина до 2000%.

Если вы хотите принимать куркумин из-за его противовоспалительных свойств, лучше всего покупать добавки с куркумином, в идеале те, которые также содержат экстракт черного перца или пиперин. Вы можете купить их в магазинах здорового питания или в Интернете.

Кардамон

Кардамон (Elettaria cardamomum) - пряность, произрастающая в Юго-Восточной Азии. Имеет сложный сладкий, пряный вкус.

Исследования показывают, что прием добавок кардамона может снизить воспалительные маркеры, такие как CRP, IL-6, TNF-α и MDA. Кроме того, одно исследование показало, что кардамон повысил антиоксидантный статус на 90%.

8-недельное исследование с участием 80 человек с преддиабетом показало, что ежедневный прием 3 граммов кардамона значительно снижает воспалительные маркеры, такие как hs-CRP, IL-6 и MDA, по сравнению с плацебо.

Аналогичным образом, в ходе 12-недельного исследования 87 человек с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) давали либо 3 грамма кардамона в день, либо плацебо.

Богатый, сложный вкус кардамона делает его отличным дополнением к карри и тушеному мясу. Специя также доступна в виде порошка или капсул.

Черный перец

Черный перец (Piper nigrum L.) известен как король специй, так как он популярен во всем мире. Традиционно люди использовали черный перец для лечения определенных заболеваний, таких как астма, диарея и многих других желудочных заболеваний.

Исследования показывают, что черный перец и его основное активное соединение пиперин могут играть роль в уменьшении воспаления в организме.

У животных с артритом пиперин помог уменьшить опухоль суставов и маркеры воспаления.

Однако ограниченные исследования противовоспалительных свойств черного перца на людях проводились. Ученым необходимо провести дополнительные исследования, чтобы изучить его эффекты.

Черный перец широко доступен, и его легко добавить в свой рацион. Попробуйте приправить свою готовку щепоткой молотого черного перца. Он прекрасно сочетается с овощами, мясом, рыбой, птицей и блюдами из пасты.

здоровье
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