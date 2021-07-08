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Пять способов узнать, сильна ли ваша иммунная система

8 июля 2021, 22:10

Может быть трудно узнать, насколько хорошо работают естественные защитные.

Иммунитет
Менее часто проверяемым, но все же значимым измерением будет уровень витамина С / Pixabay

Насколько сильна ваша иммунная система? Может быть трудно узнать, насколько хорошо работают естественные защитные силы вашего тела, если, конечно, вы не заболели.

Однако, по словам директора по научным вопросам, Эшли Джордан Ферира, доктора философии, несколько быстрых тестов могут помочь вам понять.

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Ниже она объясняет, как именно определить, находится ли ваша иммунная система в отличной форме:

1. Общий анализ крови

"Полный анализ крови наверняка будет исходным показателем №1, чтобы увидеть, есть ли какие-либо дисфункции в любом из ваших основных классов иммунных клеток", - говорит Ферира.

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Хотя этот тест измеряет все различные характеристики вашей крови, включая эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, гемоглобин и гематокрит, доля лейкоцитов может быть очень показательной: различные типы лейкоцитов (например, нейтрофилы, лимфоциты, базофилы) и т. д., они могут пролить свет на ваш иммунный ответ.

Ферира говорит: "Мы знаем, например, что количество нейтрофилов увеличивается, когда у вас инфекция". Тем не менее, тест CBC может выделить эти разные ответы и предложить некоторую информацию.

2. Маркеры метаболического здоровья и воспаления

"Метаболическое здоровье и воспаление - эти механизмы идут рука об руку с иммунитетом", - продолжает Ферира. Иммунитет и метаболическое здоровье взаимосвязаны, поскольку ваша иммунная система действует как датчик вашего метаболического состояния.

Вот почему Ферира предлагает проверить метаболические маркеры здоровья - вы знаете, окружность талии, артериальное давление, уровень сахара в крови, липиды и некоторые другие, перечисленные здесь.

"В области воспаления тестируйте такие вещи, как C-реактивный белок", - добавляет она, а также сывороточный ферритин и D-димер; эти уникальные лаборатории могут сигнализировать о вашей воспалительной реакции. *

3. Статус витамина D

Затем Ферира заявляет о важности питания. А именно, уровни витамина D: нам, вероятно, не нужно напоминать вам о связи между витамином D и иммунитетом и врач говорит, что анализ крови на 25-гидроксивитамин D может определить ваш уровень.

"Это биомаркер вашего статуса витамина D", - отмечает она. "Если вы не знаете свой исходный уровень, я рекомендую вам пройти тест на 25-гидроксивитамин D в сыворотке крови".

4. Уровни витамина С

Менее часто проверяемым, но все же значимым измерением будет уровень витамина С. "Это уровень аскорбиновой кислоты в плазме", - объясняет Ферира. Как вы, возможно, знаете, витамин С играет большую роль в иммунитете: в частности, он способствует умножению лимфоцитов (помните, что это тип лейкоцитов) для борьбы с инородными захватчиками в организме. Витамин С также помогает нейтрофилам (еще одна белая кровь клетки, о которых мы упоминали ранее) "поедают" и уничтожают плохие микробы.

5. Уровни цинка

Наконец, есть цинк: микроэлементы имеют решающее значение для развития и функционирования многих иммунных клеток в ваших врожденных (нейтрофилы, макрофаги и естественные клетки-киллеры) и адаптивных иммунных (В-клетки и Т-клетки) ответах. Чтобы проверить Ваш естественный уровень цинка, Ферира рекомендует попросить анализ сыворотки.

здоровье
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