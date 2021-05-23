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Рак груди: как уже сейчас снизить свои риски

23 мая 2021, 11:57

Человеку после 40 лет следует регулярно проходить маммографию.

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Исследователи не до конца понимают точные причины рака груди / Pixabay

Рак груди - основная причина смерти женщин от рака. Заболевание может поражать и мужчин, хотя и редко. Человек может помочь снизить риск развития рака груди, приняв профилактические меры, в том числе изменив свой образ жизни и диету.

Исследователи не до конца понимают точные причины рака груди, но уровень смертности от этого заболевания в последние годы снизился, отчасти из-за ранней диагностики и улучшения лечения.

Некоторые факторы риска находятся вне контроля человека, например, семейный анамнез и старение, но человек может устранить другие факторы риска, связанные с его образом жизни или диетой. Кроме того, человеку после 40 лет следует регулярно проходить маммографию.

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В этой статье рассказывается, как человек может потенциально снизить риск рака груди с помощью позитивного питания и изменения образа жизни. В нем также обсуждаются защитные меры, если у человека есть семейный анамнез рака груди или генная мутация, которая подвергает его более высокому риску рака груди. Наконец, рассматриваются возможные факторы риска рака груди.

Продукты, которые могут снизить риск

Связь между диетой и раком груди неясна, но исследователи продолжают изучать потенциальную роль определенных продуктов и диет в профилактике рака груди. Некоторые исследования показывают, что следующие продукты и диеты могут помочь снизить риск рака груди:

Растительная пища

Имеются умеренные доказательства связи между снижением риска рака груди в постменопаузе и диетой с высоким содержанием овощей, фруктов и цельного зерна и низким содержанием рафинированных углеводов и продуктов животного происхождения. Некоторые данные свидетельствуют о том, что употребление в пищу некрахмалистых овощей, овощей и фруктов, богатых каротиноидами, также может снизить риск рака груди, отрицательного по рецепторам эстрогена (ER-).

Средиземноморская диета

Исследования показывают, что средиземноморская диета снижает смертность от всех причин, включая рак груди. Есть также свидетельства того, что средиземноморская диета снижает избыточный вес и ожирение, которые являются потенциальными факторами риска рака груди.

Одно клиническое исследование 2015 года показало, что после менопаузы люди, потребляющие средиземноморскую диету с добавлением оливкового масла первого отжима, имели относительно более низкий риск злокачественного рака груди, чем люди, соблюдающие контрольную диету.

Диеты, богатые кальцием

Некоторые данные указывают на то, что диета с высоким содержанием кальция может защитить от рака груди. Молочные продукты являются важным источником кальция, витамина D и линолевой кислоты, которые могут защитить от развития рака груди.

Продукты, которых следует избегать

Некоторые продукты напрямую связаны с раком груди. Однако кумулятивные эффекты неправильного питания могут увеличить риск рака. Чтобы добиться в целом здорового питания, Американское онкологическое общество рекомендует ограничить или исключить из рациона человека следующие продукты:

  • красное мясо и мясные продукты
  • сахаросодержащие напитки
  • очищенные зерновые продукты
  • продукты с высокой степенью обработки
  • алкоголь

Позитивные изменения в образе жизни

Изменения в образе жизни, которые могут снизить риск рака груди, включают:

Поддержание здоровой массы тела: поддержание массы тела в пределах здорового диапазона на протяжении всей жизни.

Сохранение физической активности: взрослые должны заниматься 150–300 минут средней интенсивности или 75–150 минут высокой физической активности каждую неделю для защиты от рака груди.

Ограничение малоподвижного поведения: сидение или лежание в течение длительного времени, просмотр телевизора или другие развлечения на экране связаны с повышенным риском увеличения веса, избыточного веса и ожирения, что может способствовать риску рака груди.

Кормление грудью после родов. Существуют убедительные доказательства того, что грудное вскармливание снижает риск рака груди. Эксперты предполагают, что чем дольше человек кормит ребенка грудью, тем лучше он защищает от рака груди.

Обсуждение риска перед приемом заместительной гормональной терапии (ЗГТ): ЗГТ, особенно эстроген-прогестиновая терапия (ЭПТ) при симптомах менопаузы, связана с более высоким риском рака груди. Люди должны обсудить свой риск рака с врачом. Как правило, человеку не следует принимать ЗГТ после рака груди, потому что это может повысить риск рецидива рака груди.

Семейный анамнез или генная мутация

Некоторые люди могут иметь семейный анамнез рака груди или иметь генную мутацию, которая подвергает их более высокому риску рака груди, чем население в целом.

Лекарства, такие как тамоксифен, ралоксифен и ингибиторы ароматазы, могут помочь минимизировать риск у некоторых людей с повышенным риском рака груди.

Врач также может предложить удаление груди и яичников небольшому проценту людей с очень высоким риском рака груди, например, с мутацией гена BRCA. Операция по удалению обеих молочных желез может снизить риск рака груди как минимум на 95% у людей с мутацией гена BRCA1 или BRCA2 и до 90% у людей с сильным семейным анамнезом рака груди. Удаление яичников и маточных труб может снизить риск рака груди на 50%. Однако превентивная хирургия не устраняет риск рака груди и имеет побочные эффекты.

Людям следует обсудить возможные варианты лечения со специалистом в области здравоохранения, чтобы понять, как эти подходы могут повлиять на риск рака груди.

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