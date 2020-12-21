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Рак груди: как плотность груди влияет на риски и как определить ее

21 декабря 2020, 15:22

Женщина должна знать два важных фактора относительно плотности груди.

онкология_рак груди_молочной железы
Женщина должна знать два важных фактора относительно плотности груди / ТСН

Маммография - это рентгеновский снимок молочной железы, который является наиболее эффективным способом выявления рака груди на ранней стадии, прежде чем он будет ощущаться как опухоль.

Маммограмма также может определить так называемую маммографическую плотность груди, также известную как "плотная грудь".

Женщина должна знать два важных фактора относительно плотности груди:

Плотная грудь связана с более высоким риском рака груди на протяжении всей жизни. Плотная грудь может снизить чувствительность маммограммы к выявлению рака груди и, следовательно, затруднить постановку диагноза.

В этой статье Главред расскажет, как определить, плотная ли у вас грудь, и что это значит для вашего здоровья в целом.

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Что такое плотная грудь?

Плотная грудь определяется соотношением жировой ткани груди к плотной ткани груди. Для справки, грудь состоит из трех типов тканей:

Жировая (жировая) ткань на маммограмме выглядит черной, как воздух в легких - на рентгенограмме грудной клетки.

Железистая ткань (паренхиматозная) включает доли, вырабатывающие молоко, и протоки, по которым молоко идет к соску. Эта ткань выглядит белой на маммограмме.

Фиброзная ткань обеспечивает инфраструктуру, которая окружает фиброзную и жировую ткани, а также выглядит белой на маммограмме.

Пропорции этих трех типов тканей уникальны для каждого человека. Чтобы определить, есть ли у человека плотная или не плотная грудь, врачи используют маммографию, чтобы сравнить количество жировой ткани с общим количеством фиброзно-желчной ткани (железистой и фиброзной). Основываясь на этих пропорциях, эксперты делят плотность женской груди на четыре категории, которые обозначены во всех отчетах маммограммы:

  • Жирная, плотная ткань менее 25% (10% женщин)
  • Рассеянная фиброзно-железистая ткань, 25-50% плотности (40% женщин)
  • Неоднородно плотная ткань, 50-75% плотности (40% женщин)
  • Чрезвычайно плотная, 75-100% плотная ткань (10% женщин)

В то время как первые две категории считаются неплотными, вторые две категории считаются плотной грудью. Таким образом, около 50% женщин попадают под эту характеристику, что связано с повышенным риском рака. Другие факторы риска, которые могут повышать риск рака груди независимо от плотности груди, включают:

  • Гены (BRCA) или семейный анамнез рака груди или яичников.
  • Роды после 30 лет.
  • Риск увеличивается с возрастом после 40 лет.
  • Заместительная гормональная терапия
  • Высокий ИМТ

"Женщины с плотной грудью имеют более высокий риск рака груди, и им следует регулярно проходить маммографию и проходить регулярные осмотры груди у своего гинеколога или терапевта", - говорит Сома Мандал, доктор медицины, специалист по женскому здоровью и терапевт Summit.

Плотность груди и маммограммы

Плотность груди невозможно определить при клиническом осмотре груди, поэтому единственный способ узнать, есть ли у вас плотная грудь и, следовательно, повышенный риск рака, - это сделать маммографию.

Но важно отметить, что плотная грудь может затруднить рентгенологам чтение маммограммы, поскольку плотная фиброзно-желчная ткань на маммограмме отображается белым цветом, подобно тому, как появляются опухоли. Это может "скрыть" опухоли и затруднить считывание маммограммы плотной груди. Тем не менее, по словам Мандала, повышенный риск рака не связан со способностью читать маммограмму.

В настоящее время ученые изучают, могут ли другие методы визуализации груди дать лучшее изображение плотной груди. Существует множество исследований, демонстрирующих, что как УЗИ груди, так и МРТ груди могут значительно улучшить обнаружение рака груди у женщин с плотными тканями груди.

По словам Мандала, любая женщина с плотной грудью, которая обеспокоен обнаружением рака, должен поговорить со своим врачом о следующих вариантах обследования. Маммографию всегда следует включать в дополнение к другим вариантам, однако ни один из дополнительных методов не продемонстрировал снижения смертности от рака груди.

Ультразвук груди эффективен для различения кист и новообразований, которые необходимо биопсировать, чтобы исключить рак груди.

МРТ груди может дать больше информации о ткани груди. Это бесспорный и самый чувствительный тест для выявления рака груди.

Трехмерная маммограмма, официально известная как томосинтез груди, дает более полное представление о ткани груди, может уменьшить необходимость в последующих исследованиях и, как было доказано, улучшает обнаружение при плотной груди.

Молекулярная визуализация молочной железы (MBI) очень точна при обнаружении рака, но подвергает пациента большему облучению, чем другие варианты скрининга. По словам Мандала, она рекомендуется только женщинам с очень высоким риском рака груди, например, тем, у кого есть генетическая предрасположенность.

Как часто нужно делать маммографию, если у меня плотная грудь?

Во многих обществах действуют разные руководящие принципы, которые включают начало обследования в возрасте 40 лет без ограничения по возрасту. Различные руководящие принципы отражают экономику и политику издержек для общества в целом.

Однако все общества признают, что скрининговая маммография снижает смертность от рака груди во всех возрастных группах 40 и выше. К 40 годам вы должны, по крайней мере, проконсультироваться со своим врачом по поводу варианта маммографии, а к 45 годам вы должны начать планировать ежегодные маммограммы.

"В идеале, ваши ежегодные маммограммы должны проводиться в одном и том же месте", - говорит Мандал. Таким образом, рентгенолог сможет сравнить ваши прошлые маммограммы с текущими результатами и легче обнаружить любые изменения, которые могут указывать на рак.

По словам Мандала, после 55 лет женщины должны проходить маммографию дважды в год.

По словам Мандала, женщинам с плотной грудью следует поговорить со своим врачом о других факторах риска рака и защитных мерах, а также вместе составить план обследования.

здоровье рак груди
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