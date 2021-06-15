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Рак крови: странное ощущение на коже, которое может быть первым признаком

15 июня 2021, 14:30

Лечение будет зависеть от типа рака крови.

Холестерин
Все они влияют на разные типы лейкоцитов и действуют по-разному. / Journal.spotonline

Рак крови возникает, когда аномальные клетки крови начинают бесконтрольно расти, нарушая функцию нормальных клеток крови, которые борются с инфекцией и производят новые клетки крови.

Лечение будет зависеть от типа рака крови, вашего возраста, скорости прогрессирования рака и того, распространился ли рак на другие части вашего тела. Необычный зуд на коже без очевидной причины может быть ранним индикатором вашего риска, пишет Express.co.uk.

Существует три основных типа рака крови, включая лейкоз, лимфому и миелому.

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Эти виды рака заставляют ваш костный мозг и лимфатическую систему вырабатывать клетки крови, которые не работают должным образом.

Все они влияют на разные типы лейкоцитов и действуют по-разному.

Зуд как первый признак заболевания крови или рака присутствует у 10–25 процентов людей, у которых возникает генерализованный зуд без сыпи.

В одном исследовании, в котором приняли участие почти 17000 человек, у тех, у кого был генерализованный зуд, была более высокая вероятность наличия основного рака (в 5,76 раза больше), чем у тех, кто не испытывал зуда.

Наиболее часто ассоциированные виды рака включали рак печени, рак желчного пузыря, рак желчных протоков, связанные с кровью раковые заболевания, такие как лимфомы и лейкемии, а также рак кожи.

В большинстве случаев зуд может быть явно связан с сыпью, что указывает на инфекцию, аллергическую реакцию или хроническое состояние кожи, такое как экзема, сообщает Leukemia Care.

Сайт о здоровье продолжает: "Если ваша кожа не сухая и вы не можете найти очевидную причину постоянного зуда, обязательно сообщите об этом своему терапевту. Точная причина, по которой у людей с лейкемией или лимфомой иногда возникает кожный зуд, окончательно не доказана и обсуждается в научной литературе. Многие исследователи считают, что это вызвано цитокинами; химические вещества, выделяемые в кровь иммунной системой организма.

"Когда иммунные клетки вступают в контакт с клетками лейкемии или лимфомы, они могут выделять цитокины в больших количествах, вызывая раздражение нервных окончаний в коже и, таким образом, постоянный зуд".

Другие симптомы рака крови могут включать:

  • Необъяснимая потеря веса
  • Синяки или кровотечения по необъяснимой причине
  • Шишки или припухлости
  • Одышка
  • Обливание ночной потливостью
  • Постоянные, повторяющиеся или тяжелые инфекции
  • Необъяснимая лихорадка (38 ° C или выше)
  • Боль в костях, суставах или брюшной полости
  • Усталость, которая не проходит после отдыха или сна
  • Необычно бледный цвет лица (бледность)

Если вы страдаете от длительного зуда кожи по всему телу, и для этого нет очевидной причины, важно поговорить с врачом о возможной причине.

Чтобы точно определить причину и исключить любые серьезные проблемы, необходимо полное обследование терапевтом.

Хотя это крайне маловероятно, полный анализ крови сможет установить, возможна ли системная основная проблема, такая как рак крови, заболевание щитовидной железы или почек.

здоровье
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