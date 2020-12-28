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Рак легких: 5 симптомов, которые "прячутся" в глазах

28 декабря 2020, 22:31

Метастатический рак легких также может вызывать симптомы, поражающие глаза.

Рак, легкие
Метастатический рак легких также может вызывать симптомы, поражающие глаза. / ridus.ru

Ранними симптомами рака легких могут быть легкий кашель или одышка, а по мере развития рака эти симптомы могут стать более серьезными и интенсивными.

Но, как и при многих других видах рака, по мере распространения болезни могут возникать симптомы, которые влияют на другие части тела. Различные типы рака легких могут вызывать разные симптомы, особенно по мере их развития.

Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) часто начинается в бронхах (дыхательных путях, ведущих из трахеи в легкие), затем быстро растет и распространяется на другие части тела.

В некоторых случаях опухоли рака легких могут вызывать повреждение нервов.

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Синдром Хорнера - это особый набор симптомов, связанных с повреждением нервов, и симптомы этого состояния могут быть связаны с глазами. Синдром Хорнера может вызвать опущение века и уменьшение размера зрачка (темный центр глаза). Симптомы часто поражают одну сторону лица.

Метастатический рак легких также может вызывать симптомы, поражающие глаза.

Этот тип рака легких возникает, когда раковые клетки отделяются от опухоли и перемещаются в другие части тела через кровеносную или лимфатическую систему.

Исследовательский центр сообщает, что если поражен головной или спинной мозг, симптомы могут включать нечеткость зрения или двоение в глазах.

Другие симптомы могут включать головную боль и трудности с речью или судороги.

NHS перечисляет основные симптомы рака легких:

  • кашель, который не проходит через 2 или 3 недели
  • длительный кашель, который ухудшается
  • инфекции грудной клетки, которые продолжают возвращаться
  • кровохарканье
  • боль при дыхании или кашле
  • стойкая одышка
  • стойкая усталость или недостаток энергии
  • потеря аппетита или необъяснимая потеря веса

Менее распространенные симптомы включают:

  • изменения внешнего вида ваших пальцев, например, они становятся более изогнутыми или их концы становятся больше (барабанные палочки)
  • затруднение глотания (дисфагия) или боль при глотании
  • хрипы
  • хриплый голос
  • отек лица или шеи
  • постоянная боль в груди или плече

Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, обратитесь к терапевту.

Один из лучших способов предотвратить рак легких и другие серьезные заболевания - как можно скорее бросить курить.

Исследования показали, что диета с низким содержанием жиров и высоким содержанием клетчатки, включающая как минимум пять порций в день свежих фруктов и овощей и большое количество цельнозерновых продуктов, может снизить риск рака.

Есть также убедительные доказательства того, что регулярные упражнения могут снизить риск развития рака легких.

Большинству взрослых рекомендуется заниматься аэробикой средней интенсивности не менее 150 минут в неделю, а также выполнять силовые упражнения не менее двух дней в неделю.

Рак
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