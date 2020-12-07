Рак легких: опасный симптом, который проявляется в смехе

Рак легких может повлиять на ряд функций организма / ridus.ru

Симптомы рака легких, как правило, появляются по мере прогрессирования заболевания, а это означает, что на ранних стадиях обычно отсутствуют признаки или симптомы. Однако важно отметить, что у некоторых людей с ранним раком легких действительно есть симптомы.

Если вы обратитесь к врачу, когда впервые заметите симптомы, ваш рак может быть диагностирован на более ранней стадии, и лечение будет более эффективным.

Рак легких может повлиять на ряд функций организма, и это может повлиять на ваш смех, сообщает Express.co.uk.

По данным Американского онкологического общества, боль в груди, которая часто усиливается от смеха, является распространенным симптомом рака легких.

Боль в груди может указывать на закупорку легких, например скопление жидкости, увеличение лимфатических узлов и опухоли. Боль в груди также может усиливаться при глубоком дыхании и кашле.

Другие "общие симптомы" заболевания, перечисленные благотворительной организацией, включают:

Кашель, который не проходит или усиливается

Кашель с кровью или мокротой ржавого цвета (слюна или мокрота)

Охриплость

Потеря аппетита

Необъяснимая потеря веса

Одышка

Чувство усталости или слабости

Инфекции, такие как бронхит и пневмония, которые не проходят или продолжают повторяться.

Новое начало хрипов

Если рак легких распространился на другие части тела, он может вызвать другие симптомы, например:

Боль в костях (например, боль в спине или бедрах)

Изменения нервной системы (такие как головная боль, слабость или онемение руки или ноги, головокружение, проблемы с равновесием или судороги) в результате распространения рака на мозг

Пожелтение кожи и глаз (желтуха) в результате распространения рака на печень

Увеличение лимфатических узлов (скопление клеток иммунной системы), например, на шее или над ключицей.

Многие признаки и симптомы также могут быть вызваны другими заболеваниями, сообщает Cancer Research UK, но раннее обнаружение рака легких может означать, что его легче лечить. В нем добавлено: "Если вы заметили какие-либо симптомы или изменения, как можно скорее обратитесь к терапевту".

Благотворительная организация также консультирует по менее распространенным или редким симптомам рака легких.

В нем объясняется: "У некоторых людей опухшие пальцы и ногти. У них также могут быть боли и отеки в суставах. Это состояние называется гипертрофической легочной остеоартропатией (ГПОА)".

Это редко, но некоторые типы клеток рака легких производят гормоны, которые попадают в кровоток. Благотворительный фонд заявляет: "Эти гормоны могут вызывать симптомы, не связанные с раком легких. Врачи называют их паранеопластическим синдромом.

"Эти гормональные симптомы могут включать иголки или онемение пальцев рук и ног, мышечную слабость, сонливость, слабость, головокружение и спутанность сознания, набухание груди у мужчин и / или сгустки крови".

Опухоль Панкоста - очень редкий тип рака легкого, который растет прямо в верхней части легкого.

Эти опухоли вызывают очень специфические симптомы - наиболее частым симптомом является сильная боль в плече или боль, которая распространяется вниз по руке.

Опухоли Панкоста также могут вызывать: