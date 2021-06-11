УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Пять удивительных преимуществ от прогулки: некоторые удивят

11 июня 2021, 20:55

Любая физическая активность, в том числе ходьба, является благом для вашего здоровья в целом.

Ходьба
Исследователи из Гарварда изучили 32 гена, способствующих ожирению / Pixabay

При следующем осмотре у врача, не удивляйтесь, если он выдаст вам рецепт на прогулку. Да, это простое занятие, которым вы занимались с тех пор, как вам исполнилось около года, теперь преподносится как "самое близкое к чудо-лекарству".

По крайней мере так считает доктор Томас Фриден, бывший директор Центров для Контроль и профилактика заболеваний, пишет Harvard Medical School.

Конечно, вы наверняка знаете, что любая физическая активность, в том числе ходьба, является благом для вашего здоровья в целом. Но, в частности, ходьба дает массу преимуществ.

Читайте такжеПерсональные тренера рассказали, как сжигать больше жира во время ходьбы

Вот список из пяти, которые могут вас удивить.

1. Она противодействует эффектам генов, способствующих увеличению веса.

Исследователи из Гарварда изучили 32 гена, способствующих ожирению, у более чем 12000 человек, чтобы определить, насколько эти гены на самом деле влияют на массу тела. Затем они обнаружили, что среди участников исследования, которые быстро ходили около часа в день, влияние этих генов сократилось вдвое.

2. Помогает приручить сладкоежек.

Пара исследований, проведенных в Университете Эксетера, показала, что 15-минутная прогулка может снизить тягу к шоколаду и даже уменьшить количество шоколада, которое вы едите в стрессовых ситуациях. И последние исследования подтверждают, что ходьба снижает тягу к еде и снижает потребление разнообразных сладких закусок.

3. Снижает риск развития рака груди.

Исследователи уже знают, что любая физическая активность снижает риск рака груди. Но исследование Американского онкологического общества, в котором основное внимание уделялось ходьбе, показало, что у женщин, которые ходят семь или более часов в неделю, риск рака груди на 14% ниже, чем у тех, кто ходил три часа или меньше в неделю.

И ходьба обеспечивала эту защиту даже для женщин с факторами риска рака груди, такими как избыточный вес или принимающие дополнительные гормоны.

4. Облегчает боль в суставах.

Несколько исследований показали, что ходьба уменьшает боль, связанную с артритом, и что ходьба от пяти до шести миль в неделю может даже предотвратить формирование артрита. Ходьба защищает суставы, особенно колени и бедра, которые наиболее подвержены остеоартриту, смазывая их и укрепляя поддерживающие их мышцы.

5. Повышает иммунную функцию.

Ходьба может защитить вас в сезон простуды и гриппа. Исследование с участием более 1000 мужчин и женщин показало, что у тех, кто ходил по крайней мере 20 минут в день, по крайней мере 5 дней в неделю, было на 43% меньше больничных, чем у тех, кто тренировался раз в неделю или меньше. А если и заболевали, то на более короткий срок, и их симптомы были более легкими.

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Пять удивительных преимуществ от прогулки: некоторые удивят». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Алина Гросу рассказала о Романе Полянском и открыла секрет идеальных отношенийАлина Гросу рассказала о Романе Полянском и открыла секрет идеальных отношений Финалист Голосу країни написал песню для выпускников из школыФиналист Голосу країни написал песню для выпускников из школы Гороскоп на 8 июня 2021 всех знаков Зодиака: лучший пост, денежный шанс и запретная магияГороскоп на 8 июня 2021 всех знаков Зодиака: лучший пост, денежный шанс и запретная магия Стало известно, как и от чего лечат Андрея ДанилкоСтало известно, как и от чего лечат Андрея Данилко В МИД РФ рассказали, что попросит Путин у Байдена насчет УкраиныВ МИД РФ рассказали, что попросит Путин у Байдена насчет Украины

Последние новости

21:50

Кулеба раскрыл детали встречи Байдена и Зеленского

21:50

В Запорожской области пьяный мужчина напился бензина и закурил

21:19

От жары до заморозков: климатолог предупредила об опасной погоде Видео

21:00

Навальный, убийства и война: "новая форма" сборной РФ с "грехами" Путина Фото Видео

20:55

Пять удивительных преимуществ от прогулки: некоторые удивят Видео

Реклама
20:53

Журнал Time разместил на своей обложке отражение Путина в очках Байдена Видео

20:24

Убивает рак и холестерин: этот мощный растительный белок снижает еще и риск сердечного приступа Видео

20:20

Смартфоны и наушники OnePlus официально появятся в Украине

20:15

В Украине резко изменились цены на клубнику: какая стоимость ягоды в регионах

20:00

Как вернуть здоровый сон после COVID-19 - ответ ученых Видео

19:56

Украине легче получить от РФ возмещение убытков, чем репарации мнение

19:42

Украина достигла победного компромисса с УЕФА по форме сборной на Евро Видео

19:37

В ЕС бьют тревогу и призывают некоторых граждан отказаться от AstraZeneca

19:34

О каких проблемах со здоровьем "сигналят" белые пятна на ногтях Видео

19:29

Мечтал стать боксером: всплыли подробности убийства 8-летнего мальчика в Покрове Видео

19:27

Кейт Миддлтон впервые публично прокомментировала рождение дочери принца Гарри

19:15

Сорвала злость: в Одесской области мачеха отвезла 4-летнего сына мужа далеко-далеко и бросила Видео

19:05

Bethesda приглашает всех желающих бесплатно поиграть в Fallout 76 Видео

19:04

В Киеве с балкона оборвалась дедушкина "тепличка" с рассадой

18:41

Как привлечь семейное счастье и что нельзя делать дома Видео

Реклама
18:30

Сайт IMDB поймали на подтасовке оценок для скандального сериала Анна Болейн

18:28

Милое видео: в Киеве мужчина нежно гладил ворону, словно котика Видео

18:28

Украина и Грузия – на повестке дня: в НАТО объявили о планах на саммит в Брюсселе

18:17

Нужно много всего установить: Apple назвала лучшие приложения и игры 2021

18:15

Троица 2021: какого числа, какие традиции нужно соблюдать и как отдыхать Видео

18:09

Все могло закончиться взрывом: под Винницей подростки украли трубу для подачи кислорода к ИВЛ Видео

18:03

Когда и как правильно собирать огурцы: советы бывалых дачников Видео

17:50

Шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" продлили на 2 сезон

17:33

Наехал на утят и не реагировал на сигналы: в Киеве водитель насмерть переехал двоих птенцов Видео

17:22

"Пусть вата пылает!": во Львове пообещали наливать 100 бокалов пива за каждый гол в ворота России Видео

16:59

Тела разбросаны по всему зданию: появились шокирующие кадры из морга в Харькове (фото 18+) Фото Видео

16:57

CD Projekt Red и Netflix тизерят совместный анонс по "Ведьмаку"

16:51

Пять вкусных способов употреблять авокадо: и это не гуакамоле Видео

16:37

"Вопросы – к УЕФА": в сборной Украины объявили о решении по форме с Крымом и "Слава Украине" Видео

16:07

Бутерброды на праздничный стол: вкусные идеи и рецепты с фото Видео

16:01

Стоимость всей линейки iPhone 13 раскрыли за несколько месяцев до анонса

15:58

В Нафтогаз нагрянули с обысками из-за закупок у Газпрома Видео

15:43

Анна Богдан отреагировала на слитую переписку Леси Никитюк с Холостяком

15:33

"Наркобабушки" под Полтавой: пенсионерки в Лубнах торговали наркотиками и заработали 660 тысяч грн

15:33

Почему взбесилась Россия из-за надписи "Героям слава!" на форме украинской сборной мнение

Реклама
15:24

В Евросоюзе окончательно утвердили COVID-сертификат: что ждет вакцинированных украинцев Видео

15:03

Поехали: в Украине на выходных будут работать уже более 50 центров вакцинации Видео

14:43

В Украине рванули вверх цены на огурцы Видео

14:39

Сделка США и России по Украине: на Банковой рассказали, о чем договорились Зеленский и Байден Видео

14:05

Microsoft жирно намекнула на релиз Windows 11 Видео

13:50

Алина Гросу в роли Круэллы записала клип на песню Малиновые губы

13:44

В Москве на Красной площади мужчина демонстративно выстрелил себе в голову

13:42

У Зеленского объявили о выполнении задач и потребовали предоставления ПДЧ в НАТО Видео

13:23

На Хортице стартовала "Большая стройка" Зеленского

13:21

Cyberpunk 2077, Вальгалла и Sekiro – в Microsoft Store началась летняя распродажа игр Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять