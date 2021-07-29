УкрРус
  1. Главная
  3. Здоровье

Рак щитовидной железы: назван главный предупреждающий признак болезни

29 июля 2021, 15:23

Усталость описывается как изнурительная, неумолимая и доходящая до полного истощения.

Лечение рака
Самый частый симптом рака щитовидной железы - утомляемость. / ua.depositphotos.com

Рак щитовидной железы - это редкий тип рака, который поражает щитовидную железу, небольшую железу у основания шеи. Самый частый симптом рака щитовидной железы - утомляемость.

Почему возникает этот симптом и как с ним справиться?

Усталость и сильное истощение могут быть основными признаками недиагностированных или недостаточно пролеченных заболеваний щитовидной железы, пишет Express.co.uk.

Усталость была описана как один из наиболее частых симптомов рака щитовидной железы.

Читайте такжеРак щитовидки: ученые назвали три предупреждающих знака

Реклама

Любой, кто испытал это ощущение, вызванное болезнью, знает, что это не типичная усталость, которую многие люди могут испытывать после плохого ночного сна.

Усталость описывается как изнурительная, неумолимая и доходящая до полного истощения.

Почему утомляемость возникает при раке щитовидной железы

Усталость - главный симптом гипотиреоза (недостаточной активности щитовидной железы), возникающий в результате снижения выработки гормонов щитовидной железы.

При недостаточной активности щитовидной железы (гипотиреоз) щитовидная железа не вырабатывает достаточного количества гормонов.

Одним из заметных признаков того, что уровень вашей щитовидной железы не регулируется должным образом, может быть онемение костей.

У людей с недостаточной активностью щитовидной железы есть много причин для переутомления и утомления, в том числе замедление метаболизма в организме.

В исследовании, опубликованном в Национальной библиотеке здравоохранения, изучалась утомляемость у выживших после краткосрочного и долгосрочного рака щитовидной железы.

В исследовании участвовали пациенты, у которых был обнаружен рак щитовидной железы в период с 1990 по 2008 год, как это зарегистрировано в реестре рака Эйндховена, и было проведено перекрестное обследование на предмет утомляемости.

Восемьдесят шесть процентов ответили, что выжившие после рака щитовидной железы чаще классифицируются как истощенные или очень утомленные по сравнению с обычным населением.

Тревога и депрессия были связаны с усталостью, как и в случае нервно-мышечных, концентрационных и психологических эффектов, специфичных для рака щитовидной железы.

Исследование показало, что пациенты, перенесшие рак щитовидной железы в краткосрочной и долгосрочной перспективе, сообщают о более высоком уровне утомляемости, чем представители нормативного населения соответствующего возраста и пола, при этом психологический стресс связан с симптомом усталости.

Как справиться с симптомом усталости

При низком уровне энергии возникает соблазн съесть сладкие закуски, но, заменив сладкие лакомства более здоровыми продуктами, включая такие белки, как нежирное мясо, рыбу, яйца и жиры, содержащиеся в авокадо, орехах и семенах, вы можете помочь сбалансировать свою кровь. уровень сахара.

Отказ от кофеина или его уменьшение может улучшить сон и снизить усталость.

Снижение уровня алкоголя также может улучшить качество сна.

Британский фонд щитовидной железы добавил, что если у вас гипотиреоз или гипертиреоз, вам рекомендуется избегать препаратов и добавок с высоким содержанием йода, поскольку они могут ухудшить ваше состояние.

здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Рак щитовидной железы: назван главный предупреждающий признак болезни». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В киевских дворах будут брать деньги за парковкуВ киевских дворах будут брать деньги за парковку "Там, где ее едят, врачам делать нечего": врач назвала самую полезную июльскую ягоду"Там, где ее едят, врачам делать нечего": врач назвала самую полезную июльскую ягоду Приметы на 28 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 28 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду Больше не партнеры: почему Байден не приедет на Крымскую платформуБольше не партнеры: почему Байден не приедет на Крымскую платформу Одна вырывалась, другая истошно вопила: в Винницкой области задержали насильника девушек-подростковОдна вырывалась, другая истошно вопила: в Винницкой области задержали насильника девушек-подростков

Последние новости

15:31

В Слуге народа пояснили слова Арахамии о разговоре Зеленского с Байденом на повышенных тонах

15:23

Рак щитовидной железы: назван главный предупреждающий признак болезни Видео

15:20

Поборемся за бронзу: первая ракетка Украины сенсационно уступила в полуфинале Олимпиады Видео

15:17

"Большая стройка" Зеленского начинает в 2022 году масштабное обновление областных больниц

