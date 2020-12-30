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Рак кожи: 5 предупреждающих знаков

30 декабря 2020, 19:24

Фонд по борьбе с раком кожи рекомендует внимательно следить за участками кожи, наиболее подверженными воздействию солнца.

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Фонд по борьбе с раком кожи рекомендует внимательно следить за участками кожи, наиболее подверженными воздействию солнца.

Базальноклеточная карцинома (BCC) является наиболее распространенной формой рака кожи, по данным Фонда рака кожи. Медленно растущее заболевание в большинстве случаев излечимо, если вы знаете, что ищете.

В верхнем слое кожи есть три основных типа клеток, один из которых - базальные.

Они выделяются по мере образования новых клеток кожи, но повреждение ДНК ультрафиолетовым (УФ) излучением может вызвать неконтролируемое размножение базальных клеток.

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Фонд по борьбе с раком кожи рекомендует внимательно следить за участками кожи, наиболее подверженными воздействию солнца.

Сюда входят: лицо, уши, шея, кожа головы, грудь, плечи и спина. Однако может быть поражен любой участок кожи.

  • Пять предупреждающих знаков
  • Открытая рана, которая не заживает
  • Красноватое пятно
  • Блестящая шишка или узелок
  • Маленький розовый рост
  • Рубцевидная область

Часто при опухоли видны два или более из вышеуказанных предупреждающих знаков.

Если углубиться в детали, то незаживающая открытая рана может кровоточить, сочиться или покрыться коркой. Открытая рана, которая сохраняется в течение нескольких недель или, кажется, заживает, а затем снова появляется, является признаком рака.

У человека с раком кожи могут быть красноватые пятна или раздраженная область, которая может покрыться коркой, зудеть или болеть. Кроме того, это может не вызывать никакого дискомфорта.

Если есть блестящая шишка или узелок, они могут быть разных цветов, например, розового, красного или белого.

Его можно охарактеризовать как "жемчужный" или прозрачный; он может быть коричневым, черным или коричневым. Небольшой розовый нарост, как правило, слегка приподнят, с закругленным краем и "покрытым коркой заражением в центре".

Со временем в центре розового роста могут образоваться крошечные поверхностные кровеносные сосуды.

Что касается "шрамоподобной области", она чаще всего плоская и может быть белого, желтого или воскового цвета.

"Кожа выглядит блестящей и подтянутой, часто с плохо очерченными границами", - сказал Фонд рака кожи.

ОЦК может быть обнаружен после пореза после бритья, который не заживает, а ОЦК можно принять за псориаз или экзему.

Важно следовать своим инстинктам и посещать дерматолога, если вы заметили на своей коже что-то "новое, изменение или необычное".

Те, у кого диагностирован BCC, подвергаются более высокому риску развития другого, особенно в соседней области.

ОЦК могут появиться снова в первые два года после операции, особенно на носу, ушах и губах.

Как предотвратить рак кожи?

Рекомендуется защищаться от солнца каждый день в году; это означает использование солнцезащитного крема и солнцезащитных очков, защищающих от ультрафиолета.

Что касается солнцезащитного крема, поищите те, которые защищают от лучей UVA и UVB, и "наносите его".

"Ежедневная защита себя - единственный наиболее эффективный способ снизить риск развития рака кожи", - говорит Фонд рака кожи.

Это также предполагает поиск тени и ношение шляпы с широкими полями в теплые месяцы.

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