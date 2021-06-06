Рак кожи: названы опасные симптомы на ранней стадии

Названы симптомы рака кожи / Евроонко

Рак кожи - очень опасная болезнь, которая на ранних стадиях протекает почти без симптомов. В некоторых случаях недуг может проявляться, однако его признаки часто можно спутать с другими менее значительными проявлениями, передает newsyou.info.

Иногда рак может проявляться на коже в виде маленьких шишек красного цвета, которые больше похожи на укусы насекомых, рассказал британский онколог Росс Перри. По его словам, еще одним явным признаком онкологии считается беспричинное появление шрамов и различных высыпаний.

"Больной может решить, что его покусали насекомые, но в таком случае следы на коже пройдут в течение пары недель и с каждым днем будут постепенно уменьшаться", - пояснил врач.

Ранее Главред писал о том, что для того, чтобы справиться с онкологическим заболеванием, очень важно обнаружить проблему на ранней стадии. Онколог Игорь Хатьков назвал тревожные сигналы, которые требуют скорейшего обращения к врачу.

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