Рак желудка: симптомы, причины и лечение

Хотя рак желудка сложно диагностировать и лечить, важно получить знания, необходимые для того, чтобы победить болезнь. / Pixabay

Рак желудка характеризуется ростом раковых клеток в слизистой оболочке желудка. Этот тип рака, также называемый раком желудка, трудно диагностировать, потому что у большинства людей симптомы на ранних стадиях обычно не проявляются.

Хотя рак желудка встречается относительно редко по сравнению с другими видами рака, одной из самых больших опасностей этого заболевания является сложность его диагностики.

Поскольку рак желудка обычно не вызывает каких-либо ранних симптомов, его часто не диагностируют, пока он не распространился на другие части тела. Это затрудняет лечение.

Хотя рак желудка сложно диагностировать и лечить, важно получить знания, необходимые для того, чтобы победить болезнь.

Что вызывает рак желудка?

Ваш желудок (вместе с пищеводом) - лишь одна часть верхнего отдела пищеварительного тракта. Ваш желудок отвечает за переваривание пищи, а затем за передачу питательных веществ остальным органам пищеварения, а именно тонкому и толстому кишечнику.

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Рак желудка возникает, когда в норме здоровые клетки верхних отделов пищеварительной системы становятся злокачественными и бесконтрольно растут, образуя опухоль. Этот процесс происходит медленно. Рак желудка имеет тенденцию развиваться в течение многих лет.

Факторы риска рака желудка

Рак желудка напрямую связан с опухолями желудка. Однако есть некоторые факторы, которые могут увеличить риск развития этих раковых клеток. Эти факторы риска включают определенные заболевания и состояния, такие как:

лимфома (группа рака крови)

Бактериальные инфекции H. pylori (распространенная инфекция желудка, которая иногда может приводить к язве)

опухоли в других частях пищеварительной системы

полипы желудка (аномальные разрастания ткани, образующиеся на слизистой оболочке желудка)

Рак желудка также чаще встречается среди:

пожилые люди, обычно люди 50 лет и старше

курильщики

люди с семейным анамнезом болезни

люди азиатского (особенно корейского или японского), южноамериканского или белорусского происхождения

Хотя ваша личная история болезни может повлиять на риск развития рака желудка, определенные факторы образа жизни также могут иметь значение. У вас может быть больше шансов заболеть раком желудка, если вы:

ешьте много соленой или обработанной пищи

ешьте слишком много мяса

имеете историю злоупотребления алкоголе

мне занимаетесь спортом

не храните и не готовите пищу должным образом

Вы можете подумать о прохождении скринингового теста, если считаете, что у вас есть риск развития рака желудка. Скрининговые тесты проводятся, когда люди подвержены риску определенных заболеваний, но еще не проявляют симптомов.

Симптомы рака желудка

По данным доверенного источника NCIT, обычно нет ранних признаков или симптомов рака желудка. К сожалению, это означает, что люди часто не подозревают, что что-то не так, пока рак не достигнет поздней стадии.

Некоторые из наиболее распространенных симптомов распространенного рака желудка:

тошнота и рвота

частая изжога

потеря аппетита, иногда сопровождающаяся резкой потерей веса

постоянное вздутие живота

раннее насыщение (чувство сытости после небольшого количества еды)

кровавый стул

желтуха

чрезмерная утомляемость

боль в животе, которая может усиливаться после еды

Как диагностируется рак?

Поскольку у людей с раком желудка симптомы редко проявляются на ранних стадиях, болезнь часто не диагностируется, пока она не станет более поздней.

Чтобы поставить диагноз, ваш врач сначала проведет физический осмотр, чтобы проверить наличие каких-либо отклонений. Они также могут заказать анализ крови, в том числе тест на наличие бактерий H. pylori.

Если врач считает, что у вас есть признаки рака желудка, потребуется провести дополнительные диагностические тесты. Диагностические тесты специально предназначены для выявления предполагаемых опухолей и других аномалий желудка и пищевода. Эти тесты могут включать:

эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта

биопсия

визуальные тесты, такие как компьютерная томография и рентген

Лечение рака желудка

Традиционно рак желудка лечат одним или несколькими из следующих способов:

химиотерапия

лучевая терапия

операция

иммунотерапия, такая как вакцины и лекарства

Ваш точный план лечения будет зависеть от происхождения и стадии рака. Возраст и общее состояние здоровья также могут иметь значение.

Помимо лечения раковых клеток желудка, целью лечения является предотвращение их распространения. При отсутствии лечения рак желудка может распространиться на:

легкие

лимфатический узел

кости

печень

Профилактика рака желудка

Самого по себе рака желудка нельзя предотвратить. Однако вы можете снизить риск развития всех видов рака:

поддержание здорового веса

придерживаться сбалансированной диеты с низким содержанием жиров

бросить курить

регулярно заниматься спортом

В некоторых случаях врачи могут даже прописать лекарства, которые могут помочь снизить риск рака желудка. Обычно это делают люди, у которых есть другие заболевания, которые могут способствовать развитию рака. Ваш врач может использовать один из следующих скрининговых тестов для выявления признаков рака желудка:

физический осмотр

лабораторные анализы, такие как анализы крови и моч

ипроцедуры визуализации, такие как рентген и компьютерная томография

генетические тесты

Долгосрочная перспектива

Ваши шансы на выздоровление выше, если диагноз поставлен на ранних стадиях. По данным NCI, около 30 процентов всех людей с раком желудка ЖИВУТ как минимум через пять лет после постановки диагноза.

У большинства из этих выживших есть локальный диагноз. Это означает, что желудок был изначальным источником рака. Когда происхождение неизвестно, может быть сложно диагностировать и определить стадию рака. Это затрудняет лечение рака.

Рак желудка становится труднее лечить, когда он достигает более поздних стадий. Если ваш рак находится на более поздней стадии, вы можете рассмотреть возможность участия в клиническом исследовании.

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