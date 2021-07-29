Рак щитовидной железы: назван главный предупреждающий признак болезни

Самый частый симптом рака щитовидной железы - утомляемость. / ua.depositphotos.com

Рак щитовидной железы - это редкий тип рака, который поражает щитовидную железу, небольшую железу у основания шеи. Самый частый симптом рака щитовидной железы - утомляемость.

Почему возникает этот симптом и как с ним справиться?

Усталость и сильное истощение могут быть основными признаками недиагностированных или недостаточно пролеченных заболеваний щитовидной железы, пишет Express.co.uk.

Усталость была описана как один из наиболее частых симптомов рака щитовидной железы.

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Любой, кто испытал это ощущение, вызванное болезнью, знает, что это не типичная усталость, которую многие люди могут испытывать после плохого ночного сна.

Усталость описывается как изнурительная, неумолимая и доходящая до полного истощения.

Почему утомляемость возникает при раке щитовидной железы

Усталость - главный симптом гипотиреоза (недостаточной активности щитовидной железы), возникающий в результате снижения выработки гормонов щитовидной железы.

При недостаточной активности щитовидной железы (гипотиреоз) щитовидная железа не вырабатывает достаточного количества гормонов.

Одним из заметных признаков того, что уровень вашей щитовидной железы не регулируется должным образом, может быть онемение костей.

У людей с недостаточной активностью щитовидной железы есть много причин для переутомления и утомления, в том числе замедление метаболизма в организме.

В исследовании, опубликованном в Национальной библиотеке здравоохранения, изучалась утомляемость у выживших после краткосрочного и долгосрочного рака щитовидной железы.

В исследовании участвовали пациенты, у которых был обнаружен рак щитовидной железы в период с 1990 по 2008 год, как это зарегистрировано в реестре рака Эйндховена, и было проведено перекрестное обследование на предмет утомляемости.

Восемьдесят шесть процентов ответили, что выжившие после рака щитовидной железы чаще классифицируются как истощенные или очень утомленные по сравнению с обычным населением.

Тревога и депрессия были связаны с усталостью, как и в случае нервно-мышечных, концентрационных и психологических эффектов, специфичных для рака щитовидной железы.

Исследование показало, что пациенты, перенесшие рак щитовидной железы в краткосрочной и долгосрочной перспективе, сообщают о более высоком уровне утомляемости, чем представители нормативного населения соответствующего возраста и пола, при этом психологический стресс связан с симптомом усталости.

Как справиться с симптомом усталости

При низком уровне энергии возникает соблазн съесть сладкие закуски, но, заменив сладкие лакомства более здоровыми продуктами, включая такие белки, как нежирное мясо, рыбу, яйца и жиры, содержащиеся в авокадо, орехах и семенах, вы можете помочь сбалансировать свою кровь. уровень сахара.

Отказ от кофеина или его уменьшение может улучшить сон и снизить усталость.

Снижение уровня алкоголя также может улучшить качество сна.

Британский фонд щитовидной железы добавил, что если у вас гипотиреоз или гипертиреоз, вам рекомендуется избегать препаратов и добавок с высоким содержанием йода, поскольку они могут ухудшить ваше состояние.