Рак груди у мужчин: названы симптомы

Тем не менее, рак груди у мужчин встречается редко. / УНИАН

Хотя рак груди обычно считается заболеванием, поражающим только женщин, рак груди может быть диагностирован у любого человека, у которого есть клетки и ткани груди, включая мужчин.

Тем не менее, рак груди у мужчин встречается редко.

Пациенты часто не осознают этого, что, к сожалению, может привести к задержке постановки диагноза", - говорит Абисола Олуладе, доктор медицины, врач семейной медицины в Калифорнии.

В этой статье Главред расскажет о наиболее распространенных формах рака груди у мужчин, его симптомах и потенциальных факторах риска.

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Что такое рак груди у мужчин?

Рак груди у мужчин возникает, когда в тканях груди образуются злокачественные клетки. Общие формы рака груди у мужчин включают:

Инфильтрирующая (или инвазивная) карцинома груди. По данным Мемориального онкологического центра имени Слоуна Кеттеринга, существует два типа инвазивного рака груди: инвазивная протоковая карцинома (IDC) и инвазивная дольчатая карцинома. IDC - самый распространенный тип рака груди у мужчин, на который приходится 80% всех диагнозов рака груди.

IDC развивается в протоке молочной железы, а затем продолжает расти за пределами протоков в другие части ткани груди. IDC может распространяться или метастазировать в другие части тела.

Инвазивная лобулярная карцинома. Этот тип рака груди начинается в дольках (то есть железах, вырабатывающих молоко) и может распространяться на другие участки тела. Инвазивная лобулярная карцинома у мужчин встречается крайне редко.

Протоковая карцинома in situ (DCIS). Протоковая карцинома in situ (DCIS), также называемая "внутрипротоковая карцинома", представляет собой заболевание, которое может привести к раку груди. DCIS возникает, когда раковые клетки развиваются в слизистой оболочке протоков, но еще не распространились на другие ткани груди. DCIS можно лечить с помощью лучевой терапии или хирургического вмешательства.

К сожалению, врачи до сих пор не уверены в точных причинах рака груди, хотя факторы риска могут быть генетикой и повышенным уровнем эстрогена.

В частности, повышенный уровень эстрогена связан с такими состояниями, как заболевание печени, ожирение и некоторые виды гормональной терапии, такие как антиандрогенная терапия, говорит Мониша Бханоте, доктор медицинских наук, врач и специалист по цитопатологии.

"Наследственные причины могут включать носителей мутации BRCA2, мутации PTEN (синдром Каудена) и носителей мутации CHEK2", - говорит Бханоте.

BRCA1 и BRCA2 (гены BReast CAncer 1 и 2) - это гены, которые связаны с риском рака груди. Хотя у всех есть гены BRCA1 и BRCA2, некоторые люди наследуют генную мутацию в одном или обоих этих генах. Эта мутация увеличивает риск развития рака груди.

"Мужчинам с мутациями BRCA рекомендуется проходить ежегодный скрининг", - говорит Бханоте. "Ежедневное обследование на предмет новообразований, выделений из сосков или ямок / морщин на коже будет полезным", - говорит она.

Дополнительными факторами, которые могут увеличить риск для человека, являются лекарства, такие как антидепрессанты, марихуана и радиация от лечения рака.

Рак груди у мужчин распространяется так же, как рак груди у женщин, через лимфатические сосуды и кровеносные сосуды.

Каковы симптомы рака груди у мужчин?

Признаки и симптомы рака груди у мужчин могут включать:

Шишка или припухлость под соском (часто безболезненно, но не всегда)

Выделения из сосков

Сыпь или покраснение сосков

Заворот сосков

Изъязвление сосков (поздний признак)

Хотя обнаружение уплотнения на одной или обеих грудях может вызывать тревогу, обнаружение уплотнения не обязательно означает, что у вас рак груди. Это может быть гинекомастия или увеличение ткани груди.

Хотя у гинекомастии много причин, по данным Harvard Men's Health Watch, около 25% случаев гинекомастии связаны с заболеваниями печени и лекарствами, содержащими высокие дозы тестостерона.

Гинекомастия часто бывает доброкачественной и проходит сама по себе. При этом рекомендуется обратиться к врачу, если вы заметили какие-либо уплотнения или изменения, особенно если вы испытываете боль или дискомфорт.

Как проверить наличие рака груди у мужчин

Поскольку у мужчин меньше шансов пройти маммографию, важно научиться проводить самостоятельное обследование груди у мужчин. Как пациенту, совершенно необходимо познакомиться со своим телом, чтобы вы могли защищать себя и замечать, когда происходят изменения. Вот краткое пошаговое руководство о том, как самостоятельно проверить грудь в домашних условиях: