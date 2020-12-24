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Рак кишечника: назван тип фигуры, который в зоне риска

24 декабря 2020, 20:47
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Эти женщины имеют более высокий риск по сравнению с мужчинами с пивным животом.

Рак, лечение
Эти женщины имеют более высокий риск по сравнению с мужчинами с пивным животом / Tomocentr

Исследование, проведенное под руководством Бристольского университета и Международного агентства по изучению рака, показало, что женщины, которые имеют более "яблочную форму", подвергаются большему риску смертельного заболевания.

Было предупреждено, что эти женщины имеют более высокий риск по сравнению с мужчинами с пивным животом, и это вызвано секрецией химических веществ, вызывающих воспаление, что увеличивает вероятность развития опухолей.

Доктор Эмма Винсент из Бристольского университета сказала: "Мы обнаружили, что наличие жира на нашем теле может привести к разным последствиям для здоровья мужчин и женщин. Это может послужить основой для конкретных профилактических стратегий".

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В исследовании, опубликованном в журнале BMC Medicine, приняли участие 125 915 человек из 45 исследований рака кишечника.

Этот тип рака, тесно связанный с ожирением, ежегодно поражает более 42 000 человек и вызывает более 16 000 смертей.

Это одно из крупнейших генетических исследований, посвященное оценке веса мужчин и женщин и риска рака кишечника. Наташа Патон, менеджер по медицинской информации в Cancer Research UK, добавила: "Хорошо известно, что поддержание здорового веса влияет на многие виды рака. В большинстве исследований, связывающих избыточный вес с раком, используется ИМТ, но это исследование добавляет доказательств того, что наличие лишнего жира на талии также важно".

Женевьева Эдвардс, исполнительный директор отделения рака кишечника в Великобритании, сказала: "Это исследование добавляет все больше доказательств того, что избыточный вес или ожирение и большой вес на талии могут увеличить риск рака кишечника. Мы знаем, что около половины всех случаев рака кишечника можно предотвратить, если вести более здоровый образ жизни.

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США Национальных институтов здоровья, говорится о влиянии ожирения на риск развития рака толстой кишки.

В исследовании отмечается: Рак толстой кишки - вторая по частоте причина смерти от рака.

Ожирение и отсутствие физической активности являются сильными независимыми детерминантами инсулинорезистентности и гиперинсулинемии. Диета с высоким содержанием рафинированного сахара и низким содержанием клетчатки, часто связанная с раком толстой кишки, также вызывает гиперинсулинемию. Ожирение увеличивает уровень лептина в сыворотке крови.

Лептин также может быть ответственным за рак толстой кишки, но доказательства менее очевидны. Было показано, что лептин увеличивает рост и пролиферацию линии клеток рака толстой кишки.

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Прочие риски

Другие риски развития рака кишечника могут зависеть от многих факторов, включая возраст, генетику и факторы образа жизни.

Многие исследования показали, что употребление большого количества красного и обработанного мяса увеличивает риск рака кишечника.

По данным Cancer Research UK, около 13 из 100 случаев рака кишечника в Великобритании связаны с употреблением этого мяса.

Обработанное мясо - это любое мясо, которое было обработано для сохранения и / или придания аромата - например, бекон, салями, колбасы, мясные консервы или куриные наггетсы. Порция - это примерно две сосиски или три ломтика ветчины.

Чувство чрезмерной усталости может быть вызвано раком кишечника, предупреждает благотворительная организация по борьбе с раком кишечника Великобритании.

Заболевание связывают с дефицитом железа, что впоследствии приводит к анемии.

Вам следует подумать о том, чтобы поговорить с врачом, если ваша усталость кажется более сильной, чем обычно, и длится не менее трех недель.

здоровье Рак
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