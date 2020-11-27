Рак рта: врач указала на симптомы, которые могут спасти жизнь

Доказано, что наибольшие факторы риска играют роль в заражении этим заболеванием/Pixabay

Рак полости рта может развиваться на поверхности языка, внутренней части щек, неба и губ или десен. Как и от всех видов рака, в настоящее время нет лекарства, но ранняя диагностика может помочь обеспечить более успешное лечение.

Огромные 90 процентов диагнозов рака ротовой полости связаны с образом жизни и факторами риска.

Доказано, что наибольшие факторы риска играют роль в заражении этим заболеванием:

Курение, жевание табака и бездымного табака. Табак превращает слюну в опасную смесь, которая может повредить клетки во рту и сделать их злокачественными.

Алкоголь. Сильно пьющие и курильщики подвергаются риску в 30 раз большему, поскольку алкоголь способствует поглощению табака ртом.

Диета. Исследования показали, что здоровая сбалансированная диета, включающая пять порций фруктов и овощей, значительно снижает риск развития рака ротовой полости.

Вирус папилломы человека (ВПЧ). Это вирус, передающийся половым путем, который все чаще связывают с раком ротовой полости.

Отмеченный наградами стоматолог-гигиенист и основательница London Hygienist Анна Миддлтон сказала Express.co.uk: "Хотя многие случаи связаны с выбором образа жизни, важно помнить, что рак ротовой полости может поразить любого. Он может появляться в нескольких местах - губах, языке, деснах, миндалинах, щеках, небе и дне рта - и может иметь разрушительные последствия для жизни человека. Это может повлиять на дыхание, прием пищи, питье и речь, что в конечном итоге может привести к недостаточности питания, депрессии, низкой самооценке и социальной изоляции".

Лучший способ справиться с раком ротовой полости - это раннее вмешательство. Если рак ротовой полости обнаружен на ранней стадии, лечение будет более успешным.

Проверяйте себя раз в месяц с помощью следующего руководства, это может спасти вам жизнь. Это займет всего две минуты, и все, что вам нужно, это хороший свет, зеркало и чистые руки.

На что следует обратить внимание:

Язвы или красные или белые пятна в любом месте рта, которые не заживают в течение трех недель

Шишка или припухлость в любом месте рта, челюсти или шеи, сохраняющаяся более трех недель.

Затруднение при глотании, жевании или движении челюстью или языком

Онемение языка или любой другой области рта

Ощущение, что что-то забилось в горле

Хроническая боль в горле или охриплость голоса, сохраняющаяся более шести недель.

Необъяснимая потеря зубов

Миддлтон советует следовать этому пошаговому руководству и на каждом этапе искать что-нибудь необычное. Если вы заметили что-либо, вызывающее беспокойство, вам следует посетить стоматолога или гигиениста.

ЛИЦО: Посмотрите на свое лицо, нет ли опухолей, которые вы раньше не замечали? Проверьте свою кожу - есть ли у вас родинки, которые стали больше, зудят или начали кровоточить? Поворачивайте голову из стороны в сторону, растягивая кожу над мышцами, чтобы легче было видеть шишки.

ШЕЯ: Проведите пальцами под челюстью и пощупайте большие мышцы с обеих сторон шеи, используя подушечки пальцев, чтобы нащупать припухлость и проверить, одинаковы ли ощущения с обеих сторон.

ГУБЫ: Используйте указательный, средний и большой пальцы, чтобы почувствовать внутреннюю часть рта. Потяните верхнюю губу вверх, а нижнюю - вниз. Загляните внутрь на предмет каких-либо язв или изменения цвета.

ГУМ: Используйте большой и указательный пальцы. Осмотрите свои десны, ощупывая что-нибудь необычное.

ЩЕКИ: Откройте рот и отведите щеку по одной стороне за раз. Ищите красные или белые пятна. Все выглядит одинаково с обеих сторон? Пальцем нащупайте язвы, шишки или болезненность. Повторите это с обеих сторон, ваш язык может помочь найти болезненные участки, язвы или грубые пятна.

ЯЗЫК: Высуньте язык и проверьте всю поверхность. Вытяните язык с одной стороны, а затем с другой. Проверьте под языком, приставив кончик языка к нёбу.

Неба и низ рта: Наклоните голову назад и широко откройте, чтобы осмотреть небо. Поднимите язык и посмотрите на пол рта. Обратите внимание на любые изменения цвета или язвы. Осторожно прижмите палец к дну рта и под языком, нащупывая припухлости, шишки или язвы.

Если симптомы не исчезнут в течение трех недель, обратитесь к терапевту или стоматологу.