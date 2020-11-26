Рак поджелудочной: названы симптомы, о которых не скажет врач

Только около восьми процентов всех людей с раком поджелудочной железы выживают через пять лет после первоначального диагноза/Pixabay

Хотя рак поджелудочной железы встречается реже, чем другие формы заболевания, он также является одним из самых смертоносных. А выживаемость при раке поджелудочной железы 4 стадии особенно низка.

По данным Американского онкологического общества, в 2018 году у 55440 человек будет диагностирован рак поджелудочной железы, и 44330 человек умрут от него. Только около восьми процентов всех людей с раком поджелудочной железы выживают через пять лет после первоначального диагноза, согласно Программе наблюдения, эпидемиологии и конечных результатов Национального института рака (SEER).

Пятилетняя выживаемость пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы 4 стадии составляет три процента. Когда пациенты достигают этой стадии, рак распространился на другие органы, такие как печень или легкие.

Что еще страшнее? Рак поджелудочной железы трудно обнаружить, и он не подлежит обычным обследованиям. Кроме того, он также может на раннем этапе распространиться на другие органы, - объясняет Дэниел М. Лабоу, доктор медицины, FACS, председатель хирургического отделения Mount Sinai West и Mount Sinai St. Luke, а также руководитель хирургической онкологии и гепатобилиарной хирургии в Icahn. Школа медицины на горе Синай.

Читайте такжеУ популярной российской певицы второй раз диагностировали рак

Хотя не у всех с раком поджелудочной железы будут проявляться ранние симптомы, знание того, на что следует обратить внимание, может помочь врачам вылечить его как можно скорее, что значительно повысит ваши шансы на выживание. Вот восемь возможных признаков рака поджелудочной железы, в том числе те, о которых ваш врач, вероятно, никогда вам не говорил.

1. Желтуха

Желтуха - это результат накопления билирубина или желчи в кровотоке. Желчный проток проходит через поджелудочную железу, поэтому, когда раковые клетки растут рядом с головкой поджелудочной железы, опухоль может сдавливать желчный проток, что заставляет желчь возвращаться в кровоток.

Когда ваша кожа и белки ваших глаз становятся желтыми, это настоящий цветной пигмент желчи, проходящей через вашу кровь, которая откладывается в коже и жире, говорит доктор Лабоу. Другие симптомы, связанные с желтухой, - это темная моча цвета кока-колы и светлый стул цвета глины, добавляет он. "Билирубин в кишечнике - это то, что делает стул коричневым, и поэтому, когда он возвращается в кровоток, он не может попасть в кишечник", - объясняет он.

2. Жирный кал

По словам доктора Лабоу, поджелудочная железа играет важную роль в переваривании жиров. Если желчь и ферменты поджелудочной железы не попадают в кишечник из-за закупорки - скажем, опухоли - непереваренный жир увеличит содержание жира в кале, из-за чего он станет жирным. Он может даже плавать на поверхности воды в вашем туалете.

3. Ноющая боль в спине или животе

"Поджелудочная железа находится глубоко в брюшной полости, поэтому иногда возникает раздражение нервов вокруг позвоночника из-за рака", - говорит доктор Лабоу. "Это может вызвать ноющую боль в средней части спины".

В большинстве случаев это будет не мучительная боль с пятью тревогами. "Иногда люди чувствуют себя так, будто они отступили, и думают, что через несколько дней станет лучше, но этого никогда не происходит", - добавляет он.

Рак поджелудочной железы также может вызвать панкреатит, воспаление поджелудочной железы, которое может вызвать боль в животе. "Вам не обязательно одновременно страдать от боли в спине и боли в животе - это может быть и то, и другое", - говорит доктор Лабоу.

4. Быстрая, необъяснимая потеря веса

"Некоторые виды рака выделяют в кровь соединения, которые могут привести к саморазрушению организма", - говорит Лабоу. Это может привести к быстрой потере веса из-за разрушения как жировой ткани, так и скелетных мышц. "Даже если вы ели без перерыва, вы никогда не сможете набрать или сохранить вес", - говорит доктор Лабоу.

Хотя это относится ко многим различным типам рака, есть еще одна причина, по которой рак поджелудочной железы, в частности, может привести к быстрой потере веса. "Вы не усваиваете жиры и белки, как обычно, и поэтому даже если вы хорошо питаетесь, вы не обязательно усваиваете все калории, которые съедаете", - говорит доктор Лабоу.

5. Тошнота и рвота

Рак в целом может быть связан с тошнотой и рвотой, но особенно часто с раком поджелудочной железы, поскольку поджелудочная железа играет важную роль в пищеварении.

"Поджелудочная железа находится прямо возле желудка и двенадцатиперстной кишки, которая является первой частью тонкой кишки", - говорит доктор Лабоу. "На него может давить большая масса, что может повлиять на то, как пища покидает желудок и попадает в желудочно-кишечный тракт. Так что ваш желудок может не опорожняться, как обычно".

6. Шишка под правой стороной грудной клетки

В некоторых случаях вы действительно можете почувствовать свой желчный пузырь в правом верхнем квадранте живота, торчащий из-под грудной клетки.

"Увеличение желчного пузыря может произойти из-за того, как желчь отводится от желчного протока", - объясняет доктор Лабоу. "Если желчный проток и желчный пузырь заблокированы в результате рака поджелудочной железы, то иногда это может привести к тому, что желчный пузырь станет довольно большим и растянутым, и вы можете это почувствовать".

7. Опухшая, пульсирующая нога

Если одна из ваших ног опухла и болит, это может быть признаком тромбоза глубоких вен (ТГВ), который представляет собой сгусток крови, образующийся в вене, которая находится глубоко в вашем теле, обычно в ноге.

"Рак в целом, как известно, увеличивает риск образования тромбов у пациента, потому что рак может вызывать состояние гиперкоагуляции или что-то, что вызывает аномальное образование сгустков", - говорит доктор Лабоу.

Это становится особенно опасным, если тромб отрывается и попадает в легкое, что называется тромбоэмболией легочной артерии, - говорит доктор Лабоу. "Ищите внезапную одышку без уважительной причины или продолжительное учащенное сердцебиение без причины", - говорит он. Тромбоэмболия легочной артерии может быть фатальной, но если вы зболеете ею, ее можно вылечить, поэтому немедленно проверьте эти симптомы.

Хотя большинство вышеперечисленных симптомов обычно не вызваны раком поджелудочной железы, старая поговорка "лучше перестраховаться, чем сожалеть" по-прежнему актуальна. "Любой симптом, который не имеет убедительного объяснения или сохраняется более нескольких дней, должен быть исследован каким-либо образом", - говорит доктор Лабоу, даже если это просто вызов вашего врача.

8. Диагноз диабета

Cахарный диабет - редкий признак рака поджелудочной железы.

По данным Американского онкологического общества, хотя и редко, но рак поджелудочной железы может вызвать диабет. Это потому, что рак разрушает клетки, вырабатывающие инсулин. Когда это происходит, люди могут чувствовать жажду или голод больше, чем обычно. У некоторых пациентов симптомы могут отсутствовать, но изменения уровня сахара в крови обнаруживаются с помощью анализов крови.