Рак груди у мужчин: названы симптомы

Тем не менее, рак груди у мужчин встречается редко.
Хотя рак груди обычно считается заболеванием, поражающим только женщин, рак груди может быть диагностирован у любого человека, у которого есть клетки и ткани груди, включая мужчин.
Тем не менее, рак груди у мужчин встречается редко.
Пациенты часто не осознают этого, что, к сожалению, может привести к задержке постановки диагноза", - говорит Абисола Олуладе, доктор медицины, врач семейной медицины в Калифорнии.
В этой статье Главред расскажет о наиболее распространенных формах рака груди у мужчин, его симптомах и потенциальных факторах риска.
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Что такое рак груди у мужчин?
Рак груди у мужчин возникает, когда в тканях груди образуются злокачественные клетки. Общие формы рака груди у мужчин включают:
Инфильтрирующая (или инвазивная) карцинома груди. По данным Мемориального онкологического центра имени Слоуна Кеттеринга, существует два типа инвазивного рака груди: инвазивная протоковая карцинома (IDC) и инвазивная дольчатая карцинома. IDC - самый распространенный тип рака груди у мужчин, на который приходится 80% всех диагнозов рака груди.
IDC развивается в протоке молочной железы, а затем продолжает расти за пределами протоков в другие части ткани груди. IDC может распространяться или метастазировать в другие части тела.
Инвазивная лобулярная карцинома. Этот тип рака груди начинается в дольках (то есть железах, вырабатывающих молоко) и может распространяться на другие участки тела. Инвазивная лобулярная карцинома у мужчин встречается крайне редко.
Протоковая карцинома in situ (DCIS). Протоковая карцинома in situ (DCIS), также называемая "внутрипротоковая карцинома", представляет собой заболевание, которое может привести к раку груди. DCIS возникает, когда раковые клетки развиваются в слизистой оболочке протоков, но еще не распространились на другие ткани груди. DCIS можно лечить с помощью лучевой терапии или хирургического вмешательства.
К сожалению, врачи до сих пор не уверены в точных причинах рака груди, хотя факторы риска могут быть генетикой и повышенным уровнем эстрогена.
В частности, повышенный уровень эстрогена связан с такими состояниями, как заболевание печени, ожирение и некоторые виды гормональной терапии, такие как антиандрогенная терапия, говорит Мониша Бханоте, доктор медицинских наук, врач и специалист по цитопатологии.
"Наследственные причины могут включать носителей мутации BRCA2, мутации PTEN (синдром Каудена) и носителей мутации CHEK2", - говорит Бханоте.
BRCA1 и BRCA2 (гены BReast CAncer 1 и 2) - это гены, которые связаны с риском рака груди. Хотя у всех есть гены BRCA1 и BRCA2, некоторые люди наследуют генную мутацию в одном или обоих этих генах. Эта мутация увеличивает риск развития рака груди.
"Мужчинам с мутациями BRCA рекомендуется проходить ежегодный скрининг", - говорит Бханоте. "Ежедневное обследование на предмет новообразований, выделений из сосков или ямок / морщин на коже будет полезным", - говорит она.
Дополнительными факторами, которые могут увеличить риск для человека, являются лекарства, такие как антидепрессанты, марихуана и радиация от лечения рака.
Рак груди у мужчин распространяется так же, как рак груди у женщин, через лимфатические сосуды и кровеносные сосуды.
Каковы симптомы рака груди у мужчин?
Признаки и симптомы рака груди у мужчин могут включать:
- Шишка или припухлость под соском (часто безболезненно, но не всегда)
- Выделения из сосков
- Сыпь или покраснение сосков
- Заворот сосков
- Изъязвление сосков (поздний признак)
Хотя обнаружение уплотнения на одной или обеих грудях может вызывать тревогу, обнаружение уплотнения не обязательно означает, что у вас рак груди. Это может быть гинекомастия или увеличение ткани груди.
Хотя у гинекомастии много причин, по данным Harvard Men's Health Watch, около 25% случаев гинекомастии связаны с заболеваниями печени и лекарствами, содержащими высокие дозы тестостерона.
Гинекомастия часто бывает доброкачественной и проходит сама по себе. При этом рекомендуется обратиться к врачу, если вы заметили какие-либо уплотнения или изменения, особенно если вы испытываете боль или дискомфорт.
Как проверить наличие рака груди у мужчин
Поскольку у мужчин меньше шансов пройти маммографию, важно научиться проводить самостоятельное обследование груди у мужчин. Как пациенту, совершенно необходимо познакомиться со своим телом, чтобы вы могли защищать себя и замечать, когда происходят изменения. Вот краткое пошаговое руководство о том, как самостоятельно проверить грудь в домашних условиях:
- Встаньте перед зеркалом, положив руки на бедра.
- Напрягите мышцы груди и проверьте грудь на предмет отека, ямочки или инверсии сосков.
- Поднимите руки над головой, чтобы осмотреть грудь и область подмышек.
- Опустите руки и проведите кончиками пальцев круговыми движениями вокруг каждой груди.
- Проверьте наличие комков или каких-либо признаков выделений из сосков.