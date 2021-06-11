Пять вкусных способов употреблять авокадо: и это не гуакамоле

Авокадо содержит около 20 различных витаминов, минералов и фитонутриентов./ Bridgette Guerzon Mills / flickr.com

У авокадо есть что-то вроде культа. Люди одержимы этой маленькой зеленой жирной бомбой. От гуакамоле до тостов с авокадо - кажется, нам мало.

Хорошая новость в том, что это полезная для здоровья навязчивая идея, потому что авокадо полезна для здоровья. Да, они богаты жирами, но около 85 процентов - это полезные моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, согласно Министерству сельского хозяйства США.

Это означает, что они калорийны, но оказывается, что они действительно могут помочь с контролем веса, потому что они сохраняют чувство насыщения.

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Порция авокадо (одна треть фруктов) обеспечивает 9 граммов жира и 4 грамма клетчатки. Оба питательных вещества замедляют пищеварение, благодаря чему вы дольше чувствуете сытость. Это синхронизировано с исследованием, опубликованным в журнале Nutrition Journal за январь 2013 года, в котором была обнаружена связь между употреблением авокадо и более низким ИМТ, окружностью талии и общим весом, пишет Livestrong.com.

По данным Калифорнийской комиссии по авокадо, авокадо содержит около 20 различных витаминов, минералов и фитонутриентов. А поскольку они богаты жирами, они помогают увеличить усвоение жирорастворимых питательных веществ, таких как витамины A, D, E и K.

Узнайте, как есть авокадо с помощью этих восхитительных, уникальных и простых рецептов, когда вы исчерпали все варианты тостов и гуаккамоле.

1. Пицца с авокадо

Авокадо и пицца - может ли быть более идеальное сочетание двух продуктов? Этот рецепт авокадо полностью веганский (он требует сливочного сыра на растительной основе). В то время как пицца, как правило, является удовольствием, гораздо полезнее использовать цельнозерновую корочку и использовать для начинки более подходящие варианты, такие как авокадо и руккола.

2. Фаршированный авокадо

Вам понравится эта половина авокадо, фаршированная салатом из тунца. Это так просто, но так сытно. Салат из тунца без хлеба - отличный вариант, если вы придерживаетесь низкоуглеводной диеты. Этот рецепт авокадо также одобрен кето, потому что в нем мало углеводов и много жира.

Каждая порция - половина авокадо - содержит 22 грамма жира и 2 грамма чистых углеводов. Поскольку это рецепт с высоким содержанием жира, вы можете уменьшить количество добавляемого майонеза (если вы вообще добавляете его) при приготовлении салата из тунца.

3. Шоколадный мусс из авокадо

Авокадо на десерт? Это не так уж и неправдоподобно, как кажется (авокадо - это все-таки фрукт). Но именно высокое содержание жира в авокадо делает этот мусс более кремообразным, но при этом он полностью не содержит молочных продуктов. Из авокадо, какао, меда и кокосового масла можно получить роскошный декадентский десерт, оставаясь при этом полезным для здоровья. Каждая порция содержит всего 5 граммов сахара из меда.

4. Тропический смузи из авокадо

Если вам еще предстоит добавить авокадо в смузи, вы упустили его. Этот жирный фрукт - секрет идеального сливочного смузи. Благодаря легкому вкусу, он хорошо сочетается с фруктами и другими смузи, не будучи слишком подавляющим. Вы действительно получите тропическую эссенцию из манго, ананаса и кокосового молока.

5. Гаспачо из авокадо и огурцов

Традиционный гаспачо пряный и тяжелый на помидорах, но этот вариант имеет более мягкий вкус. Его по-прежнему подают холодным, но основу супа составляют овощной бульон, авокадо и огурец. Он более сливочный, чем гаспачо на основе томатов, благодаря смеси авокадо. Этот суп более легкий - всего 94 калории, так что наслаждайтесь им в качестве закуски.