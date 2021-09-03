УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Рак у детей: названы два фрукта с сильным противораковым эффектом

3 сентября 2021, 09:40

Симптомы рака могут быть очень похожи на симптомы других детских болезней.

Дети
Факторы могут включать генетическую предрасположенность, воздействие радиации, инфекций и химических веществ. / pixabay

В медицине принято считать, что здоровая диета, полная фруктов и овощей, может помочь защитить от рака у взрослых - можно ли то же самое сказать о детях?

Как сообщает Express.co.uk, новое исследование, на которое ссылается благотворительная организация "Дети с раком в Великобритании", показало, что потребление апельсинов и бананов в первые два года жизни продемонстрировало "сильный защитный эффект от риска детской лейкемии".

Более того, существует "довольно существенное количество доказательств", указывающих на небольшой защитный эффект грудного вскармливания.

Читайте такжеСимптомы рака крови: признак во сне, который может сигнализировать о смертельной болезни

Что вызывает рак у детей?

"Дети с раком в Великобритании" подчеркнули, что в этой области было проведено множество исследований.

Реклама

Однако относительная редкость онкологических заболеваний у детей ограничивает текущие исследования, поэтому медицинское сообщество не пришло к окончательному ответу.

Факторы могут включать генетическую предрасположенность, воздействие радиации, инфекций и химических веществ.

Благотворительная организация заявила, что существует 12 основных групп рака, которые могут поражать детей, от лейкемии, от которой страдают этим заболеванием 30 процентов подростков, до лимфом.

Также внимание к детскому раку привлекает Cancer Research UK - ведущая исследовательская благотворительная организация.

"Симптомы рака могут быть очень похожи на симптомы других детских болезней", - предупреждает организация.

Таким образом, ребенку лучше обратиться к врачу, если он испытывает какие-либо из следующих признаков.

Если ребенок видит кровь в моче, это повод для беспокойства; Также важно обратиться за медицинской помощью, если ребенок больше не может мочиться.

Любая опухоль, уплотнение или опухоль необъяснимого происхождения также должна быть осмотрена медицинским работником.

Еще один проблемный признак - боль или отек в животе, которые не проходят.

Это может быть распространено на любую боль в спине или костях, которая не проходит, или на боль, которая будит малыша ночью.

Другие признаки, требующие медицинского осмотра, включают:

  • Необъяснимые припадки или изменения в поведении и настроении.
  • Головные боли, которые не проходят.
  • Частые или необъяснимые синяки или сыпь из маленьких красных или пурпурных пятен, которые невозможно объяснить.
  • Необычная бледность.
  • Постоянное чувство усталости.
  • Частые инфекции или симптомы гриппа.
  • Необъяснимая рвота (тошнота).
  • Необъяснимая высокая температура (жар) или потоотделение.
  • Чувство нехватки дыхания.
  • Изменения внешнего вида или необычные отражения глаз на фотографиях.

Компания Cancer Research UK заверила, что большинство из этих симптомов "обычно не являются раком".

Однако на всякий случай лучше, если врач выяснит основную причину любого из этих симптомов.

Поскольку рак у детей считается редким явлением, врачи могут попросить вас посмотреть, поправится ли ваш ребенок самостоятельно, или посмотреть, реагируют ли они на антибиотики.

По данным Cancer Research UK, выживаемость детей, больных раком, увеличилась вдвое за последние 40 лет.

Около 75 процентов детей переживают рак в течение 10 и более лет.

"Большинство из тех, кто долгое время выжил, будут излечены от рака", - отметили в благотворительной организации.

Реакция на лечение рака будет варьироваться от одного человека к другому, но перспективы в целом намного лучше, чем в 1970-е годы.

"По крайней мере, на 15 000 больше детей выжило после рака, чем было бы, если бы выживаемость оставалась такой же, как в 1970-е годы", - добавили британские исследования рака.

viber
здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Рак у детей: названы два фрукта с сильным противораковым эффектом». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Попрощалась с мужем и молилась": украинка рассказала об ужасах в самолете после отдыха в Египте"Попрощалась с мужем и молилась": украинка рассказала об ужасах в самолете после отдыха в Египте Четыре привычки, которые эффективно снижают риск рака и сердечных болезнейЧетыре привычки, которые эффективно снижают риск рака и сердечных болезней Самая вкусная кабачковая икра: рецепт летней закуски на скорую рукуСамая вкусная кабачковая икра: рецепт летней закуски на скорую руку Гороскоп на сентябрь-2021 для всех знаков: Рака ждет звездный час, а Овну будет несладкоГороскоп на сентябрь-2021 для всех знаков: Рака ждет звездный час, а Овну будет несладко В Офисе президента предложили переименовать Украину и озвучили новое названиеВ Офисе президента предложили переименовать Украину и озвучили новое название

Последние новости

09:40

Рак у детей: названы два фрукта с сильным противораковым эффектом

09:30

Не может дышать, динамика негативная: стало известно о состоянии 6-летнего Андрюши из Черкасс Видео

09:14

В Украине ударят заморозки: синоптики предупредили о резком похолодании и назвали даты Видео

09:10

В моду на осень 2021 врывается маникюр цвета лесного мха, голубой ночи и холодного кофе Фото Видео

08:28

Скандал в Одессе: воспитательница детсада избила ребенка, певшего во время "тихого часа" Видео

Реклама
08:25

Коронавирус в Украине 3 сентября: за сутки болезнь выявили у почти 2,7 тыс. человек Видео

07:49

Ермак поставил на место Порошенко после его "советов" Зеленскому Видео

07:37

"Украины больше нет на минском крючке": Арестович анонсировал новые варианты решения вопроса Донбасса Видео

06:47

Зеленский в Стэнфорде рассказал об американской мечте и украинской цели Видео

06:30

Что полезнее есть на завтрак: эксперт составила идеальное меню для каждого

06:04

Звезда Квартала взбудоражила идеальным телом с минимумом одежды

05:51

Футболистов Боливии атаковал рой пчел: в разгар игры матч пришлось остановить Видео

05:37

"Надо качать права и наезжать": Ницой объяснила, как духовность мешает украинцам занять место под солнцем Видео

04:59

В каком продукте много минерала, незаменимого для сердца - объяснение диетолога

04:44

Какие продукты лучше всего помогают нарастить мышцы - объяснение эндокринолога

04:15

Вкусная и полезная альтернатива хлебу: как быстро и легко приготовить дома мексиканскую тортилью

03:35

Лунный календарь стрижек на неделю 6-12 сентября: лучшие дни для прически и маникюра

02:42

Эксперты выяснили, опасны ли беспроводные наушники для здоровья

02:27

Что нужно есть мужчинам после 40 лет - ответ эксперта по питанию

02:09

Даша Астафьева показала грудь на на страницах мужского журнала Playboy

Реклама
01:27

Ученый подробно объяснил, нужна ли третья прививка от COVID-19 Видео

00:38

Составлен правильный завтрак для школьника Видео

02 сентября, четверг
23:56

В Киеве могут резко взлететь тарифы на тепло и горячую воду

23:55

Вздутие живота: эксперт поделилась своими способами облегчить состояние Видео

23:25

"Это катастрофа": Никифоров боится идти на ЛГБТ-прайд после волны хейта

22:53

Врач назвал новый специфический симптом COVID-штамма Дельта Видео

22:22

Ермак рассказал о планах Зеленского по Северному потоку-2 Видео

22:21

Инсульт: какую банальную привычку нужно срочно исключить из жизни Видео

22:00

Украине грозит дефицит картофеля: цены резко взлетят Видео

21:52

США не допустят агрессии России против Украины - Ермак

21:33

Как стать супер долгожителем: шесть главных факторов Видео

21:14

Когда в Украину вернется 25-градусное тепло: синоптики назвали дату Видео

21:14

Десять вузов Украины признали одними из лучших в мире

20:47

Появилось видео героической операции украинской разведки в Кабуле Видео

20:45

"Рана еще свежая": Приходько откровенно рассказала об отношениях с мамой

20:19

Страшное убийство в Киеве: мужчину избили и зарезали

20:03

Самая популярная вакцина: с какой прививкой можно посетить больше стран мира Видео

19:53

В центре Киева обесточены фонтаны и торговый центр

19:30

Бартер возвращается: в Харькове машинисту метро вместо зарплаты выдали билеты в зоопарк

19:13

В Черновцах неадекватная женщина напала на мэра

Реклама
19:06

"Начнется эскалация": в Украине отреагировали на отказ России продлить миссию ОБСЕ на Донбассе Видео

18:50

Стало известно, какие примеси нашли в вакцине Moderna Видео

18:42

Прямо во время лекции: в аудитории Одесского университета рухнул потолок

18:39

В Польше копы зверски забили до смерти украинца

18:30

Гималайская или кошерная: какие есть виды соли и чем они отличаются Видео

18:13

Появилась на свет старой: африканка родила ребенка с редкой мутацией

18:10

Ирина Федишин с мужем вакцинировалась от COVID-19

18:07

Юбилей гривны отмечается выставкой национальной валюты под открытым небом - Шевченко

17:54

США выделят Украине гуманитарную помощь: государство получит 45 млн долларов Видео

17:48

Новый судья Танців з зірками прилетел в Киев и назвал свои критерии оценки звезд

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять