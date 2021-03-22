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Рак поджелудочной: на что обратить внимание при сливе унитаза

22 марта 2021, 17:14

Некоторые симптомы можно увидеть во время похода в туалет.

Туалет_туалетная_бумага
Нужно внимательно относится к своим испражнениям / Pixabay

Симптомы рака поджелудочной железы могут быть неясными, например, фекалии, которые продолжают появляться в унитазе, даже если вы смыли воду.

На какие еще предупреждающие знаки нужно обращать внимание?

Cancer Research UK заявило, что трудно смываемые фекалии могут быть признаком "жирного стула". Они могут быть бледного цвета и иметь неприятный запах и могут указывать на то, что проток поджелудочной железы заблокирован раковой опухолью.

Это приводит к симптому, называемому стеатореей, который включает прохождение "частых движений толстого кишечника".

"Эти расстройства кишечника могут означать, что вы неправильно перевариваете пищу", - добавили представители благотворительной организации.

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Это может привести к потере веса - еще одному тревожному признаку рака, независимо от его вида.

Когда дело доходит до рака поджелудочной железы, воспаленная поджелудочная железа может привести к лихорадке, когда вы чувствуете холод и дрожь.

Рак также может привести к стойкому расстройству желудка, которое может вызвать изжогу, вздутие живота и тошноту.

Воспаленная поджелудочная железа может "нарушить хрупкий химический баланс организма", отсюда и тошнота, которая может отвлечь вас от еды.

Один из самых распространенных признаков рака поджелудочной железы - боль в области живота, которая распространяется на спину.

"Тупая боль" усиливается в положении лежа и немного лучше, когда вы садитесь вперед.

Болезненное ощущение может причинить больше боли сразу после того, как вы поели; в противном случае может ощущаться постоянная боль в средней части спины.

Может возникнуть желтуха, когда белок глаз и кожа приобретают желтый оттенок.

Повышенное содержание желчных солей в кровотоке из-за желтухи может вызвать кожный зуд.

"Некоторые люди, у которых диагностирован рак поджелудочной железы, оказываются недавно больными диабетом", - предупреждает Cancer Research UK.

Это говорит о том, что классические признаки диабета могут быть признаком рака поджелудочной железы:

  • Повышенная жажда
  • Учащенное мочеиспускание
  • Повышенный голод
  • Слабое место
  • Потеря веса

Иногда рак поджелудочной железы связан с тромбами, которые могут образовываться в мелких венах на любом участке тела.

Симптомы сгустка крови включают:

  • Боль, покраснение и припухлость в области тромба.
  • Область вокруг тромба может казаться теплой на ощупь.
  • Это требует срочной медицинской помощи, так как тромбы могут быть опасными для жизни.

Могу ли я заболеть раком поджелудочной железы?

Пожилой возраст является одним из основных факторов риска, при этом рак чаще всего диагностируется у взрослых в возрасте 75 лет и старше.

Курение табака также связано с раком поджелудочной железы, на который приходится 20 процентов случаев.

Ожирение также является фактором риска, составляющим 10 процентов случаев рака поджелудочной железы.

Семейная история рака также может иметь значение, составляя до 10 процентов случаев.

здоровье Рак
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