Рак легких: названы 5 неожиданных симптомов

Большинство людей, у которых диагностирован рак, старше 40 лет, причем почти половина из них старше 75 лет. / УНИАН

Рак легких - один из наиболее распространенных видов рака и он также является одним из самых серьезных.

Многие люди не осознают, что у них рак легких, пока он не достиг продвинутой стадии. Это признаки, на которые следует обратить внимание.

Большинство людей, у которых диагностирован рак, старше 40 лет, причем почти половина из них старше 75 лет.

Курение - самая частая причина рака легких. Более 70 процентов всех случаев связаны с курением.

Но бывает очень сложно определить, есть ли у вас рак легких, поскольку сначала симптомы очень незаметны. По мере того, как опухоль прогрессирует и распространяется на другие части тела, вы можете заметить несколько предупреждающих знаков.

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Некоторые из наиболее распространенных симптомов включают непрекращающийся кашель, затрудненное дыхание и недостаток энергии.

Однако есть несколько "удивительных" признаков, которые вы можете игнорировать, согласно медицинскому сайту WebMD.

Проблемы с желудком

От 10 до 20 процентов всех пациентов с раком легких развиваются желудочно-кишечные симптомы. Это вызвано гиперкальциемией - когда организм задерживает слишком много кальция.

У большинства людей возникают боли в животе, тошнота и запор.

Вы также можете не захотеть есть или пить, и у вас могут быть необъяснимые судороги.

Боль в спине

Определенные типы рака легких, известные как опухоль Панкоста, могут распространяться на разные части тела, включая спину.

У вас могут появиться необъяснимые боли в спине, лопатках или плече.

Проблемы с балансом

Некоторые пациенты с раком легких обнаруживают, что их иммунная система атакует нервную систему, что влияет на работу мышц.

Вы можете чувствовать необычное головокружение или изо всех сил пытаться удержать равновесие.

Опущенное веко

Опухоли Панкоста также могут поражать глазные нервы, а также половину лица.

У пациентов может развиться опущенное веко или необычно маленький зрачок только на одном из глаз.

Опухшие кончики пальцев

Некоторые виды рака легких вызывают образование гормоноподобных химикатов, которые могут выталкивать лишнюю жидкость в конечности.

Кончики пальцев могут казаться толще, чем обычно, а ногти могут казаться излишне блестящими.