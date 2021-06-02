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Рак головы и шеи: четыре первых предупреждающих знака на лице

2 июня 2021, 10:01

Симптомы рака головы и шеи зависят от того, где именно в области головы и шеи начался рак.

Рак
Наиболее распространенным типом рака головы и шеи является плоскоклеточный рак / УНИАН

Компания Cancer Research UK сообщает, что с начала 1990-х годов заболеваемость раком головы и шеи увеличилась на треть. Лицо может содержать множество подсказок относительно риска заболевания.

Симптомы рака головы и шеи зависят от того, где именно в области головы и шеи начался рак, пишет Express.co.uk.

Еще один определяющий фактор, определяющий ранние признаки, - это то, распространился ли он где-нибудь поблизости, например, в лимфатические узлы на шее.

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По данным Мемориального онкологического центра имени Слоана Кеттеринга, четыре признака рака головы и шеи, обнаруженные на лице, включают язву во рту, шишку в челюсти или во рту, боль и слабость на лице, а также белые или красные пятна во рту.

Наиболее распространенным типом рака головы и шеи является плоскоклеточный рак (плоскоклеточный рак).

Примерно девять из 10 случаев рака головы и шеи (90 процентов) начинаются с плоскоклеточных клеток.

Плоские клетки выстилают рот, нос и горло. Плоскоклеточный рак кожи обычно не опасен для жизни, хотя может быть агрессивным.

При отсутствии лечения плоскоклеточный рак кожи может увеличиваться в размерах или распространяться на другие части тела, вызывая серьезные осложнения.

Другие признаки включают:

  • Боль в шее
  • Трудность глотания
  • Проблемы с речью
  • Сложность движения челюсти
  • Боль в ушах или потеря слуха
  • Затрудненное дыхание
  • Больное горло
  • Белые или красные пятна во рту или горле
  • Потеря веса

По данным Центров лечения рака Америки, уши, нос и горло являются наиболее частыми областями, пораженными раком головы и шеи.

В нем говорится: "Симптомы этого рака могут зависеть от того, где развивается рак и как он распространяется. Помимо физических признаков рака головы и шеи, эти опухоли часто вызывают симптомы, схожие с менее серьезными заболеваниями, такими как простуда.

Изменения голоса, головные боли, боль в горле или кашель могут быть симптомами рака горла.

Причины

По данным Национального института рака, употребление алкоголя и табака (включая бездымный табак, который иногда называют "жевательным табаком", являются двумя наиболее важными факторами риска рака головы и шеи, особенно рака полости рта, ротоглотки, гортани и гортани.

Сайт здоровья добавил: "По крайней мере, 75 процентов случаев рака головы и шеи вызваны употреблением табака и алкоголя. Употребление табака и алкоголя не являются факторами риска рака слюнных желез.

Инфекция вызывающими рак типами вируса папилломы человека (ВПЧ), особенно ВПЧ типа 16, является фактором риска для некоторых типов рака головы и шеи, особенно рака ротоглотки, поражающего миндалины или основание языка.

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