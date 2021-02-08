Рак легких у женщин: названы специфические симптомы

Мужчины и женщины испытывают очень похожие симптомы рака легких / ridus.ru

Симптомы и факторы риска рака легких у мужчин и женщин схожи, но показатели различаются.

По данным Американского онкологического общества (ACS), рак легких является вторым по распространенности типом у мужчин и женщин, не считая рака кожи. Для обоих полов это основная причина смерти от рака.

Американская ассоциация легких сообщает, что заболеваемость раком легких снизилась на 35% у мужчин за последний 41 год, а у женщин - на 87% в США.

В этой статье Главред рассмотрит последствия рака легких у женщин, а также факторы риска, методы лечения и перспективы.

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Симптомы

Мужчины и женщины испытывают очень похожие симптомы рака легких, которые могут включать:

одышка

хрипы

охриплость

усталость

постоянный, ухудшающийся кашель

затруднение глотания

потеря аппетита

потеря веса

продолжающаяся боль в груди

кровохарканье

рецидивирующие легочные инфекции, такие как пневмония или бронхит

Каждому, кто испытывает эти симптомы, следует обратиться к врачу.

Факторы риска

Факторы риска рака легких у мужчин и женщин одинаковы. Они включают:

курение сигарет

воздействие пассивного курения

воздействие асбеста, дыма или радона

семейная история рака легких

личный анамнез заболеваний легких, включая рак легких

плохая диета

Курение и пассивное курение остаются наиболее значительными факторами риска рака легких.

Генетические и гормональные различия

В обзоре 2014 года, опубликованном в "Семинарах по торакальной и сердечно-сосудистой хирургии", предполагается, что определенные гены и гормоны способствуют увеличению смертности от рака легких у женщин.

Генетика

Исследователи определили несколько генов, которые могут объяснить разную частоту рака легких у женщин и мужчин. Человек может унаследовать некоторые из этих генов, в то время как табак активирует другие.

KRAS

KRAS - это ген, и любая мутация в нем может ускорить рост раковых опухолей. Мутация также может повысить вероятность распространения опухоли.

Обзор предполагает, что мутации KRAS могут сделать рост рака легких более агрессивным после воздействия эстрогена, женского полового гормона, а также других гормонов.

GRPR

Обзор связывает активность рецептора высвобождающего пептида желудка (GRPR) с ростом раковых клеток.

Этот рецептор более активен у женщин, и воздействие эстрогена может усилить его действие.

EGFR

Фактор эпидермального роста (EGFR) - это белок, который часто присутствует у людей с раком легких. Мутации в гене, продуцирующем EGFR, значительно чаще встречаются у женщин, чем у мужчин.

HER2 является частью группы генов EGFR, присутствующей во многих случаях аденокарциномы. HER2 связан с более низким уровнем выживаемости среди женщин с раком легких.

Эстроген

Исследователи обнаружили рецепторы эстрогена на раковых клетках легких мужчин и женщин.

В том же обзоре 2014 года о генах и гормонах в развитии рака легких было высказано предположение, что эстроген стимулирует рост опухолевых клеток. Он также продемонстрировал подавляющее рак эффекты лечения, блокирующего эстроген.

Длительное воздействие эстрогена может повлиять на риск рака легких. Факторы, которые могут повлиять на уровень эстрогена, включают:

количество беременностей, если таковые были

возраст первой менструации

возраст начала менопаузы

Лечение

Правильные методы лечения рака легких зависят от стадии рака на момент постановки диагноза.

Хирург часто может удалить небольшие опухоли, которые не распространились. Некоторые врачи могут порекомендовать химиотерапию или лучевую терапию для поддержки операции и убедиться, что не осталось раковых клеток.

Если рак легких распространился значительно, операция обычно невозможна. На этом этапе врач все еще может порекомендовать лучевую терапию, чтобы помочь контролировать осложнения и уменьшить боль и дискомфорт.

Традиционно не было разницы в том, как врачи лечили рак легких у мужчин и женщин.

Однако исследования гормональных и генетических аспектов рака легких привели к появлению новых методов лечения, которые могут быть более эффективными для женщин, чем для мужчин.

Кроме того, лекарства, нацеленные на определенные белки или рецепторы, оказываются более эффективными при лечении рака легких у женщин, которые не курят.