15:05

Любимчик фортуны и баловень судьбы: что сулит Стрельцу гороскоп на август 2021

Реклама
14:53

Надел футболку с гербом России и пошел на работу: в супермаркете Киева случился резонансный инцидент Видео

14:52

Украинцам взвинтили цены на газ: кому придется раскошелиться с 1 августа Видео

14:43

Лариса Ницой со вкусом пристыдила группу Green Grey за омерзительный скандал

14:23

"После украинцев чистит": на Буковине турист-немец постоянно убирает на пляже мусор

13:55

Netflix обяжет актеров вакцинироваться от коронавируса

13:55

Польза кофеина для здоровья: против какого смертельного заболевания борется кофе Видео

13:53

"Поиск понимания" с Путиным и война в Украине: в ЕС призвали к переговорам с Россией Видео

13:49

Умер в свой день рождения: поход к стоматологу закончился для винничанина трагедией Видео

13:48

Убийство 6-летней девочки на Харьковщине: подросток сознался в страшном преступлении

13:43

В Минздраве припугнули украинцев введением QR-кодов на проход в публичные места

13:26

Стало известно состояние Боба Оденкерка после сердечного приступа

13:03

Что делать при ДТП в Украине: алгоритм действий в случае аварии

12:55

Разжарит по максимуму: украинцев предупредили об аномальном пекле в августе Видео

12:41

В Минздраве назвали условие для отмены масочного режима в Украине Видео

12:39

День Ильи 2021: дата, традиции и запреты праздника

Реклама
12:36

В Киеве взорвалась самодельная бомба в почтомате "Новой почты". Потом взрыв случился в Одессе

12:33

Мы показали, что Украина может делать трансплантации, — Оксана Дмитриева

12:32

"Медовый, как рассвет": Настя Каменских показала упругий бюст в шикарном ракурсе

12:31

"Вам всем капец": в Киеве "шишка" из ГФС угодила в скандал с пьянкой за рулем Видео

12:30

Минздрав объявил об "угрожающей тенденции" COVID-19 в Киеве, Харьковской и Луганской областях Видео

11:58

В Польше автобус с детьми не разминулся с грузовиком: много пострадавших Видео

11:48

Прогорит, но воодушевится: что сулит гороскоп на август 2021 Скорпиону

11:43

Кубраков об историческом событии Большой стройки: вантовый мост соединил Хортицу и левый берег Запорожья

11:36

"Welcome to Ukraine": в Борисполе пограничник сдал копам россиянина, предложившего ему взятку Видео

11:33

Отцепили 9 вагонов: на поезде Интерсити Киев – Херсон вспыхнул пожар

11:29

Жестокое убийство 6-летней Мирославы Третьяк на Харьковщине: все подробности

11:11

Анна Богдан неожиданно разразилась обвинениями в лицемерии Юли Зайки

10:43

"Исконно русский город": в Харькове разгорелся новый языковой скандал

10:33

"Шантажировали бы весь мир": Арахамия назвал отказ от ядерного оружия в Украине ошибкой Видео

10:29

Бил щенков о землю и вешал: что известно о 13-летнем подозреваемом в убийстве 6-летней Мирославы

10:26

Цена на газ в Европе бьет новые рекорды: Украина призвала ЕС нанести удар по Газпрому

10:00

Круиз по джунглям 2021 - рецензия и обзор нового шедевра со "Скалой" Видео

09:54

На Харьковщине пропала 6-летняя девочка: ребенка нашли мертвым

09:36

Эффективность COVID-вакцины от Pfizer снижается до 84% через полгода – исследование Видео

09:15

Заготовка на осень: почему Зеленский массово увольняет силовиков

Реклама
09:08

Синоптик объявил штормовое предупреждение: почти всю Украину накроют грозы Видео

08:56

Поддержка оборонной мощи Украины и космос: Зеленский и Байден подпишут в США три документа Видео

08:21

Коронавирус в Украине ускорился: подскочило число больных и жертв за сутки

08:14

Пагубное влияние Путина и атака на Украину: в Сенате США поставили ультиматум Белому дому из-за СП-2 Видео

08:00

"Езжай к Лукашенко, которому ты ж**у облизываешь": Шкиряк и Шевченко устроили скандал в прямом эфире Видео

07:45

Зеленский еще не закончил чистку силовиков мнение

07:12

Еще одна медаль Украины на Олимпиаде-2020: пловец Михаил Романчук выборол "бронзу" Видео

07:12

Гороскоп на август 2021 для Весов: что в этом месяце нельзя делать представителям знака

06:49

Миссия МВФ в сентябре приедет в Украину

06:49

Мифы о диете: 5 ложных представлений о питании Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять