Пять способов избежать заражения микробами в ресторане

Прежде всего, ваш уровень риска определенно зависит от вашего прививочного статуса/Pixabay

Благодаря общему пространству, а также множеству рук, которые касаются ваших тарелок, посуды и стаканов, вы можете опасаться микробов, скрывающихся в ресторанах.

В эпоху новой пандемии коронавируса ужинать вне дома еще более рискованно - если вы не вакцинированы, есть риск заразиться или распространить вирус.

Если вы не хотите, чтобы ваше основное блюдо было связано с микроорганизмами, прочитайте экспертные способы избежать заражения (или распространения) микробов в ресторане.

1. Решите, стоит ли рисковать обедом вне дома

Прежде всего, ваш уровень риска определенно зависит от вашего прививочного статуса. Для тех, кто полностью вакцинирован, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) оценивают обед в помещении как "самое безопасное" занятие, но для людей, которые еще не вакцинированы, это считается "наименее безопасным".

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По данным CDC, ужин на свежем воздухе менее опасен для людей, не прошедших вакцинацию, но все же считается "менее безопасным", если вы делите стол с людьми, не проживающими в вашем доме.

2. Носите маску

После полной вакцинации вы можете ходить в рестораны без маски, согласно рекомендациям CDC. Тем не менее, государственные или местные правила, а также правила, установленные самими ресторанами, могут означать, что вам все равно нужно надевать маску для лица.

И носить маску все равно необходимо, если вы еще не вакцинированы. Это то, что вводит еды вне дома.

"Невозможно надеть маску во время еды, и это основная причина, по которой я бы предпочел еду на вынос, а не в ресторане", - сказал Брэндон Дж. Браун, магистр здравоохранения, доктор философии, эпидемиолог и доцент кафедры социальной медицины.

COVID-19 распространяется преимущественно воздушно-капельным путем при разговоре, чихании или кашле. Итак, есть большая вероятность, что микробы циркулируют в воздухе, когда люди едят свою личинку и болтовню.

Тем не менее, если вы хотите поужинать вне дома, надевайте маску при входе и выходе из ресторана, когда вы не едите и не пьете или когда идете в туалет, говорит Браун.

3. Не позволяйте посуде касаться стола

Во избежание попадания микробов в рот не допускайте прямого контакта посуды со столом. По словам микробиолога из Университета Аризоны Чарльза Гербы, доктора философии, микробиолога из Университета Аризоны Чарльза Гербы, которое показало, что 70 процентов столешниц в барах и ресторанах содержат вредные бактерии.

Исследование Гербы показало, что почти 90 процентов кухонных полотен, используемых для мытья столешниц, дали положительный результат на колиформных бактерий (тип бактерий, обнаруженных в фекалиях), в то время как 54 процента содержали кишечную палочку.

Отчасти это может быть связано с тем, что сотрудники не используют надлежащие дезинфицирующие средства или, если они используют, не дают достаточно времени для того, чтобы дезинфицирующие спреи подействовали, говорит Герба.

Хорошо, но что, если ваша вилка коснется стола всего на несколько секунд? "Я знаю, что многие до сих пор используют "правило 5 секунд", чтобы определить, следует ли использовать или потреблять предмет после контакта с поверхностью, но, к сожалению, микробы, как правило, не подчиняются этим правилам", - говорит Джейсон Киндрачук, вирусолог из Университета Манитобы в Канаде.

Вместо того, чтобы рисковать заражением, лучше перестраховаться и попросить у вашего сервера новый набор посуды.

4. Часто мойте руки

Чтобы защитить себя и других во время пандемии, CDC рекомендует мыть руки водой с мылом в течение не менее 20 секунд (примерно столько же, сколько вам нужно, чтобы дважды спеть песню "С Днем Рождения") при входе и выходе из закусочной.

Но имейте в виду, что общественные туалеты представляют собой проблему для возможной передачи коронавируса. Они увеличивают ваши шансы встретить больше посетителей, которые могут быть больны COVID-19. Если возможно, придерживайтесь одинарных ванных комнат, чтобы избежать контакта с другими людьми.

В любом случае наденьте маску, используйте бумажные полотенца, чтобы не касаться дверных ручек и кранов, и, если вам нужно воспользоваться удобствами, опустите крышку унитаза перед смывом.

Ванные комнаты - не единственное место появления надоедливых насекомых в ресторане.

Фактически, исследование, проведенное в июле 2015 года в Journal of Food Safety, обнаружило присутствие стафилококка и кишечной палочки в меню ресторанов, которые затем были переданы в руки клиентов, и что эти бактерии выживали в течение как минимум двух дней. Вот почему, чтобы уменьшить потенциальное распространение микробов, таких как вирус, вызывающий COVID-19, CDC рекомендует ресторанам отказаться от меню многоразового использования в пользу одноразовых или цифровых.

5. Соусы

Такие приправы, как соль и кетчуп, не сильно увеличивают пищевую ценность вашей еды, и захватить шейкер или бутылку тоже может быть не лучшей идеей.