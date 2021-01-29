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Рак печени: главный признак опасного состояния

29 января 2021, 19:17

Возможные симптомы могут включать потерю аппетита и чувство сытости.

Рак
Возможные симптомы могут включать потерю аппетита и чувство сытости. / УНИАН

Асцит - это медицинский термин, которым называют опухший живот из-за скопления жидкости. Именно он может быть одним из главных симптомов рака печени.

Macmillan Cancer Support отметила, что на ранних стадиях заболевания симптомы рака печени отсутствуют. Однако возможные симптомы могут включать потерю аппетита, чувство сытости вскоре после еды и необъяснимую потерю веса.

Другие предупреждающие признаки рака печени могут включать:

  • Плохое самочувствие (тошнота) и рвота
  • Чувство сильной усталости (утомляемости), в целом слабость или недомогание
  • Боль или боль в правой части живота (живота) под ребрами
  • Высокая температура и симптомы гриппа
  • Желтый оттенок кожи и белков глаз (так называемая желтуха)
  • Темная моча и бледный стул
  • Легко появляются синяки или кровотечения

Если вы страдаете от любого из этих симптомов, вам рекомендуется поговорить со своим терапевтом.

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Даже если окажется, что у вас нет рака печени, можно выявить другое заболевание.

Существуют определенные профили риска, которые увеличивают вероятность развития рака печени. Имейте в виду, что наличие одного или нескольких факторов риска не гарантирует, что у вас разовьется болезнь.

И, к сожалению, даже если ни один из факторов риска к вам не относится, это не означает, что вы полностью не подвержены риску.

Люди, которые курят табак, "имеют гораздо более высокий риск ГЦК, чем некурящие". Кроме того, длительная инфекция гепатитом B (HBV) или гепатитом C (HCV) может вызвать HCC.

Те, у кого есть цирроз (рубцевание печени), имеют более высокий риск развития ГЦК; это состояние вызвано:

  • Употреблением алкоголя
  • Неалхолической жировой болезнью печени
  • Гепатитом B или C
  • Гемохроматозом (наследственное заболевание)
  • Первичным билиарным циррозом (аутоиммунное заболевание)

Люди с другими заболеваниями подвержены более высокому риску рака печени, а именно:

  • Сахарный диабет 2 типа
  • Повышенное артериальное давление
  • Высокое содержание сахара в крови
  • Высокий уровень нездоровых жиров (триглицеридов) в крови
  • Избыточный жир в области живота (живота)

Люди с семейным анамнезом рака печени также подвергаются повышенному риску заболевания.

Более того, длительный прием анаболических стероидов может незначительно повысить риск развития рака печени.

Лечение рака печени будет зависеть от размера опухоли (опухолей), от того, распространилась ли она и насколько хорошо работает печень.

Возможные методы лечения могут включать в себя хирургическое вмешательство, удаление опухоли, при котором раковые клетки подвергаются воздействию тепла или алкоголя для их уничтожения, или химиотерапии.

Варианты лечения также могут использоваться для контроля симптомов разрушительного заболевания. Иногда это называется паллиативной помощью, которая также может быть нацелена на асцит, который может вызывать дискомфорт.

здоровье Ирак
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