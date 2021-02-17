Рак почек: скопление вен на этом органе может быть ранним признаком

Большие опухоли могут вызывать боль в животе в качестве позднего проявления / Фото: newsru.co.il

Рак почки - это рак, который начинается в почках. Скопление вен на правом яичке может быть ранним признаком заболевания.

"Для мужчин быстрое развитие скопления расширенных вен, известного как варикоцеле, вокруг яичка, особенно правого яичка, может указывать на наличие большой опухоли почки", - предупреждает Cancer.Net.

На сайте здоровья добавлены другие симптомы рака почки, на которые стоит обратить внимание:

Кровь в моче

Боль или давление в боку или спине

Образование или шишка сбоку или сзади

Отек лодыжек и ног

Высокое кровяное давление

Анемия, то есть низкое количество эритроцитов

Усталость

Потеря аппетита

Необъяснимая потеря веса

Постоянно возвращающаяся лихорадка, не вызванная простудой, гриппом или другой инфекцией.

Что такое варикоцеле?

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Варикоцеле - это увеличение вен мошонки, сумки, в которой находятся яички.

Варикоцеле похоже на варикозное расширение вен, но возникает вокруг яичек, а не ног.

Обычно они не вызывают серьезных проблем, но могут повлиять на мужскую фертильность.

Они возникают, когда определенные вены в мошонке расширяются из-за неисправности некоторых клапанов, участвующих в перекачивании крови.

В "Журнале медицинских отчетов" было опубликовано тематическое исследование мужчины, страдающего варикоцеле.

У 54-летнего мужчины было левостороннее варикоцеле, а также боли в нижней части живота и уменьшение мочеиспускания.

Четыре месяца назад он заметил боль и припухлость в левой паховой области, и ему поставили диагноз левостороннее варикоцеле.

Его анализы крови показали серьезное повреждение почек.

"Варикоцеле может быть ранним проявлением нефункционирующей карциномы коры надпочечников", - говорится в исследовании.

В нем добавлено: "Острое повреждение почек может возникнуть в результате масс-эффекта или тромбоза почечных сосудов.

"Большие опухоли могут вызывать боль в животе в качестве позднего проявления. Врачи должны провести полное обследование брюшной полости каждому пациенту с варикоцеле или болью в яичках".

Одной из причин этого может быть тот факт, что методы визуализации, такие как компьютерная томография (КТ), используются все чаще.

Эти тесты могут привести к случайному обнаружению новых случаев рака почек.

Рак почки часто обнаруживают на ранней стадии, когда опухоль небольшая и ограничивается почкой. Орган общественного здравоохранения добавил: "Обычно это поражает взрослых в возрасте от 60 до 70 лет. Это редко бывает у людей моложе 50 лет.

Его часто можно вылечить, если его обнаруживают на ранней стадии. Но излечение, вероятно, будет невозможно, если диагноз будет диагностирован после того, как он распространился за пределы почек. Лечение рака почки зависит от размера рака и от того, распространился ли он на другие части тела".