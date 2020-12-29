Рак печени: цвет в туалете укажет на смертельное заболевание

Когда признаки и симптомы действительно появляются, они могут начаться в вашем кишечнике. / АиФ-Украина

Рак печени - это когда клетки бесконтрольно растут в любой части печени. У большинства людей нет признаков и симптомов на ранних стадиях первичного рака печени. Когда признаки и симптомы действительно появляются, они могут начаться в вашем кишечнике.

По данным благотворительной организации по борьбе с раком Macmillan, одним из возможных предупреждающих признаков рака печени является бледный стул.

Возможные симптомы рака печени включают:

Потеря аппетита

Чувство сытости вскоре после начала еды

Похудение без видимой причины

Плохое самочувствие (тошнота) и рвота

Чувство сильной усталости (утомляемости), в целом слабость или недомогание

Боль в правой части живота (живота) под ребрами

Высокая температура и симптомы гриппа

Опухший живот из-за скопления жидкости (асцит)

Желтый оттенок кожи и белков глаз (так называемая желтуха)

Легко появляются синяки

Симптомы одинаковы, если рак печени начинается в печени (первичный рак печени) или распространяется из другой части тела (вторичный рак печени).

"Важно обратиться к врачу, если у вас есть какие-либо из этих симптомов, даже если они могут быть вызваны другими заболеваниями", - советует Макмиллан.

Что происходит на приеме у терапевта?

По данным NHS, врач общей практики может прощупывать ваш живот, а также слушать грудь.

"Врач общей практики может направить вас к специалисту в больницу для проведения дополнительных анализов, если они сочтут, что у вас есть заболевание, которое необходимо исследовать", - поясняет медицинский орган.

Он добавляет: "Это может быть срочное направление, обычно в течение двух недель, если у вас есть определенные симптомы".

Я в опасности?

Первичным раком печени может заболеть любой человек - не всегда ясно, что его вызывает.

Однако известно, что есть некоторые факторы, увеличивающие ваш риск, хотя наличие одного или нескольких факторов риска не означает, что у вас обязательно разовьется рак печени.

По данным Cancer Research UK, хотя рак печени может возникнуть в любом возрасте, чаще всего он встречается у пожилых людей.

"Большинство людей с диагнозом старше 60 лет. Самый высокий показатель - в возрасте от 85 до 89 лет", - поясняет благотворительная организация.