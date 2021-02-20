Пять удобных поз для самого приятного секса в вашей жизни

Даже если определенная позиция не сработала для вашего предыдущего партнера, ваш новый опыт несомненно будет другим. / fenomagz.com/

Секс никогда не должен доставлять дискомфорта. Даже если определенная позиция не сработала для вашего предыдущего партнера, ваш новый опыт несомненно будет другим.

От того, насколько его личные вкусы совпадают с вашими, будет зависеть комфортный или болезненный секс. На самом деле, если одна поза не была такой уж интересной в прошлый раз с партнером C, можно попробовать еще раз с партнером D.

Издание Healthline предлагает 5 поз, которые предназначены для комфорта и удовлетворения. С помощью этих советов можно пробовать стимуляцию клитора. Единственная подготовка, которую вам нужно сделать - и это верно перед каждым видом проникновения с любым партнером - это общаться и смазывать!

Вагинальная смазка помогает значительно снизить трение и дискомфорт (и использовать лубрикант - это совершенно нормально) и открывает путь к полноценному сексу.

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1. Искренний миссионер

Избавьтесь от старых воспоминаний о тех невинных временах, когда ритмичные подъемы и спады были всем, что вы знали о сексе. Вместо этого создайте новый опыт классического миссионера. Вместо того, чтобы раздвигать ноги, переплетите их с ногами вашего партнера, позволяя гениталиям тереться. Это прекрасно работает, потому что зависит не от размера, а от вашей связи с партнером.

2. Сидя на подушке

Возьмите свою любимую подушку и поместите ее под таз для большей поддержки. Согните колени, поднимите таз вверх и расставьте ноги в стороны, чтобы можно было толкать. Что замечательно в этой позе, так это то, что она позволяет вам контролировать глубину проникновения и способствует стимуляции клитора.

3. Поездка на закат

Эта поза идеально подходит для некоторых уютных времен, поскольку она позволяет целоваться и смотреть в глаза, а также позволяет создавать ритм, который вам больше всего нравится. Вы не только сможете расположить клитор по своему вкусу и увеличить сексуальное удовольствие, но также сможете раскачивать таз вперед и назад, чтобы создать удобный ритм.

4. Стоя

Найдите стену или стол, к которому можно прислониться. Встаньте лицом друг к другу. Стимулируйте друг друга, потирая клитор о гениталии партнера, а затем создайте комфортный ритм, при котором вы сможете перемещать свое тело ближе или дальше.

5. Боковые объятия

Вы можете это делать лицом друг к другу или позировать так, чтобы войти сзади. Если вы находитесь лицом к лицу со своим партнером, вы можете управлять своей секс-игрушкой или стержнем пениса и создавать желаемый угол и толчок. В позиции входа сзади используйте ягодицы, чтобы контролировать скорость, и пусть ваш партнер остается неподвижным, в то время как вы двигаетесь в своем собственном темпе и контролируете глубину.