Рак легких: британский врач назвала редкие признаки

Общие признаки рака легких хорошо известны и включают постоянный кашель, боль в груди, одышку и кашель с кровью / УНИАН

Рак легких - это неконтролируемый рост аномальных клеток в одном или обоих легких, и успех лечения в значительной степени определяется размером рака и тем, как далеко он распространился от легких.

Врач Клэр Моррисон, врач общей практики и консультант MedExpress.co.uk, поделилась своими мыслями о менее известных предупреждающих признаках опасного заболевания.

"Все знают, что курение является основной причиной рака легких, но не все, кто заболевает раком легких, являются курильщиками (или пассивными курильщиками), а это означает, что должны быть другие, менее известные причины", - говорит Моррисон.

Она добавила: "После сигаретного дыма наиболее частой причиной первичного рака легких является газ под названием "радон". Этот бесцветный газ без запаха, который является продуктом распада радиоактивных веществ в горных породах и почве, он поднимается вверх через землю. Он может накапливаться в зданиях, в том числе в наших домах, совершенно незаметно.

"Кроме того, автомобильные пары, содержащие, например, дизельное топливо и оксид азота, как известно, повышают риск рака легких. Многие опухоли легких являются вторичными по отношению к первичному раку в другом месте, например, рак груди, толстой кишки, простаты, мочевого пузыря и другие. Основной рак может быть менее очевидным и не всегда идентифицируется", добавляет она.

Что касается признаков и симптомов смертельного заболевания, доктор Моррисон сообщила: "Общие признаки рака легких хорошо известны и включают постоянный кашель, боль в груди, одышку и кашель с кровью. Однако могут быть симптомы, которые не обязательно связаны с раком легких, и их не следует игнорировать. Они могут включать неопределенные признаки, такие как непреднамеренная потеря веса, усталость или потеря аппетита".

Она полагает, что рак легких также может вызывать специфические симптомы, например, увеличение размеров кончиков пальцев. Это приводит к тому, что ногти меняют форму и становятся более изогнутыми, что называется "клубностью" Рак легкого, расположенный в верхней части легкого, называемый опухолью "панкоста", может вызывать множество странных симптомов.

Они могут включать боль в плече и руке, а также слабость руки. Моррисон говорит, что могут быть твердые болезненные узелки на шее и расширенные вены на шее и плече.

"Из-за разрушения нервной ткани эти опухоли легких могут вызвать "синдром Горнера", который состоит из суженного зрачка, опущенного века, запавшего глазного яблока и снижения потоотделения на одной стороне лица.

Рак легких иногда вызывает повреждение "гортанного нерва", вызывая стойкую охриплость голоса. По этим причинам важно не игнорировать любые симптомы, которые не проходят в течение нескольких недель. В случае сомнений проконсультируйтесь с вашим терапевтом".