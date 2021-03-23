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Рак кишечника: на какой размер нужно обратить внимание в туалете

23 марта 2021, 13:37

Рак кишечника может быть связан с историей болезни семьи.

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Любые изменения в фекалиях - повод обратиться к врачу / Pixabay

Симптомы рака кишечника: узкие фекалии - визуальный предупреждающий знак - на что обращать внимание

Рак кишечника - это общий термин, обозначающий рак, который начинается в толстой кишке. Толстый кишечник является частью пищеварительной системы. Он включает толстую и прямую кишку. Из-за расположения он часто мешает работе кишечника.

Некоторые изменения в вашем кишечнике часто являются первыми тревожными признаками рака кишечника, пишет Express.co.uk.

Хотя, как указывает NHS, люди часто не ставят своей целью незначительные и не обязательно вызывают у вас недомогание.

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По данным Альянса по борьбе с колоректальным раком (CCA) органа здравоохранения, если ваш кал стал более узкий, чем обычно, это может указывать на рак кишечника.

Другие изменения включают:

  • Периодическая или постоянная диарея
  • Запор
  • Изменение консистенции фекалий

"Ранние признаки рака не включают боль", - говорит CCA.

Орган здоровья: "Помните, раннее обнаружение может спасти вам жизнь".

По данным NHS, когда вы впервые обращаетесь к терапевту, он спрашивает о ваших симптомах и о том, есть ли у вас в семье рак кишечника.

"Обычно они проводят простое обследование ягодиц, известное как пальцевое ректальное обследование (DRE), исследуют ваш живот (брюшную полость)", - сообщает медицинский орган.

В нем объясняется, что это полезный способ проверить, есть ли у вас шишки в животе или ягодицах (прямой кишке).

Я в опасности?

Точная причина рака кишечника неизвестна. Однако исследования показали, что несколько факторов могут повысить вероятность его развития.

Наличие одного или нескольких факторов риска не означает, что вы обязательно заболеете раком кишечника.

Многие исследования показывают, что употребление большого количества красного и обработанного мяса увеличивает риск рака кишечника.

Обработанное мясо - это любое мясо, которое было обработано для сохранения и / или придания аромата - например, бекон, салями, колбасы, мясные консервы или куриные наггетсы.

Правительство рекомендует, чтобы люди, потребляющие более 90 граммов красного и обработанного мяса в день, уменьшили его до 70 граммов или меньше.

Связанным фактором риска является ожирение, оцененным по оценкам, является причиной 11 из 100 случаев рака кишечника в Великобритании, сообщает Cancer Research UK.

Ожирение массы очень избыточный вес с индексом тела (ИМТ) 30 или выше.

Вы можете попытаться сохранить здоровый вес, ведя физическую активность и соблюдая здоровую сбалансированную диету.

Фактически, есть доказательства того, что люди, которые более физически активны, имеют более низкий риск рака кишечника.

К другим факторам риска возникновения:

  • Курить табак
  • Алкоголь
  • Возраст
  • История семьи.
здоровье Рак
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