Рак простаты: как скорость потока может указывать на заболевание

Увеличенная простата часто встречается у мужчин старше 50 лет. / УНИАН

Рак простаты развивается, когда раковые клетки в простате - маленькой железе в форме грецкого ореха у мужчин - начинают бесконтрольно размножаться.

Обычно он развивается медленно, поэтому симптомы могут отсутствовать в течение многих лет. Фактически, "симптомы рака простаты обычно не проявляются до тех пор, пока простата не станет достаточно большой, чтобы воздействовать на трубку, по которой моча из мочевого пузыря выходит из полового члена (уретры)", - поясняет Национальная служба здравоохранения.

Многие визуальные признаки рака простаты могут появиться во время мочеиспускания, пишет Express.co.uk.

По данным Канадского онкологического общества, "слабый или медленный поток мочи" может указывать на рак простаты.

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Трудности с началом мочеиспускания или желание помочиться также могут быть контрольным признаком здоровья.

Другие симптомы, связанные с мочой, включают:

Трудности с контролем мочевого пузыря (недержание мочи), из-за чего моча может вытекать и капать;

Кровь в моче

Жжение или боль при мочеиспускании

Прерванная струя мочи.

Хотя эти симптомы не следует игнорировать, они не обязательно означают, что у вас рак простаты.

"Скорее всего, они вызваны чем-то другим, например, увеличением простаты", - объясняет NHS.

По данным органов здравоохранения, увеличенная простата часто встречается у мужчин старше 50 лет. Это не рак и обычно не представляет серьезной угрозы для здоровья.

Хотя эти симптомы не следует игнорировать, они не обязательно означают, что у вас рак простаты.

Риск рака простаты выше, если у вас есть близкий родственник, например, брат или отец, у которого был рак простаты", - говорится в сообщении благотворительной организации.

Он добавляет, что некоторые унаследованные гены также могут увеличить риск рака простаты.

"Эти унаследованные гены встречаются редко и вызывают лишь небольшое количество рака простаты".

Другие возможные факторы риска включают:

Этническая принадлежность

Избыточный вес или ожирение

Уровни гормонов.

Многие визуальные признаки рака простаты могут появиться во время мочеиспускания.

Как лечится?

Лечение рака простаты зависит от диагноза, а также стадии и степени рака.

"Ваш врач и медсестра помогут вам понять, что включает в себя эти методы лечения и как они могут повлиять на вашу жизнь", - поясняет Macmillan Cancer Support.

Благотворительность продолжает: "Если возможно, вы можете привлечь к этим переговорам партнера или кого-то из близких вам людей.

"Решение о лечении может быть трудным, но есть поддержка, которая может вам помочь".

Основные методы лечения рака простаты включают: