Пять удивительных преимуществ от прогулки: некоторые удивят

Исследователи из Гарварда изучили 32 гена, способствующих ожирению / Pixabay

При следующем осмотре у врача, не удивляйтесь, если он выдаст вам рецепт на прогулку. Да, это простое занятие, которым вы занимались с тех пор, как вам исполнилось около года, теперь преподносится как "самое близкое к чудо-лекарству".

По крайней мере так считает доктор Томас Фриден, бывший директор Центров для Контроль и профилактика заболеваний, пишет Harvard Medical School.

Конечно, вы наверняка знаете, что любая физическая активность, в том числе ходьба, является благом для вашего здоровья в целом. Но, в частности, ходьба дает массу преимуществ.

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Вот список из пяти, которые могут вас удивить.

1. Она противодействует эффектам генов, способствующих увеличению веса.

Исследователи из Гарварда изучили 32 гена, способствующих ожирению, у более чем 12000 человек, чтобы определить, насколько эти гены на самом деле влияют на массу тела. Затем они обнаружили, что среди участников исследования, которые быстро ходили около часа в день, влияние этих генов сократилось вдвое.

2. Помогает приручить сладкоежек.

Пара исследований, проведенных в Университете Эксетера, показала, что 15-минутная прогулка может снизить тягу к шоколаду и даже уменьшить количество шоколада, которое вы едите в стрессовых ситуациях. И последние исследования подтверждают, что ходьба снижает тягу к еде и снижает потребление разнообразных сладких закусок.

3. Снижает риск развития рака груди.

Исследователи уже знают, что любая физическая активность снижает риск рака груди. Но исследование Американского онкологического общества, в котором основное внимание уделялось ходьбе, показало, что у женщин, которые ходят семь или более часов в неделю, риск рака груди на 14% ниже, чем у тех, кто ходил три часа или меньше в неделю.

И ходьба обеспечивала эту защиту даже для женщин с факторами риска рака груди, такими как избыточный вес или принимающие дополнительные гормоны.

4. Облегчает боль в суставах.

Несколько исследований показали, что ходьба уменьшает боль, связанную с артритом, и что ходьба от пяти до шести миль в неделю может даже предотвратить формирование артрита. Ходьба защищает суставы, особенно колени и бедра, которые наиболее подвержены остеоартриту, смазывая их и укрепляя поддерживающие их мышцы.

5. Повышает иммунную функцию.

Ходьба может защитить вас в сезон простуды и гриппа. Исследование с участием более 1000 мужчин и женщин показало, что у тех, кто ходил по крайней мере 20 минут в день, по крайней мере 5 дней в неделю, было на 43% меньше больничных, чем у тех, кто тренировался раз в неделю или меньше. А если и заболевали, то на более короткий срок, и их симптомы были более легкими.