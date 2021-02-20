Пять удобных поз для самого приятного секса в вашей жизни

Даже если определенная позиция не сработала для вашего предыдущего партнера, ваш новый опыт несомненно будет другим.
Секс никогда не должен доставлять дискомфорта. Даже если определенная позиция не сработала для вашего предыдущего партнера, ваш новый опыт несомненно будет другим.
От того, насколько его личные вкусы совпадают с вашими, будет зависеть комфортный или болезненный секс. На самом деле, если одна поза не была такой уж интересной в прошлый раз с партнером C, можно попробовать еще раз с партнером D.
Издание Healthline предлагает 5 поз, которые предназначены для комфорта и удовлетворения. С помощью этих советов можно пробовать стимуляцию клитора. Единственная подготовка, которую вам нужно сделать - и это верно перед каждым видом проникновения с любым партнером - это общаться и смазывать!
Вагинальная смазка помогает значительно снизить трение и дискомфорт (и использовать лубрикант - это совершенно нормально) и открывает путь к полноценному сексу.
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1. Искренний миссионер
Избавьтесь от старых воспоминаний о тех невинных временах, когда ритмичные подъемы и спады были всем, что вы знали о сексе. Вместо этого создайте новый опыт классического миссионера. Вместо того, чтобы раздвигать ноги, переплетите их с ногами вашего партнера, позволяя гениталиям тереться. Это прекрасно работает, потому что зависит не от размера, а от вашей связи с партнером.
2. Сидя на подушке
Возьмите свою любимую подушку и поместите ее под таз для большей поддержки. Согните колени, поднимите таз вверх и расставьте ноги в стороны, чтобы можно было толкать. Что замечательно в этой позе, так это то, что она позволяет вам контролировать глубину проникновения и способствует стимуляции клитора.
3. Поездка на закат
Эта поза идеально подходит для некоторых уютных времен, поскольку она позволяет целоваться и смотреть в глаза, а также позволяет создавать ритм, который вам больше всего нравится. Вы не только сможете расположить клитор по своему вкусу и увеличить сексуальное удовольствие, но также сможете раскачивать таз вперед и назад, чтобы создать удобный ритм.
4. Стоя
Найдите стену или стол, к которому можно прислониться. Встаньте лицом друг к другу. Стимулируйте друг друга, потирая клитор о гениталии партнера, а затем создайте комфортный ритм, при котором вы сможете перемещать свое тело ближе или дальше.
5. Боковые объятия
Вы можете это делать лицом друг к другу или позировать так, чтобы войти сзади. Если вы находитесь лицом к лицу со своим партнером, вы можете управлять своей секс-игрушкой или стержнем пениса и создавать желаемый угол и толчок. В позиции входа сзади используйте ягодицы, чтобы контролировать скорость, и пусть ваш партнер остается неподвижным, в то время как вы двигаетесь в своем собственном темпе и контролируете глубину.