Рак кишечника: ученые назвали лекарство, которое может вызвать болезнь

Антибиотики полезны при лечении определенных типов инфекций / Reuters

Антибиотики чрезвычайно полезны при лечении инфекции. Тем не менее, ученые все еще изучают проблемы со здоровьем, возникающие в результате употребления антибиотиков и чрезмерного их употребления.

Результаты нового исследования, которые были представлены на Всемирном конгрессе Европейского общества медицинской онкологии по раку желудочно-кишечного тракта 2021 года, показывают, что люди, особенно в возрасте до 50 лет, могут подвергаться повышенному риску рака толстой кишки из-за использования антибиотиков.

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Эта новая информация подчеркивает важность тщательного назначения антибиотиков и потенциально добавляет вес аргументам в пользу скрининга рака толстой кишки среди молодых людей, пишет Medical News Today.

Ненужное использование антибиотиков

Надежный источник Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отмечает, что антибиотики полезны при лечении определенных типов инфекций. Хотя врачи используют их для лечения бактериальных инфекций, они неэффективны против инфекций, вызванных вирусами.

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Более того, антибиотики не всегда необходимы, потому что иногда организм способен отразить инфекцию самостоятельно.

Ненужное использование антибиотиков вызывает растущую озабоченность на национальном и международном уровнях. В Соединенных Штатах надежный источник CDCT выступает за осторожное использование антибиотиков во избежание побочных эффектов.

Например, люди, принимающие антибиотики, подвержены риску инфекций Clostridioides difficile и других типов инфекций, устойчивых к антибиотикам.

Более того, надежный источник Национального института здоровья (NIH) отмечает, что антибиотики могут убить полезные бактерии в желудочно-кишечном тракте.

Чтобы сбалансировать эти риски, медицинские работники должны избегать назначения антибиотиков, которые не являются необходимым лечением. Ненужные рецепты антибиотиков составляют не менее 30% надежных источников рецептов антибиотиков в амбулаторных условиях в США.

Доктор Майкл Вудворт, доцент кафедры инфекционных заболеваний Медицинской школы Университета Эмори в Атланте, штат Джорджия, сказал:

"Основная проблема в улучшении использования антибиотиков медицинскими работниками - искаженное понимание баланса потенциальных преимуществ по сравнению с плохо охарактеризованными рисками. Улучшение управления доступными антибиотиками является важным глобальным приоритетом как в снижении потенциальной токсичности антибиотиков, так и в селективном давлении для большей устойчивости к антибиотикам".

Текущая информация свидетельствует в пользу осторожного использования антибиотиков, и исследователи все еще изучают дополнительные риски, связанные с их использованием.

Влияние колоректального рака

Американское онкологическое общество отмечает, что, если исключить рак кожи, колоректальный рак является третьим по распространенности типом рака.

В целом заболеваемость колоректальным раком за последние годы снизилась. Однако количество случаев колоректального рака среди лиц в возрасте до 64 лет выросло.

Растет озабоченность по поводу распространенности колоректального рака у молодых людей.

Недавние данные, опубликованные в журнале Cancer, предполагают, что люди должны проходить скрининг на колоректальный рак в возрасте 45 лет, а не 50, чтобы помочь в раннем обнаружении и профилактике.

Акцент на профилактике и выявлении связан с воздействием на здоровье и уровнем смертности от колоректального рака, который является второй ведущей причиной смертей от рака в США.

Люди могут снизить вероятность развития этого типа рака, избегая определенных факторов риска, таких как употребление алкоголя, табака и недостаток физической активности.

Однако эксперты также связывают колоректальный рак с немодифицируемыми факторами риска, такими как возраст, семейный анамнез, генетика или наличие воспалительного заболевания кишечника (ВЗК). Это некоторые из причин, по которым ранний скрининг имеет решающее значение для снижения смертности от колоректального рака.

Некоторые факторы, предрасполагающие к развитию колоректального рака, остаются неизвестными или все еще изучаются, например, эта новая связь между применением антибиотиков и раком толстой кишки. По мере того как исследователи исследуют новые факторы риска колоректального рака, скрининг, вероятно, станет еще более важным.

Использование антибиотиков и повышенный риск рака толстой кишки

Авторы настоящего исследования, которое представляет собой вложенное исследование случай-контроль, собрали данные у пациентов в Шотландии и проанализировали случаи раннего и более позднего колоректального рака.

Они классифицировали людей в возрасте до 50 лет как людей с ранним началом колоректального рака, а людей в возрасте 50 лет и старше как людей с более поздним началом.

Исследователи сравнили в общей сложности 7 903 человека с колоректальным раком с 30 418 человек в контрольных группах. Из участников исследования с диагнозом колоректальный рак 445 были моложе 50 лет.

Исследователи изучили назначение пероральных антибиотиков и период воздействия антибиотиков у пациентов с колоректальным раком и в контрольных группах.

Они обнаружили связь между использованием антибиотиков и повышенным риском рака толстой кишки как в раннем, так и в более позднем возрасте.

Риск рака толстой кишки, связанный с использованием антибиотиков Возникновение между группами с ранним и более поздним началом.

Согласно результатам исследования, которым поделились исследователи, люди с более поздним началом колоректального рака имели связанный риск 9%. Связь была намного выше у пациентов с ранним началом колоректального рака, с повышенным риском почти на 50%.

Однако этот риск не был связан со всеми типами антибиотиков или со всеми типами колоректального рака. Исследователи отмечают, что "среди обеих возрастных групп большинство классов антибиотиков не были существенно связаны с раком толстой, прямой или дистальной кишки".

В младшей возрастной группе повышенный риск был связан с раком, обнаруженным в первой части толстой кишки, и применением хинолонов и сульфонамидов / триметоприм-антибиотиков.

Доктор Вудворт указал, что этому может быть несколько причин и что потребуются дальнейшие исследования:

"Потребуются более целенаправленные исследования, чтобы лучше понять, играли ли антибиотики роль в возникновении рака или были просто связаны в этом исследовании", - добавил он.

Исследование повышает осведомленность о потенциальных факторах риска рака толстой кишки и способствует осторожности при использовании антибиотиков. В исследовании также подчеркивается, что молодые люди по-прежнему подвержены риску рака толстой кишки.

Хотя в этой области необходимы дополнительные исследования, а причина не может быть доказана на основе характера исследования, авторы приходят к выводу:

"Наши результаты показывают, что антибиотики могут играть роль в образовании опухолей толстой кишки во всех возрастных группах, особенно у лиц в возрасте до 50 лет. Возможно, что воздействие антибиотиков могло способствовать наблюдаемому увеличению (раннего колоректального рака), особенно в проксимальном отделе толстой кишки ".