Рак почки: менее известный признак во сне, предупреждающий о риске

Есть и другие симптомы этого состояния / УНИАН

Рак почки или почек относится к любому раку, поражающему почки. Пожилой возраст, ожирение, курение и высокое кровяное давление повышают риск развития рака почек. Ночная потливость может указывать на риск смертельной болезни.

Симптомы также могут быть вызваны множеством других распространенных заболеваний, пишет Express.co.uk.

Когда рак почки действительно вызывает симптомы, они могут включать:

Кровь в моче (это наиболее частый симптом)

Тупая боль в боку между верхней частью живота и спиной

Высокая температура, ночная потливость и сильная усталость.

Похудение без видимой причины

Шишка в области живота, сбоку или сзади.

Есть и другие симптомы этого состояния, хотя некоторые из них можно принять за инфекции мочевыводящих путей или камни в почках.

Они могут включать сильную усталость, потерю аппетита и стойкое высокое кровяное давление.

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Ночная потливость также может быть индикатором состояния.

Некоторые люди страдают от болей в костях, мужчины могут обнаружить, что вены в яичках опухают, и болезнь может вызвать увеличение лимфатических узлов на шее.

Людям, которые считают, что у них могут быть симптомы рака почки, следует обратиться к терапевту.

Cancer Research UK предупреждает, что чуть менее половины - 42 процента - случаев рака почки каждый год в Великобритании связаны с основным образом жизни и другими факторами риска, включая ожирение и курение.

Исследования также показали, что риск рака почки на 23% выше при увеличении роста на 10 см. Риск также выше у людей с диабетом.

Медицинские работники точно не знают, что вызывает рак почки, однако генетические факторы и факторы окружающей среды могут иметь значение.

Рак начинается, когда происходит изменение структуры ДНК в клетках, что приводит к их неконтролируемому росту, что в конечном итоге приводит к образованию опухоли.

Без лечения рак растет и распространяется. Обычно он распространяется по лимфатической системе, которая представляет собой серию узлов или желез, существующих по всему телу.

Лечение

В большинстве случаев операция - это первый вариант, сообщает Medical News Today.

Сайт здоровья добавил: "Хирург может удалить часть или всю почку, а также ткани вокруг опухоли. При необходимости может потребоваться удаление лимфатических узлов и других тканей. Человек может жить только с одной почкой, поэтому можно удалить целую почку. Часто возможна лапароскопическая операция, для которой требуются только небольшие разрезы".