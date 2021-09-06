Рак поджелудочной железы: как изменение температуры становится симптомом

Лихорадка - распространенный симптом у людей со всеми типами рака / ua.depositphotos.com

Рак поджелудочной железы - это заболевание, при котором раковые клетки образуются в тканях поджелудочной железы - органа в брюшной полости, расположенного за нижней частью желудка.

К сожалению, рак поджелудочной железы сложно диагностировать на ранних стадиях, потому что он обычно не вызывает никаких симптомов. Но изменение температуры тела может быть менее известным предупреждающим знаком, пишет Express.co.uk.

Опухоль поджелудочной железы на ранних стадиях чаще всего не вызывает никаких симптомов, что затрудняет диагностику.

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Однако когда симптомы в конечном итоге развиваются, признаком этого может быть высокая температура или жар и дрожь.

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Под лихорадкой понимается высокая температура тела, которая, согласно NHS, составляет 37,5 градусов и более.

Лихорадка - это естественная реакция организма на борьбу с такими инфекциями, как кашель или простуда.

Лихорадка является обычным явлением и обычно проходит без лечения, хотя в редких случаях может быть признаком чего-то более серьезного.

Поэтому вам следует посетить своего терапевта, если лихорадка сохраняется в течение длительного времени или если у вас есть какие-либо другие симптомы рака поджелудочной железы.

В исследовании, опубликованном в Национальной библиотеке здравоохранения США, изучается рак поджелудочной железы, замаскированный под лихорадку.

В исследовании у 63-летнего пациента мужского пола были ежедневные лихорадки, ночная потливость и усталость.

Компьютерная томография показала опухоль между двенадцатиперстной кишкой и головкой поджелудочной железы.

Инфекция является наиболее частой (67 процентов) этиологией лихорадки у онкологических больных, в то время как неопластическая лихорадка, вызванная самой опухолью или ее инвазивной процедурой, составляет 27 процентов неинфекционных эпизодов лихорадки, отмечается в исследовании.

Он пришел к выводу, что аденокарцинома поджелудочной железы может проявляться как неопластическая лихорадка на момент постановки диагноза.

По данным Cancer Research UK, часть мозга, называемая гипоталамусом, контролирует температуру тела.

Благотворительная организация за здоровье добавила: "Обычно гипоталамус поддерживает температуру внутри вашего тела на уровне около 37 °.

"Это может варьироваться в зависимости от времени суток и того, что вы делаете. Но в целом она составляет около 36,5 и 37 ° C.

"Лихорадка - распространенный симптом у людей со всеми типами рака. Это может быть очень неудобно и сильно беспокоить вас и тех, кто о вас заботится.

"Если у вас рак и появляются симптомы лихорадки или инфекции, это может быть ничего, но это может быть признаком очень серьезной инфекции".

Другие симптомы рака поджелудочной железы могут включать: